Τρίτη θητεία για τη Μέτε Φρέντερικσεν στη Δανία η οποία κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση

Η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να σχηματίσει μια κεντροαριστερή κυβέρνηση συνασπισμού, διατηρώντας την εξουσία της εν μέσω κρίσης στις σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας.

Η συμφωνία για τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης μειοψηφίας εξασφαλίζει στη Φρέντερικσεν τρίτη συνεχόμενη θητεία ως πρωθυπουργού, τερματίζοντας μήνες αβεβαιότητας μετά τις εκλογές του Μαρτίου, στις οποίες 12 κόμματα εξασφάλισαν έδρες στο κοινοβούλιο της Δανίας.

«Επισκέφθηκα τον Αυτού Μεγαλειότατο τον Βασιλιά και του ανακοίνωσα ότι, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, είναι δυνατόν να σχηματιστεί κυβέρνηση», δήλωσε η Φρέντερικσεν στους δημοσιογράφους.

Η κεντρώα συμμαχία της έχασε την πλειοψηφία της στις εκλογές της 24ης Μαρτίου, καθώς οι Δανοί εξεγέρθηκαν λόγω της κρίσης του κόστους διαβίωσης, αν και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα παρέμεινε η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα με 38 από τις 179 έδρες, από 50 που κατείχε προηγουμένως.

Μετά από περισσότερους από δύο μήνες διαπραγματεύσεων, κατά τις οποίες τόσο οι Σοσιαλδημοκράτες όσο και οι δεξιοί Φιλελεύθεροι επιδίωκαν να ηγηθούν της νέας κυβέρνησης, ήταν η 48χρονη Φρέντερικσεν που εξασφάλισε την απαραίτητη υποστήριξη από τα κόμματα στο κοινοβούλιο.

«Πρόκειται για ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για τους ανθρώπους που ζουν στη Δανία, για τις επόμενες γενιές, αλλά και για τα ζώα», δήλωσε. Η ευημερία των ζώων ήταν ένα από τα πολλά σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Την Τρίτη θα παρουσιαστούν οι προτεραιότητες και την Τετάρτη το νέο υπουργικό

Οι γενικές προτεραιότητες της κυβέρνησης θα παρουσιαστούν την Τρίτη, ενώ οι υπουργοί θα ονομαστούν την Τετάρτη, δήλωσε η Φρέντερικσεν. Η άμεση λίστα προτεραιοτήτων της κυβέρνησης περιλαμβάνει διπλωματικές συνομιλίες για τη Γροιλανδία, την οποία ο Τραμπ έχει απειλήσει να προσαρτήσει, καθώς και την ταχεία ενίσχυση του στρατού της Δανίας, καθώς η ασφάλεια στην Ευρώπη επιδεινώνεται εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Εκτός από τους Σοσιαλδημοκράτες, η νέα κυβέρνηση θα αποτελείται από τους Σοσιαλφιλελεύθερους, τους Αριστερούς Πράσινους και τους κεντρώους Μετριοπαθείς, βασιζόμενη κυρίως στην ακροαριστερή Κόκκινη-Πράσινη Συμμαχία για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αν και μπορεί επίσης να ζητήσει την υποστήριξη άλλων κομμάτων σε μεμονωμένες ψηφοφορίες.

Η νέα κυβέρνηση σηματοδοτεί μια στροφή προς τα αριστερά για τη Φρέντερικσεν, η οποία τα τελευταία τέσσερα χρόνια ηγήθηκε μιας ασυνήθιστης συνασπιστικής κυβέρνησης που ξεπερνούσε το χάσμα μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, με τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Μετριοπαθείς και τους Φιλελεύθερους.