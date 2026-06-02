Οδηγός για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

Κίνητρα σε χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία φέρνουν τα νέα μέτρα που αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος Ιουνίου.

Τα εν λόγω μέτρα προβλέπουν τη δυνατότητα εξόφλησης παλαιών οφειλών σε έως 72 δόσεις, τη διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, την άρση κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και την προστασία της κύριας κατοικίας.

Τα μέτρα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ειδικότερα, τα μέτρα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη περιλαμβάνουν:

–Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων: Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026 μπορούν να τις αποπληρώσουν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις.

Βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν οι οφειλέτες στη ρύθμιση είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%.

Η αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει μέσα στον Ιούνιο υποβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η υπαγωγή θα ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης.

Με την ένταξη και τη τήρηση της ρύθμισης χορηγείται φορολογική ενημερότητα και αναστέλλονται τυχόν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και ποινικές διώξεις για χρέη προς το Δημόσιο.

– Εξωδικαστικός μηχανισμός: Στον εξωδικαστικό μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ήταν το όριο.

Μέσω του εξωδικαστικού, τα χρέη μπορούν να αποπληρωθούν ακόμα και σε έως 240 μηνιαίες δόσεις, με σταθερό επιτόκιο 3% ενώ υπό προϋποθέσεις προβλέπεται «κούρεμα» οφειλής.

– Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού: Ο τραπεζικός λογαριασμός θα ξεμπλοκάρει με την καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό θα εξοφληθεί ή θα ρυθμιστεί.

Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μόνο μία φορά και σε περίπτωση που δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ νέου άρση της κατάσχεσης θα είναι δυνατή μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του χρέους.

– Προστασία κύριας κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών: Ο νέος φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τα τέλη του φθινοπώρου θα αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας και στη συνέχεια θα του την επαναμισθώνει, επιτρέποντάς του να παραμείνει στο σπίτι του με επιδοτούμενο ενοίκιο.

Η κρατική επιδότηση θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα και η διάρκεια της μίσθωσης θα φτάνει έως και 12 χρόνια. Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα αν ανακάμψει οικονομικά ο οφειλέτης εφόσον ήταν συνεπής στην καταβολή των ενοικίων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει το σπίτι στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% αυτής ανάλογα των τελικών ρυθμίσεων.

Πηγή: OT