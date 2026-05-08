Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 21:12

Πάπας Λέων ΙΔ': Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ συμπληρώνει ένα χρόνο από την ιστορική εκλογή του, έχοντας μετατραπεί από έναν καρδινάλιο χαμηλού προφίλ σε μία αναγνωρίσιμη προσωπικότητα στη διεθνή σκηνή. 

Η εκλογή του οδήγησε σε κάτι που μέχρι τότε θεωρούνταν αδύνατο: έναν Αμερικανό πάπα.  

Ωστόσο, η παποσύνη του έχει σημαδευτεί από μια ιστορική περίοδο εντάσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Βατικανού, με τον Αυγουστινιανό μοναχό να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του μόλις λίγους μήνες μετά την επανεκλογή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 

Λοιπόν, μετά από 12 μήνες στην εξουσία, τι έχουμε μάθει για τον πρώτο Αμερικανό πάπα; 

Μια μοναχή κρατά ένα πλακάτ κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’, την ημέρα της πρώτης επετείου της εκλογής του, στη Νάπολη της Ιταλίας, στις 8 Μαΐου 2026. REUTERS/Remo Casilli

  1. Δεν φοβάται να μιλήσει – ακόμα κι αν αυτό ενοχλεί τον Τραμπ

Ο Λέων ΙΔ’ έχει ένα μετρημένο και προσεκτικό στυλ και, ως μαθηματικός, υιοθετεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη διαδικασία για την επίλυση προβλημάτων. Είναι επίσης πιο επίσημος στην ενδυμασία και το στυλ του από τον προκάτοχό του, τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος ήταν περισσότερο ένας ανατρεπτικός χαρακτήρας, πρόθυμος να παραβιάσει το πρωτόκολλο. 

Ωστόσο, ο Λέων ακολουθεί τον Φραγκίσκο όσον αφορά τη λήψη θέσης σε θέματα μετανάστευσης, περιβάλλοντος, φτώχειας και θανατικής ποινής.  

Τα χρόνια που πέρασε στο Περού, υπηρετώντας σε μερικές από τις φτωχότερες κοινότητες της χώρας, του έχουν δώσει ένα ισχυρό αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Έχει περιγράψει τη μεταχείριση των μεταναστών στις ΗΠΑ ως «απάνθρωπη», ενώ πρόσφατα ζήτησε την κατάργηση της θανατικής ποινής. 

«Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ κατάφερε να εξασφαλίσει ότι η φωνή και οι πράξεις του ακούγονται και γίνονται αντιληπτές με ιδιαίτερη δύναμη, καθώς δεν υποχωρεί από το κάλεσμά του για παγκόσμια ειρήνη, την υποστήριξή του προς τους μετανάστες και την έκκλησή του κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων», δήλωσε στο CNN η Πάολα Οουγκάζ, μια ερευνητική δημοσιογράφος από το Περού που γνωρίζει καλά τον Πάπα. 

Ο πόλεμος στο Ιράν, όμως, είναι το θέμα για το οποίο ο Πάπας έχει μιλήσει με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα, λαμβάνοντας την ασυνήθιστη απόφαση να κατονομάσει τον Τραμπ και να καταγγείλει οποιαδήποτε θρησκευτική δικαιολογία για τη σύγκρουση.  

Οι ομιλίες του Πάπα κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του στην Αφρική ήταν τολμηρές, με τον Λέοντα να δηλώνει στο Καμερούν ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννων» και να καταγγέλλει τη διαφθορά. 

Οι ευθείες κινήσεις του Λέοντα έχουν πυροδοτήσει μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση μεταξύ ενός πάπα – πόσο μάλλον ενός πάπα γεννημένου στις ΗΠΑ – και ενός προέδρου των ΗΠΑ.  

Και όμως, ενόψει ενός εξαιρετικού μπαράζ επιθέσεων, ο Λέων φαίνεται να έχει μείνει ατάραχος. 

Ο καρδινάλιος Μπλέιζ Κούπιτς του Σικάγου δήλωσε στο CNN ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ποντίφικας «δεν θεωρεί τον εαυτό του αντίπαλο κανενός αρχηγού κράτους» και αντίθετα η αποστολή του είναι να φέρει «μια μοναδική προοπτική, πέρα από οποιαδήποτε συγκεκριμένη χώρα». 

  1. Φέρνει μια αμερικανική πινελιά στο Βατικανό

Οι τελευταίοι 12 μήνες έφεραν μια ξεκάθαρη αμερικανική ατμόσφαιρα στο Βατικανό, από τον πάπα που φορούσε καπέλο μπέιζμπολ των White Sox μέχρι την παραλαβή πίτας κολοκύθας εν πτήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης του επίσκεψης στο εξωτερικό την Ημέρα των Ευχαριστιών. 

Μια άλλη καινοτομία είναι ένας Πάπας που μιλάει αγγλικά ως μητρική γλώσσα, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει εδώ και αιώνες.  

Ενώ οι προκάτοχοι του Λέοντα συχνά είχαν τις ομιλίες τους μεταφρασμένες ή υποτιτλισμένες στα αγγλικά, ο σημερινός Πάπας μιλάει με προφορά του μεσοδυτικού, επιτρέποντας στα λόγια και τις παρεμβάσεις του να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο αγγλόφωνο κοινό. 

  1. Δεν βιάζεται να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις

Ο καρδινάλιος Μπλέιζ Κούπιτς του Σικάγου λέει ότι ο πάπας συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό όραμα του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος επέμενε σε μια πιο περιεκτική Καθολική Εκκλησία με μεγαλύτερο ρόλο για τις γυναίκες και όσους δεν ανήκουν στην ιεραρχία.  

Ωστόσο, ο Κούπιτς επιμένει ότι ο Λέων συνεχίζει επίσης το έργο της Β΄ Βατικανής Συνόδου, της συνάντησης των επισκόπων το 1962-65, η οποία χάραξε το σχέδιο για τη σύγχρονη Εκκλησία. 

Ο Φραγκίσκος δήλωσε την περίφημη φράση «ποιος είμαι εγώ για να κρίνω» όσον αφορά τους ομοφυλόφιλους ιερείς, ενώ ο Λέων έχει επίσης επαναδιατυπώσει διακριτικά τα ζητήματα σχετικά με τη σεξουαλικότητα. 

«Τείνουμε να πιστεύουμε ότι όταν η Εκκλησία μιλάει για ηθική, το μόνο ζήτημα ηθικής είναι το σεξουαλικό», είπε τον περασμένο μήνα.  

«Και στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα, πιο σημαντικά ζητήματα, όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία ανδρών και γυναικών, η θρησκευτική ελευθερία, τα οποία θα είχαν όλα προτεραιότητα έναντι αυτού του συγκεκριμένου ζητήματος». 

Ενώ ο Πάπας έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει σημαντικές αλλαγές, υιοθετεί μια σταδιακή προσέγγιση, διορίζοντας γυναίκες σε ανώτερες θέσεις στο Βατικανό. 

«Το στυλ του Λέοντα ΙΔ’ είναι μετρημένο, με λίγα αλλά απαραίτητα λόγια, και όταν παίρνει μια απόφαση, δεν υπάρχει γυρισμός», είπε ο Ουγκάζ. 

Και όσον αφορά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς, συναντάται τακτικά με επιζώντες, επιμένοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει «καμία ανοχή για οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης στην Εκκλησία». 

  1. Είναι ψηφιακά καταρτισμένος

 «Είναι πολύ εξοικειωμένος με την τεχνολογία», όπως το θέτει ο φίλος του και Αυγουστινός μοναχός, ο αιδεσιμότατος Τομ Μακάρθι. 

Ο Λέων είναι ο πρώτος ποντίφικας που αισθάνεται άνετα να χρησιμοποιεί smartphone, να φοράει Apple Watch και να γράφει τα δικά του email.  

Ο Τζον Πρεβόστ, ένας από τους αδελφούς του Πάπα, είπε πρόσφατα στην Έριν Μπερνέτ του CNN ότι ο Λέων του εξήγησε πώς να ξαναμπεί στον καινούργιο του υπολογιστή όταν «κλειδώθηκε έξω». 

Επίσης, τον είδαν πρόσφατα στην Αφρική να συμβουλεύει τον φωτογράφο του Βατικανού για το πώς να συνθέσει μια λήψη, ενώ στο παρελθόν έχει βοηθήσει καρδινάλιους και επισκόπους να πάρουν θέση για φωτογραφίες. 

Είναι επίσης πολύ ενήμερος για τα ΜΜΕ και γνωρίζει τι αναφέρεται, αστειευόμενος κάποτε με δημοσιογράφους: «Νομίζετε ότι μπορείτε να διαβάσετε το μυαλό ή το πρόσωπό μου. Δεν έχετε πάντα δίκιο». 

Εν τω μεταξύ, η πρώτη του εγκύκλιος, μια επίσημη επιστολή που στέλνει στους επισκόπους του κόσμου, αναμένεται να επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα θέμα για το οποίο έχει μιλήσει αρκετές φορές. 

  1. Αναδιαμορφώνει αθόρυβα την ηγεσία της εκκλησίας των ΗΠΑ

Ένας από τους πιο σίγουρους τρόπους με τους οποίους ένας πάπας μπορεί να επηρεάσει την Εκκλησία και τη συμμετοχή της στην πολιτική είναι μέσω του διορισμού επισκόπων, με τον Λέοντα να κάνει μια σειρά από σημαντικές επιλογές για την Εκκλησία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του. 

Στη Νέα Υόρκη, επέλεξε τον αρχιεπίσκοπο Ρόναλντ Χικς, έναν συντοπίτη του από το Σικάγο που πέρασε χρόνο στη Λατινική Αμερική, και τον Εβέλιο Μενχίβαρ-Αγιάλα, έναν γεννημένο στο Ελ Σαλβαδόρ υποστηρικτή των μεταναστών, ως τον επόμενο επίσκοπο για το Γουίλινγκ-Τσάρλεστον της Δυτικής Βιρτζίνια.  

Ο Μενχίβαρ-Αγιαλά, ο οποίος εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ κρυμμένος στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου το 1990, έχει επικρίνει την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ. 

Στην πραγματικότητα, τρεις από τους τέσσερις πρώτους διορισμούς επισκόπων του Λέοντα στις ΗΠΑ αφορούσαν άτομα που γεννήθηκαν εκτός της χώρας.  

Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο επίσκοπος Μάικλ Φαμ στο Σαν Ντιέγκο, ο οποίος ήρθε στην Αμερική ως παιδί πρόσφυγας από το Βιετνάμ.  

Αυτές οι επιλογές έχουν ενισχύσει τη θέση του σχετικά με τη μετανάστευση: ότι οι νεοαφιχθέντες, όταν γίνονται δεκτοί και ενσωματώνονται, μπορούν να ενισχύσουν τη νέα τους πατρίδα. 

  1. Ένα «φαινόμενο Λέοντα» μπορεί να κρύβεται πίσω από την αύξηση του ενδιαφέροντος για τον Καθολικισμό

Το πρώτο έτος της θητείας του συνέπεσε με την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τις εκκλησίες στις ΗΠΑ – και στην Ευρώπη –, ιδιαίτερα μεταξύ της Γενιάς Ζ. Το δικό του Αυγουστινιανό μοναστικό τάγμα έχει επίσης αναφερθεί σε αύξηση των αιτήσεων από νέους άνδρες που επιθυμούν να ενταχθούν, κάτι που ορισμένοι αποκαλούν «φαινόμενο Λέοντα». 

Ένας Πάπας γεννημένος στις ΗΠΑ έχει την ευκαιρία να συνδεθεί με μια νέα γενιά που φαίνεται ανοιχτή στο να διερευνήσει ζητήματα πίστης, ιδιαίτερα μετά τους περιορισμούς λόγω Covid-19 που περιόρισαν τη λατρεία, και σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας. 

Νέοι στην πλατεία Πλεμπίσιτο πριν από μια δημόσια συγκέντρωση με τον Πάπα Λέοντα, την ημέρα της πρώτης επετείου της εκλογής του, στη Νάπολη της Ιταλίας, στις 8 Μαΐου 2026.

Στα 70 του, ο Λέων είναι νεότερος από τους άμεσους προκατόχους του και, ως εκ τούτου, μπορεί να παίξει μακροπρόθεσμα.  

Το πρώτο του έτος ήταν ένα έτος προσαρμογής, επικεντρωμένο στο να εδραιωθεί στον ρόλο του και να μετατρέψει τις αμερικανικές του ρίζες σε πλεονέκτημα, μαζί με την εμπειρία του στη Λατινική Αμερική.  

Ο Ουγκάζ λέει ότι η προοπτική του Λέοντος έχει «τρεις διαστάσεις: τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια Λατινική Αμερική που χαρακτηρίζεται από την πολυμορφία, και ένα Βατικανό όπου οι μάχες που πρέπει να δοθούν πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά σε καθημερινή βάση». 

Επικεντρώνεται επίσης στην βασική αποστολή του ως ποντίφικα – την επιδίωξη της ειρήνης – ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να ενοχλήσει την εξουσία. 

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

Κόσμος
«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

Μασκ: Ξανά κλήτευση από την γαλλική εισαγγελεία για το Χ
Κόσμος 08.05.26

Οι εισαγγελείς του Παρισιού ζητούν προκαταρκτικές κατηγορίες εναντίον του Μασκ και της πρώην CEO Γιακαρίνο, ακόμη και αν δεν εμφανιστούν. Η εταιρεία χαρακτήρισε την έρευνα «καταχρηστική».

Σύνταξη
Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
Κόσμος 08.05.26

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Σύνταξη
Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
Κόσμος 08.05.26

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Σύνταξη
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Σύνταξη
Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία Τραμπ
Παγκόσμια έρευνα 08.05.26

Στις πολιτικές Τραμπ φαίνεται να πιστώνεται η εν λόγω αρνητική «διάκριση», με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να βρίσκονται, βάσει του Δείκτη, σε χειρότερη θέση συγκριτικά με τη Ρωσία

Σύνταξη
Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Κόσμος 08.05.26

Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Σύνταξη
Ινδονησία: Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου
Κόσμος 08.05.26

Από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία έχασε τη ζωή του ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν ξένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας

Σύνταξη
Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Κόσμος 08.05.26

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννησης ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Παγκόσμια ανησυχία 08.05.26

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης
Κόσμος 08.05.26 Upd: 20:15

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φ. Πολίτη - Χρ. Ρουμελιώτου - Α. Κάτσουρα
Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Κόσμος 08.05.26

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
«Τρέλανε» τα χρονόμετρα 08.05.26

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Στα «μαλακά» Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχαν (pic)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ούτε διακοπή συμβολαίου, ούτε αποκλεισμός από αγώνες η ποινή της Ρεάλ σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί για τον άγριο καυγά που είχαν. Έκαστος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Σύνταξη
ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Inflation in Greece Surges to 5.4% in April
English edition 08.05.26

Fuel, transport and food costs drove a sharp monthly spike, with diesel prices up 32.4% year-on-year and no relief expected in the months ahead

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Μαρκ Χάμιλ είναι «άρρωστος» μετά από ΑΙ ανάρτησή του με τον Τραμπ σε τάφο
«Ευχόμουν το αντίθετο» 08.05.26

Ο Μαρκ Χάμιλ βρέθηκε στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου για AI εικόνα με τον Τραμπ σε τάφο, την οποία κατέβασε ζητώντας συγγνώμη. «Θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», είπε

Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Media 08.05.26

Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Alter Ego Media και η εφημερίδα το ΒΗΜΑ διοργάνωσαν τον Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας. Το Σάββατο 9 Μαΐου η τελετή βράβευσης

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Άκης Στρατόπουλος
Μασκ: Ξανά κλήτευση από την γαλλική εισαγγελεία για το Χ
Κόσμος 08.05.26

Οι εισαγγελείς του Παρισιού ζητούν προκαταρκτικές κατηγορίες εναντίον του Μασκ και της πρώην CEO Γιακαρίνο, ακόμη και αν δεν εμφανιστούν. Η εταιρεία χαρακτήρισε την έρευνα «καταχρηστική».

Σύνταξη
Κρήτη: Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό – Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 08.05.26

Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση δύο έως δυόμισι μέτρων, ενώ οι δύο τελευταίοι, που χαρακτηρίζονται ως «χαριστικές βολές», έγιναν από μικρότερη απόσταση.

Σύνταξη
Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα
Συνελήφθη 08.05.26

Σοκ προκαλεί το βίντεο από καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του μέρα μεσημέρι, πριν συλληφθεί από αστυνομικούς.

Σύνταξη
Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
Κόσμος 08.05.26

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Σύνταξη
Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα
Ελλάδα 08.05.26

Αμέτρητες απειλές για τη ζωή του είχε δεχθεί από τον 54χρονο ο 20χρονος Νικήτας, όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς του. Την τρίτη φορά ωστόσο, ο 2οχρονος δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

