Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ συμπληρώνει ένα χρόνο από την ιστορική εκλογή του, έχοντας μετατραπεί από έναν καρδινάλιο χαμηλού προφίλ σε μία αναγνωρίσιμη προσωπικότητα στη διεθνή σκηνή.

Η εκλογή του οδήγησε σε κάτι που μέχρι τότε θεωρούνταν αδύνατο: έναν Αμερικανό πάπα.

Ωστόσο, η παποσύνη του έχει σημαδευτεί από μια ιστορική περίοδο εντάσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Βατικανού, με τον Αυγουστινιανό μοναχό να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του μόλις λίγους μήνες μετά την επανεκλογή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Λοιπόν, μετά από 12 μήνες στην εξουσία, τι έχουμε μάθει για τον πρώτο Αμερικανό πάπα;

Δεν φοβάται να μιλήσει – ακόμα κι αν αυτό ενοχλεί τον Τραμπ

Ο Λέων ΙΔ’ έχει ένα μετρημένο και προσεκτικό στυλ και, ως μαθηματικός, υιοθετεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη διαδικασία για την επίλυση προβλημάτων. Είναι επίσης πιο επίσημος στην ενδυμασία και το στυλ του από τον προκάτοχό του, τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος ήταν περισσότερο ένας ανατρεπτικός χαρακτήρας, πρόθυμος να παραβιάσει το πρωτόκολλο.

Ωστόσο, ο Λέων ακολουθεί τον Φραγκίσκο όσον αφορά τη λήψη θέσης σε θέματα μετανάστευσης, περιβάλλοντος, φτώχειας και θανατικής ποινής.

Τα χρόνια που πέρασε στο Περού, υπηρετώντας σε μερικές από τις φτωχότερες κοινότητες της χώρας, του έχουν δώσει ένα ισχυρό αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Έχει περιγράψει τη μεταχείριση των μεταναστών στις ΗΠΑ ως «απάνθρωπη», ενώ πρόσφατα ζήτησε την κατάργηση της θανατικής ποινής.

«Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ κατάφερε να εξασφαλίσει ότι η φωνή και οι πράξεις του ακούγονται και γίνονται αντιληπτές με ιδιαίτερη δύναμη, καθώς δεν υποχωρεί από το κάλεσμά του για παγκόσμια ειρήνη, την υποστήριξή του προς τους μετανάστες και την έκκλησή του κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων», δήλωσε στο CNN η Πάολα Οουγκάζ, μια ερευνητική δημοσιογράφος από το Περού που γνωρίζει καλά τον Πάπα.

Ο πόλεμος στο Ιράν, όμως, είναι το θέμα για το οποίο ο Πάπας έχει μιλήσει με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα, λαμβάνοντας την ασυνήθιστη απόφαση να κατονομάσει τον Τραμπ και να καταγγείλει οποιαδήποτε θρησκευτική δικαιολογία για τη σύγκρουση.

Οι ομιλίες του Πάπα κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του στην Αφρική ήταν τολμηρές, με τον Λέοντα να δηλώνει στο Καμερούν ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννων» και να καταγγέλλει τη διαφθορά.

Οι ευθείες κινήσεις του Λέοντα έχουν πυροδοτήσει μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση μεταξύ ενός πάπα – πόσο μάλλον ενός πάπα γεννημένου στις ΗΠΑ – και ενός προέδρου των ΗΠΑ.

Και όμως, ενόψει ενός εξαιρετικού μπαράζ επιθέσεων, ο Λέων φαίνεται να έχει μείνει ατάραχος.

Ο καρδινάλιος Μπλέιζ Κούπιτς του Σικάγου δήλωσε στο CNN ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ποντίφικας «δεν θεωρεί τον εαυτό του αντίπαλο κανενός αρχηγού κράτους» και αντίθετα η αποστολή του είναι να φέρει «μια μοναδική προοπτική, πέρα από οποιαδήποτε συγκεκριμένη χώρα».

🚨 BOOM! President Trump fires back at Pope Leo. In a blistering Truth Social post, Trump calls out the Pope for being weak on crime, weak on foreign policy, and soft on Iran getting nuclear weapons. He praises Pope Leo’s brother Louis for being “all MAGA” and says Leo should… pic.twitter.com/kwxEEB91Nq — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) April 13, 2026

Φέρνει μια αμερικανική πινελιά στο Βατικανό

Οι τελευταίοι 12 μήνες έφεραν μια ξεκάθαρη αμερικανική ατμόσφαιρα στο Βατικανό, από τον πάπα που φορούσε καπέλο μπέιζμπολ των White Sox μέχρι την παραλαβή πίτας κολοκύθας εν πτήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης του επίσκεψης στο εξωτερικό την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Μια άλλη καινοτομία είναι ένας Πάπας που μιλάει αγγλικά ως μητρική γλώσσα, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει εδώ και αιώνες.

Ενώ οι προκάτοχοι του Λέοντα συχνά είχαν τις ομιλίες τους μεταφρασμένες ή υποτιτλισμένες στα αγγλικά, ο σημερινός Πάπας μιλάει με προφορά του μεσοδυτικού, επιτρέποντας στα λόγια και τις παρεμβάσεις του να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο αγγλόφωνο κοινό.

a year with 𝘰𝘶𝘳 Pope pic.twitter.com/GKjMEFOwoe — Chicago White Sox (@whitesox) May 8, 2026

Δεν βιάζεται να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις

Ο καρδινάλιος Μπλέιζ Κούπιτς του Σικάγου λέει ότι ο πάπας συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό όραμα του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος επέμενε σε μια πιο περιεκτική Καθολική Εκκλησία με μεγαλύτερο ρόλο για τις γυναίκες και όσους δεν ανήκουν στην ιεραρχία.

Ωστόσο, ο Κούπιτς επιμένει ότι ο Λέων συνεχίζει επίσης το έργο της Β΄ Βατικανής Συνόδου, της συνάντησης των επισκόπων το 1962-65, η οποία χάραξε το σχέδιο για τη σύγχρονη Εκκλησία.

Ο Φραγκίσκος δήλωσε την περίφημη φράση «ποιος είμαι εγώ για να κρίνω» όσον αφορά τους ομοφυλόφιλους ιερείς, ενώ ο Λέων έχει επίσης επαναδιατυπώσει διακριτικά τα ζητήματα σχετικά με τη σεξουαλικότητα.

«Τείνουμε να πιστεύουμε ότι όταν η Εκκλησία μιλάει για ηθική, το μόνο ζήτημα ηθικής είναι το σεξουαλικό», είπε τον περασμένο μήνα.

«Και στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα, πιο σημαντικά ζητήματα, όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία ανδρών και γυναικών, η θρησκευτική ελευθερία, τα οποία θα είχαν όλα προτεραιότητα έναντι αυτού του συγκεκριμένου ζητήματος».

Ενώ ο Πάπας έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει σημαντικές αλλαγές, υιοθετεί μια σταδιακή προσέγγιση, διορίζοντας γυναίκες σε ανώτερες θέσεις στο Βατικανό.

«Το στυλ του Λέοντα ΙΔ’ είναι μετρημένο, με λίγα αλλά απαραίτητα λόγια, και όταν παίρνει μια απόφαση, δεν υπάρχει γυρισμός», είπε ο Ουγκάζ.

Και όσον αφορά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς, συναντάται τακτικά με επιζώντες, επιμένοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει «καμία ανοχή για οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης στην Εκκλησία».

#AMAY| Pope Leo praises work of journalists in first public comments on clerical abuse scandalhttps://t.co/7QUeFSbfxU pic.twitter.com/s3ihv72Gta — Egypt Independent (@EgyIndependent) June 21, 2025

Είναι ψηφιακά καταρτισμένος

«Είναι πολύ εξοικειωμένος με την τεχνολογία», όπως το θέτει ο φίλος του και Αυγουστινός μοναχός, ο αιδεσιμότατος Τομ Μακάρθι.

Ο Λέων είναι ο πρώτος ποντίφικας που αισθάνεται άνετα να χρησιμοποιεί smartphone, να φοράει Apple Watch και να γράφει τα δικά του email.

Ο Τζον Πρεβόστ, ένας από τους αδελφούς του Πάπα, είπε πρόσφατα στην Έριν Μπερνέτ του CNN ότι ο Λέων του εξήγησε πώς να ξαναμπεί στον καινούργιο του υπολογιστή όταν «κλειδώθηκε έξω».

Επίσης, τον είδαν πρόσφατα στην Αφρική να συμβουλεύει τον φωτογράφο του Βατικανού για το πώς να συνθέσει μια λήψη, ενώ στο παρελθόν έχει βοηθήσει καρδινάλιους και επισκόπους να πάρουν θέση για φωτογραφίες.

Είναι επίσης πολύ ενήμερος για τα ΜΜΕ και γνωρίζει τι αναφέρεται, αστειευόμενος κάποτε με δημοσιογράφους: «Νομίζετε ότι μπορείτε να διαβάσετε το μυαλό ή το πρόσωπό μου. Δεν έχετε πάντα δίκιο».

Εν τω μεταξύ, η πρώτη του εγκύκλιος, μια επίσημη επιστολή που στέλνει στους επισκόπους του κόσμου, αναμένεται να επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα θέμα για το οποίο έχει μιλήσει αρκετές φορές.

Αναδιαμορφώνει αθόρυβα την ηγεσία της εκκλησίας των ΗΠΑ

Ένας από τους πιο σίγουρους τρόπους με τους οποίους ένας πάπας μπορεί να επηρεάσει την Εκκλησία και τη συμμετοχή της στην πολιτική είναι μέσω του διορισμού επισκόπων, με τον Λέοντα να κάνει μια σειρά από σημαντικές επιλογές για την Εκκλησία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του.

Στη Νέα Υόρκη, επέλεξε τον αρχιεπίσκοπο Ρόναλντ Χικς, έναν συντοπίτη του από το Σικάγο που πέρασε χρόνο στη Λατινική Αμερική, και τον Εβέλιο Μενχίβαρ-Αγιάλα, έναν γεννημένο στο Ελ Σαλβαδόρ υποστηρικτή των μεταναστών, ως τον επόμενο επίσκοπο για το Γουίλινγκ-Τσάρλεστον της Δυτικής Βιρτζίνια.

Ο Μενχίβαρ-Αγιαλά, ο οποίος εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ κρυμμένος στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου το 1990, έχει επικρίνει την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Στην πραγματικότητα, τρεις από τους τέσσερις πρώτους διορισμούς επισκόπων του Λέοντα στις ΗΠΑ αφορούσαν άτομα που γεννήθηκαν εκτός της χώρας.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο επίσκοπος Μάικλ Φαμ στο Σαν Ντιέγκο, ο οποίος ήρθε στην Αμερική ως παιδί πρόσφυγας από το Βιετνάμ.

Αυτές οι επιλογές έχουν ενισχύσει τη θέση του σχετικά με τη μετανάστευση: ότι οι νεοαφιχθέντες, όταν γίνονται δεκτοί και ενσωματώνονται, μπορούν να ενισχύσουν τη νέα τους πατρίδα.

“Not everybody comes here with the intention to do harm.” At 20, Evelio Menjivar-Ayala crossed into the U.S. undocumented, fleeing civil war—“a journey marked by uncertainty, fear, but also hope.”

He came with “a great desire to work hard… to contribute to the well-being of… pic.twitter.com/8BgbeY2nxS — EWTN News In Depth (@EWTNNewsInDepth) May 4, 2026

Ένα «φαινόμενο Λέοντα» μπορεί να κρύβεται πίσω από την αύξηση του ενδιαφέροντος για τον Καθολικισμό

Το πρώτο έτος της θητείας του συνέπεσε με την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τις εκκλησίες στις ΗΠΑ – και στην Ευρώπη –, ιδιαίτερα μεταξύ της Γενιάς Ζ. Το δικό του Αυγουστινιανό μοναστικό τάγμα έχει επίσης αναφερθεί σε αύξηση των αιτήσεων από νέους άνδρες που επιθυμούν να ενταχθούν, κάτι που ορισμένοι αποκαλούν «φαινόμενο Λέοντα».

Ένας Πάπας γεννημένος στις ΗΠΑ έχει την ευκαιρία να συνδεθεί με μια νέα γενιά που φαίνεται ανοιχτή στο να διερευνήσει ζητήματα πίστης, ιδιαίτερα μετά τους περιορισμούς λόγω Covid-19 που περιόρισαν τη λατρεία, και σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας.

Στα 70 του, ο Λέων είναι νεότερος από τους άμεσους προκατόχους του και, ως εκ τούτου, μπορεί να παίξει μακροπρόθεσμα.

Το πρώτο του έτος ήταν ένα έτος προσαρμογής, επικεντρωμένο στο να εδραιωθεί στον ρόλο του και να μετατρέψει τις αμερικανικές του ρίζες σε πλεονέκτημα, μαζί με την εμπειρία του στη Λατινική Αμερική.

Ο Ουγκάζ λέει ότι η προοπτική του Λέοντος έχει «τρεις διαστάσεις: τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια Λατινική Αμερική που χαρακτηρίζεται από την πολυμορφία, και ένα Βατικανό όπου οι μάχες που πρέπει να δοθούν πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά σε καθημερινή βάση».

Επικεντρώνεται επίσης στην βασική αποστολή του ως ποντίφικα – την επιδίωξη της ειρήνης – ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να ενοχλήσει την εξουσία.