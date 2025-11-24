Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ

Ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, που ονομάστηκε επίσημα Πάπας Λέων ΙΔ’ τον Μάιο του 2025, είναι ο πρώτος Αμερικανός που κατέχει το αξίωμα του Πάπα και έχει ήδη κερδίσει την αγάπη των πιστών σε όλο τον κόσμο συνδυάζοντας τον καθολικισμό με την ποπ κουλτούρα.

Για παράδειγμα, ονόμασε τον έφηβο σταρ του διαδικτύου Κάρλο Ακούτις «επιρροή του Θεού» και τον ανακήρυξε ως τον πρώτο άγιο των millenial, ενώ άφησε τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης άναυδα όταν αποκαλύφθηκε ότι έχει συγγένεια με τον Τζάστιν Μπίμπερ, τη Μαντόνα και την Αντζελίνα Τζολί.

Τώρα, κάνει και πάλι θραύση στο διαδίκτυο μετά την εμφάνισή του σε ένα rave πάρτι στις 8 Νοεμβρίου για να στείλει ένα εμπνευσμένο μήνυμα προς τιμήν των 75ων γενεθλίων του αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ.

«Αμήν»

Το βίντεο από το rave έχει γίνει viral στο Instagram, όπου ο Πάπας Λέων ανοίγει τo dance party ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να μοιραστούν την πίστη τους με άλλους, τελειώνοντας το κήρυγμά του με ένα «Αμήν» ακριβώς πριν αρχίσουν τα BPM.

Το rave πάρτι πραγματοποιήθηκε έξω από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Ελισάβετ, ένα κτίριο του 14ου αιώνα που βρίσκεται στο Κόσιτσε της Σλοβακίας. Πλήθος συμμετεχόντων συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει και να διασκεδάσει με τη μουσική, ζητωκραυγάζοντας όταν ο Πάπας Λέων εμφανίστηκε στην οθόνη.

Η viral «τελετή» είχε DJ έναν καθολικό ιερέα ονόματι Πάντρε Γκιλιέρμε, ο οποίος ακολουθεί την καθολική πίστη από το 1999

Techno beats με ιερή, λαϊκή μουσική

Η viral «τελετή» είχε DJ έναν καθολικό ιερέα ονόματι Πάντρε Γκιλιέρμε, ο οποίος ακολουθεί την καθολική πίστη από το 1999. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το DJing και άρχισε να μεταδίδει τα σετ του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συνδυάζοντας techno beats με «ιερή, λαϊκή μουσική».

Όπως ανέφερε το Classic FM, ο Γκιλιέρμε διαπίστωσε ότι τα rave έφεραν κοντά ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και πιστεύει ότι η μουσική, όπως και η κοινή πίστη, μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μουσική του στο Spotify, όπου έχει πάνω από 86.000 ακροατές κάθε μήνα με remixes των Ave Maria και Adoramus.

Οι σχολιαστές δεν μπόρεσαν να μην παρατηρήσουν τη σύνδεση μεταξύ του Πάπα που γεννήθηκε στο Σικάγο και της σύνδεσης της πόλης με την προέλευση της House μουσικής

Εκεί που γεννήθηκε η House μουσική

Οι σχολιαστές δεν μπόρεσαν να μην παρατηρήσουν τη σύνδεση μεταξύ του Πάπα που γεννήθηκε στο Σικάγο και της σύνδεσης της πόλης με την προέλευση της House μουσικής, με έναν να γράφει στο Instagram: «Ο Πάπας είναι από το Σικάγο, όπου γεννήθηκε η House μουσική. Yeeezzz ηλεκτρονική μουσική, ερχόμαστε!»

«Έχουμε το Βατικανό να κάνει rave πριν από το GTA 6*, φίλε», αστειεύτηκε ένας άλλος εννοώντας το παιχνίδι κονσόλα Grand Theft Auto 6, το οποίο αναμένεται σύντομα.

«Αυτό είναι το πιο «Σικάγο house» πράγμα που έχει γίνει ποτέ!», αναφώνησε ένας άλλος.

*Με στοιχεία από dexerto.com