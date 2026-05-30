Η Κυψέλη έγινε γήπεδο πολιτισμών – Το Μουντιάλ μεταναστών ένωσε χαρά, μουσική και γκολ
Η 3η διοργάνωση Μουντιάλ μεταναστών στην Κυψέλη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία
Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα διοργάνωσαν το δικό τους «Μουντιάλ» στην Κυψέλη, στις 23 και 24 Μαΐου.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν ομάδες μεταναστών από το Κονγκό, το Μάλι, το Σουδάν, τη Νιγηρία, το Αφγανιστάν, τη Γουινέα και άλλες χώρες, με στόχο την προώθηση της συνύπαρξης και την καταπολέμηση στερεοτύπων γύρω από τη μετανάστευση.
Ανδρικές και γυναικείες ομάδες αγωνίστηκαν σε ένα κλίμα γιορτής, με μουσική να συνοδεύει τους αγώνες και το κοινό στις κερκίδες να συμμετέχει σε μια πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα. Συνολικά έλαβαν μέρος 21 ομάδες, με τη Νιγηρία να κατακτά τον τίτλο στους άνδρες και την ελληνική ομάδα του Φωστήρα στις γυναίκες.
Η διοργάνωση πλαισιώθηκε επίσης από μουσικά δρώμενα με παραδοσιακά αφρικανικά όργανα, καθώς και πάγκους με φαγητά από τις χώρες των συμμετεχόντων, δημιουργώντας ένα ζωντανό σκηνικό γιορτής στην καρδιά της Αθήνας.
Πέρα από τον αγωνιστικό της χαρακτήρα, η εκδήλωση αποτέλεσε για πολλούς συμμετέχοντες μια ευκαιρία επαφής με την κοινότητα και μια σύντομη ανάπαυλα από τις απαιτητικές συνθήκες της καθημερινής τους εργασίας.
