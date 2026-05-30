ΑΕΚ-Ολυμπιακός 68-95: Οι «ερυθρόλευκοι» σάρωσαν την Ένωση και …βλέπουν τον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Ολυμπιακός υπέταξε την ΑΕΚ με 95-68 στη Sunel Arena. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών απέναντι στην Ένωση και προκρίθηκαν στους τελικούς του πρωταθλήματος, θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό με πλεονέκτημα έδρας (Game 1, 3/6).

Σπουδαία εμφάνιση από τον Ντόντα Χολ που ολοκλήρωσε το ματς με double-double (16π, 10ρ.), ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Βεζένκοφ που πρόσθεσε από 15 πόντους.

Ανώτερος ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος (44-30)

Ο Ολυμπιακός έκανε δυναμική εκκίνηση στο ματς, με τον Βεζένκοφ να σημειώνει τους 5 από τους 7 πόντους των Ερυθρόλευκων στα πρώτα λεπτά του αγώνα (7-2). Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει λύσεις στην επίθεση και η διαφορά εκτοξεύτηκε μέχρι και στο +10 (14-4). Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 20-10.

Ανάλογη ήταν η εικόνα του αγώνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Ερυθρόλευκοι με «όπλο» την επιθετική πολυφωνία έφτασαν μέχρι και το +15 (34-19). Κατόπιν, οι Νάναλι και Μπράουν προσπάθησαν να κάμψουν την αντίσταση των Πειραιωτών (38-25) και ο Μόρις με τρίποντο διαμόρφωσε το σκορ του ημιχρόνου (44-30) υπέρ της ομάδας του Μπαρτζώκα.

Επιβλητική νίκη για τους Ερυθρόλευκους

Στο δεύτερο μέρος οι Ερυθρόλευκοι παρέμειναν οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου ο Γουόκαπ «έγραψε» με τρίποντο το 47-30 για το +17. Ακολούθως, ο Νάναλι με ένα φοβερό κάρφωμα μείωσε για την ΑΕΚ (50-37) και στη συνέχεια ο Χολ «απάντησε» για το (57-37), με τον Σάκοτα να καλεί τάιμ άουτ.

Η Ένωση έδειξε κάποια σημάδια αντίδρασης με διαδοχικούς πόντους του Νάναλι, ωστόσο ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 66-46.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η αναμέτρηση πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους Ερυθρόλευκους να εξασφαλίζουν άνετα τη νίκη (95-68).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Καρπάνος, Χριστινάκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-20, 30-44, 46-66, 68-95

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 22/51 δίποντα, 6/21 τρίποντα, 6/10 βολές, 30 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 13 επιθετικά), 19 ασίστ, 7 λάθη, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 29/41 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 13/17 βολές, 47 ριμπάουντ (33 αμυντικά – 13 επιθετικά), 23 ασίστ, 12 λάθη, 3 κλεψίματα, 5 μπλοκ