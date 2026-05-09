Δανία: Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Πλήγμα για τη Φρεντέρικσεν
Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.
Οι προσπάθειες της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν να σχηματίσει νέο κυβερνητικό συνασπισμό ναυάγησαν χθες Παρασκευή όταν ένας βασικός εταίρος εγκατέλειψε τις συνομιλίες, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία μετά τις εκλογές του Μαρτίου (στη φωτογραφία του Reuters/Nicolai Helms/Ritzau Scanpix, επάνω, η Μέτε Φρεντέρικσεν).
Τίθεται σε κίνδυνο η φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία
Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού κατέληξαν σε αδιέξοδο, επιβραδύνοντας τη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων εν μέσω των προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσιγκτον λόγω των επιδιώξεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.
Ο βασιλιάς Φρειδερίκος της Δανίας θα πρέπει τώρα να αναθέσει διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης σε έναν από τους άλλους 11 πολιτικούς αρχηγούς.
Θα μπορούσε επίσης να δώσει εκ νέου εντολή στη Φρεντέρικσεν, τώρα ή αργότερα, προκειμένου να επιχειρήσει ξανά να συγκροτήσει κυβέρνηση συνασπισμού.
Κεντροδεξιές αναζητήσεις…
Ο ηγέτης των Μετριοπαθών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν ολοκλήρωσε χθες τις συνομιλίες με την Φρεντέρικσεν και πρότεινε να δοθεί διερευνητική εντολή στον Τρουλς Λουντ Πόουλσεν, αρχηγό του Φιλελεύθερου Κόμματος, προκειμένου να προσπαθήσει να συγκροτήσει έναν κεντροδεξιό κυβερνητικό συνασπισμό.
Οι Σοσιαλδημοκράτες της Φρεντέρικσεν, στην εξουσία από το 2019, έχουν εξασφαλίσει μόλις 38 από τις 179 έδρες του κοινοβουλίου – από 50 που κατείχαν το 2022 –, καταγράφοντας έτσι τη χειρότερη εκλογική τους επίδοση από το 1903.
Πηγή: ΑΠΕ
