Η Κυψέλη έγινε γήπεδο πολιτισμών – Το Μουντιάλ μεταναστών ένωσε χαρά, μουσική και γκολ
Ελλάδα 30 Μαΐου 2026, 22:37

Η 3η διοργάνωση Μουντιάλ μεταναστών στην Κυψέλη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα διοργάνωσαν το δικό τους «Μουντιάλ» στην Κυψέλη, στις 23 και 24 Μαΐου.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν ομάδες μεταναστών από το Κονγκό, το Μάλι, το Σουδάν, τη Νιγηρία, το Αφγανιστάν, τη Γουινέα και άλλες χώρες, με στόχο την προώθηση της συνύπαρξης και την καταπολέμηση στερεοτύπων γύρω από τη μετανάστευση.

Ανδρικές και γυναικείες ομάδες αγωνίστηκαν σε ένα κλίμα γιορτής, με μουσική να συνοδεύει τους αγώνες και το κοινό στις κερκίδες να συμμετέχει σε μια πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα. Συνολικά έλαβαν μέρος 21 ομάδες, με τη Νιγηρία να κατακτά τον τίτλο στους άνδρες και την ελληνική ομάδα του Φωστήρα στις γυναίκες.

Η διοργάνωση πλαισιώθηκε επίσης από μουσικά δρώμενα με παραδοσιακά αφρικανικά όργανα, καθώς και πάγκους με φαγητά από τις χώρες των συμμετεχόντων, δημιουργώντας ένα ζωντανό σκηνικό γιορτής στην καρδιά της Αθήνας.

Πέρα από τον αγωνιστικό της χαρακτήρα, η εκδήλωση αποτέλεσε για πολλούς συμμετέχοντες μια ευκαιρία επαφής με την κοινότητα και μια σύντομη ανάπαυλα από τις απαιτητικές συνθήκες της καθημερινής τους εργασίας.

Τρόφιμα – ποτά
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Σύνταξη
Ελλάδα 30.05.26

«Στόχοι και όνειρα» - Αυτά είναι τα θέματα των Πανελλαδικών στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Σύνταξη
«Έφυγε» ο ποιητής, βιβλιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε ηλικία 87 ετών
Μελετητής 30.05.26

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, μέλος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ομιλητής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων

Σύνταξη
Τις μη οργανωμένες παραλίες προτιμούν οι Αθηναίοι – «Αλμυρές» οι τιμές στις ομπρέλες
Ελλάδα 30.05.26

Το καλοκαίρι έφτασε, η θερμοκρασία αρχίζει να χτυπάει «κόκκινο» και οι Αθηναίοι, ξεχύνονται στις παραλίες της Αττικής για μια ανάσα δροσιάς, μόνο που η ακρίβεια τους οδηγεί στις μη οργανωμένες

Σύνταξη
Έδεσσα: Σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών – Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα
Ελλάδα 30.05.26

Η σύλληψη του δράστη στην Έδεσσα, ο οποίος έχει και συνεργό, ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη Ι.Χ.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Σύνταξη
Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα; – Οι πολίτες ζητούν οικονομική δικαιοσύνη
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Σε νέα έρευνα, το 80,4% χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα, το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών και το 86,5% ζητά αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης

Σύνταξη
Λάρισα: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό παρασύρει μεταλλική γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης
Καρέ καρέ 30.05.26

Το τροχαίο έγινε στις 28 Μαΐου στη Λάρισα - Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας δείχνει καρέ - καρέ την πορεία του οχήματος μέχρι να καταλήξει σε μάντρα επιχείρησης

Σύνταξη
Κρήτη: Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά
Κρήτη 30.05.26

Σε πλήρη εξέλιξη η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων του παιδιού, το οποίο παραμένει νοσηλευόμενο στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη

Σύνταξη
Κρήτη: Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές – Τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη
Στην Κρήτη 30.05.26

Τα ευρήματα των ειδικών και το περιεχόμενο του ιατροδικαστικού πορίσματος δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI
Οι modi operandi 30.05.26

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Σύνταξη
Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
«Πλησιάζουμε» 30.05.26

H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γκρουέφσκι: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα – «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»
Νίκολα Γκρούεφσκι 30.05.26

Τον Νοέμβριο του 2018, ο Γκρούεφσκι διέφυγε στην Ουγγαρία όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον σύμμαχό του Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Πώς κατάφεραν οι Ευρωπαίοι να μη λαμβάνονται υπόψη στη Μέση Ανατολή; – «Θέλουν Σάντσεθ, όχι Κάλας»
Προκαλούν γέλια 30.05.26

Ποιός θα περίμενε ότι ενώ οι Ευρωπαίοι κάποτε έλυναν και έδεναν στη Μέση Ανατολή, συντελώντας εν πολλοίς στα δεινά της περιοχής, προκαλούν σήμερα γέλια σε σατιρικές εκπομπές με την επιζήμια απουσία τους.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Έφυγε» ο ποιητής, βιβλιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε ηλικία 87 ετών
Μελετητής 30.05.26

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, μέλος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ομιλητής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεών από τις βάσεις στην Ευρώπη
Κόσμος 30.05.26

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία αφού ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ
Μαξιμαλιστικές απαιτήσεις 30.05.26

Τα ισραηλινά κανάλια Kan και i24 μετέφεραν τις απαιτήσεις του Ισραηλινού στρατού προς αυτόν του Λιβάνου, γνωρίζοντας πως όλη την στρατιωτική δύναμη στην χώρα την έχει η Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα
Υπάρχουν ελπίδες 30.05.26

Το στέλεχος που έχει προκαλέσει την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό δεν έχει εμβόλιο. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ομάδες ειδικών και συμβουλευτικά όργανα «αποτίμησαν εμβόλια και δυνητικές θεραπείες για την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθένειας».

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)
Champions League 30.05.26

Μετά το Μόναχο πέρσι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτά για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι με 4-3 (1-1 ο κ.α.) στον τελικό της Βουδαπέστης.

Σύνταξη
Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ
Κόσμος 30.05.26

Στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ στο Ελ Πάσο του Τέξας, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους εννέα μήνες που έχουν περάσει από την έναρξη της λειτουργίας του

Σύνταξη
Οι καλλιτέχνες αρνούνται να τραγουδήσουν για τον Τραμπ – Κι εκείνος θα τους αντικαταστήσει με μια μεγάλη ομιλία
ΗΠΑ 250 30.05.26

Ο Τραμπ δεν μπορεί να κρύψει την οργή του για το γεγονός ότι μια σειρά από καλλιτέχνες αποσύρονται από τις συναυλίες για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ. Και υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό τον εαυτό του, που είναι «πιο δημοφιλής από τον Έλβις».

Σύνταξη
Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Γκράτσκι στην Κοπρίβνιτσα, η Εθνική Ελπίδων είχε ευκαιρίες απέναντι στην Κροατία, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει δεύτερη φορά και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1

Σύνταξη
«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

