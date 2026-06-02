«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ρευστό παραμένει το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, όπου η Τεχεράνη ανακοίνωσε την αναστολή των έμμεσων συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Η απόφαση ελήφθη μετά την κλιμάκωση και επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο τις οποίες η Τεχεράνη θεωρεί παραβίαση των όρων της εκεχειρίας που συζητείται με την Ουάσιγκτον.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι «παραβίαση σε ένα μέτωπο σημαίνει παραβίαση σε όλα τα μέτωπα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι είπε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι ότι εάν «η επιθετικότητα του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου συνεχιστεί», η Τεχεράνη «όχι μόνο θα διακόψει τις διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, «αλλά θα βρεθούμε επίσης σε άμεση αντιπαράθεση με τον εχθρό».

«Γ@μ…. τρελέ»: Οργισμένος ο Τραμπ με τον Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να έχει εμπλακεί άμεσα σε προσπάθειες αποκλιμάκωσης, στον Λίβανο υποστηρίζοντας ότι υπήρξε «παραγωγική» επικοινωνία με τον Νετανιάχου και συνεννόηση μέσω εκπροσώπων με τη Χεζμπολάχ για αμοιβαία παύση των επιθέσεων. Αμερικανικές πηγές και διαρροές από την περιοχή κάνουν λόγο για πρόταση κατάπαυσης του πυρός που θα κάλυπτε ολόκληρο τον Λίβανο, με την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό να επιβεβαιώνει ότι η Χεζμπολάχ φέρεται να αποδέχθηκε πλαίσιο «αμοιβαίας παύσης επιθέσεων».

Σύμφωνα με το Axios ο Τραμπ, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να αποκάλεσε τον Νετανιάχου «γ@μ#μ… τρελό» και να τον κατηγόρησε για αχαριστία, λόγω της απειλής του Ισραηλινού ηγέτη να βομβαρδίσει τη Βηρυτό και της κλιμάκωσης των επιθέσεων του IDF στο Λίβανο. Αναφερόμενο σε δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια τρίτη πηγή που ενημερώθηκε για την τηλεφωνική συνομιλία, το Axios περιέγραψε την κλήση ως «γεμάτη βρισιές».

Αναφέρει ότι ο Τραμπ ήταν εξοργισμένος επειδή οι ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ κινδύνευαν να εκτροχιάσουν τις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν και να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση μιας εύθραυστης περιφερειακής εκεχειρίας.

Ένας από τους αξιωματούχους που επικαλείται το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι ο βομβαρδισμός της λιβανικής πρωτεύουσας θα ενέτεινε επίσης την παγκόσμια απομόνωση του Ισραήλ. Δύο από τις πηγές δήλωσαν στο Axios ότι «ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε βοηθήσει να κρατήσει τον Νετανιάχου έξω από τη φυλακή, αναφερόμενος στη στήριξή του κατά τη διάρκεια της δίκης για διαφθορά του Νετανιάχου».

Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις του Τραμπ προς τον Νετανιάχου, οι ΗΠΑ φέρεται να είπαν: «Είσαι ένας γ@μ#μ… τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Μια δεύτερη πηγή που ενημερώθηκε για τη συνομιλία ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν «εξοργισμένος» και σε κάποιο σημείο φώναξε στον Νετανιάχου: «Τι στο διάολο κάνεις;».

Ο Τραμπ μιλά για συμφωνία με το Ιράν

Μετά την εν λόγω τηλεφωνική συνομιλία, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς».

Μάλιστα σε συνέντευξή του στο ABC News τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) μίλησε για συμφωνία με το Ιράν για παράταση της εκεχειρίας και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ «την επόμενη εβδομάδα». Όπως ανέφερε: «Εναι πιθανό. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, όπως πιθανώς παρατηρήσατε νωρίτερα». Το μικρό πρόβλημα, κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι με τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου.

«Μίλησα με τη Χεζμπολάχ και είπα να μην πυροβολούν. Και μίλησα με τον Μπίμπι (σ.σ Μπενιαμίν Νετανιάχου) και είπα να μην πυροβολούν, και οι δύο πλευρές σταμάτησαν να πυροβολούν ο ένας τον άλλον», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι «ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη». «Δεν είναι απλό θέμα», συνέχισε. «Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, μια πολύ μεγάλη χώρα που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει μεγάλη εχθρότητα, πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς. Στην πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο ούτε από τη δική μας πλευρά. Αλλά παίρνουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε», τόνισε.

Όσον αφορά το πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω την επόμενη εβδομάδα». Όπως σημείωσε, ο ίδιος δεν έχει συμφωνήσει ακόμα επειδή «πρέπει να εξασφαλίσω μερικά ακόμη σημεία».

«Η θέση μας παραμένει ίδια» αναφέρει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου από την πλευρά του εξέδωσε δήλωση μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον αμερικανό πρόεδρο, αναφέροντας ότι είχε πει στον Τραμπ ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ, και ότι εν τω μεταξύ το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.

«Η θέση μας παραμένει η ίδια», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Επί του πεδίου, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονταν στο νότιο Λίβανο και υπήρχαν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν σκοτώσει 3.433 άτομα από τον Μάρτιο, ενώ 10.395 έχουν τραυματιστεί.

Η Χεζμπολάχ στο μεταξύ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον ισραηλινού άρματος μάχης τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς για άλλες χθες Δευτέρα το βράδυ, μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, προστέθηκε στη λίστα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Τεχεράνης που προειδοποιούν δημόσια για σοβαρές συνέπειες σε βάρος του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εάν δεν τερματιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου.

«Γνωρίζουν καλά ότι δεν πρόκειται για κενή απειλή και ότι είμαστε προετοιμασμένοι για στρατιωτική αντίδραση», ανέφερε.