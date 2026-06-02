Ο Φλικ λέει το «ναι» για Μπερνάρντο Σίλβα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά σε μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις της επόμενης μεταγραφικής περιόδου, καθώς ο Χάνσι Φλικ έχει δώσει το τελικό του “«ok» για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα.

Ο Πορτογάλος χαφ, μετά την απόφασή του να κλείσει τον κύκλο του στη Μάντσεστερ Σίτι και πιθανότατα στην Premier League, φαίνεται πως έχει ήδη επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του: το «Καμπ Νόου» και τη La Liga.

Η υπόθεση έχει κινηθεί μεθοδικά τις τελευταίες εβδομάδες, με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή, Ζόρζε Μέντες, να προτείνει τον παίκτη στους Καταλανούς, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές σχέσεις του με τη διοίκηση του συλλόγου. Στο αρχικό στάδιο υπήρξαν επιφυλάξεις από τη διεύθυνση ποδοσφαίρου, κυρίως λόγω του ήδη γεμάτου ρόστερ στη μεσαία γραμμή. Ωστόσο, η ποιότητα, η εμπειρία και η ευελιξία του παίκτη έγειραν τελικά την πλάστιγγα υπέρ της μεταγραφής.

Ο Φλικ, ο οποίος αρχικά είχε ενστάσεις, πλέον έχει πεισθεί πως ο Μπερνάρντο Σίλβα μπορεί να αποτελέσει κομβικό εργαλείο στο αγωνιστικό του πλάνο. Η δυνατότητά του να αγωνίζεται τόσο ως “8άρι” όσο και στα άκρα, σε συνδυασμό με την ικανότητά του στο συνδυαστικό παιχνίδι, τον καθιστούν ιδανικό για το ποδόσφαιρο κατοχής που θέλει να εφαρμόσει ο Γερμανός τεχνικός. Παράλληλα, μπορεί να προσφέρει πολύτιμες ανάσες στον Πέδρι, ο οποίος σηκώνει μεγάλο βάρος μέσα στη σεζόν.

Παρά το προχωρημένο ενδιαφέρον, η ολοκλήρωση της μεταγραφής δεν είναι άμεση. Ο βασικός λόγος είναι η ανάγκη αποσυμφόρησης του ρόστερ, ώστε να δημιουργηθεί χώρος τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά. Η τεχνική ηγεσία θεωρεί απαραίτητο να υπάρξουν αποχωρήσεις πριν προχωρήσει η επίσημη ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η παραχώρηση του Μάρκ Κασαδό, ο οποίος αν και έχει ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο, αντιλαμβάνεται ότι οι αγωνιστικές του ευκαιρίες θα είναι περιορισμένες. Παράλληλα, ανοικτό παραμένει και το ενδεχόμενο δανεισμού του Ρούνι Μπαρντζί, ο οποίος έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από αρκετούς συλλόγους, χωρίς όμως η Μπαρτσελόνα να επιθυμεί να χάσει τον πλήρη έλεγχό του.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα εμφανίζεται μάλιστα διατεθειμένος να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, αποδεχόμενος οικονομικές προσαρμογές ώστε να ενταχθεί στο πλαίσιο της ομάδας. Η προοπτική ενός συμβολαίου δύο ετών βρίσκεται στο τραπέζι, ενώ στο παρασκήνιο υπάρχει αισιοδοξία ότι η υπόθεση μπορεί να κλείσει μέσα στην εβδομάδα.

Το μεγάλο στοίχημα για τη Μπαρτσελόνα πλέον δεν είναι μόνο η συμφωνία με τον παίκτη, αλλά η σωστή διαχείριση του ρόστερ, ώστε μια μεταγραφή υψηλού επιπέδου να μην δημιουργήσει ανισορροπίες. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές, με το τελικό “πράσινο φως” να εξαρτάται από τις αποχωρήσεις και την οικονομική ευελιξία του συλλόγου.