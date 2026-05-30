Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία όταν πολίτες προσπάθησαν να μπλοκάρουν έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο σε διαμαρτυρία στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, όταν διαδηλωτές που αντιδρούν στην ανέγερση μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνι ήρθαν σε σύγκρουση με άτομα που οι ίδιοι περιγράφουν ως ιδιωτική ασφάλεια των εταιρειών του έργου.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, κάτοικοι της περιοχής και εκπρόσωποι από το κόμμα της Αριστεράς «Κίνημα Μαζί», οι οποίοι αντιτίθενται στα σχέδια δόμησης σε μια από τις πιο ευαίσθητες οικολογικά ζώνες των αλβανικών ακτών. Όπως υποστηρίζουν, οι παρεμβάσεις απειλούν το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα του Pishë Poro–Narta.

Το Pishë Poro–Narta είναι μια προστατευόμενη περιοχή ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας και τον ποταμό Αώο. Στις 26 Οκτωβρίου 2022, με απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης, υποβαθμίστηκε το καθεστώς της από «διαχειριζόμενο φυσικό καταφύγιο» σε «προστατευόμενο τοπίο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNA.al (@cna.lajme)

Βίαια επεισόδια

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης καταγράφηκαν στιγμές έντασης και συμπλοκών μεταξύ διαδηλωτών και ατόμων με πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά, τα οποία οι διαδηλωτές ταυτοποίησαν ως ιδιωτικούς φρουρούς. Σε οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας διαδηλωτής να σύρεται στο έδαφος από τα συγκεκριμένα άτομα.

Στην περιοχή βρίσκονταν επίσης ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν σχηματίσει κλοιό γύρω από τον χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με καταγγελίες διαδηλωτών, η αστυνομία δεν παρενέβη άμεσα για να αποκλιμακώσει την κατάσταση γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ένταση.

Οι διαδηλωτές ζητούν την άμεση διακοπή των εργασιών και επανεξέταση του έργου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

Το επεισόδιο συνδέεται με σχέδια για την ανάπτυξη μεγάλου τουριστικού θέρετρου από την εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, σχετίζεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ, η Ιβάνκα Τραμπ και επιχειρηματίες από το Κατάρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Citizens.al (@citizens.al)

Βίντεο και καταγγελίες για βίαιη μεταχείριση

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον διαδηλωτή να απομακρύνεται βίαια, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες δέχθηκε χτυπήματα μέσα στον περιφραγμένο χώρο του εργοταξίου πριν μεταφερθεί εκτός αυτού. Μετά το περιστατικό η ένταση κλιμακώθηκε, με ανταλλαγή πετρών και χρήση δακρυγόνων σε ορισμένα σημεία.

Ο βουλευτής από το «Κίνημα Μαζί» Ρέντι Μούτσι δήλωσε ότι ο διαδηλωτής έχασε τις αισθήσεις του έπειτα από χτύπημα στον λαιμό από ιδιωτικούς φρουρούς, ενώ άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι στο νοσοκομείο «έφτυνε αίμα». Ο επικεφαλής του χωριού Ζβέρνετς, Κοστάκ Κονομί, μιλώντας στο reporter.al έκανε επίσης λόγο για βίαιη μεταχείριση πριν την κατάρρευση του διαδηλωτή.

Τι απαντάει η αστυνομία και η αρμόδια εταιρεία

Η Αστυνομία του Αλβανικού Κράτους ανακοίνωσε ότι ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να προκαλέσει φθορές στον φράχτη του εργοταξίου και ότι ο συγκεκριμένος διαδηλωτής εισήλθε παράνομα στον περιφραγμένο χώρο. Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τη μεταφορά του από ιδιωτικούς φρουρούς υπέστη σωματικές βλάβες και ότι έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες τόσο για δύο εργαζόμενους της ιδιωτικής ασφάλειας όσο και για 15 διαδηλωτές.

Η εταιρεία του έργου καταδίκασε πράξεις βίας κατά της ιδιωτικής περιουσίας, χωρίς να απαντήσει άμεσα στις καταγγελίες περί υπέρμετρης βίας.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα την ταυτότητα της ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας που βρισκόταν στο σημείο, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών δεν προχώρησε σε δηλώσεις.

Το περιστατικό αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια μακροχρόνια διαμάχη γύρω από την αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής, όπου έχουν προγραμματιστεί εκτεταμένες τουριστικές επενδύσεις, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.