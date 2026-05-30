Η γενιά Ζ με πτυχία στο χέρι, αλλά χωρίς επαγγελματικό αύριο
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 19:00

Το ποσοστό ανεργίας των πρόσφατων αποφοίτων πανεπιστημίου είναι υψηλότερο από αυτό του συνολικού εργατικού δυναμικού από την περίοδο της πανδημίας και μετά.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ένα πτυχίο πανεπιστημίου κάποτε εξασφάλιζε ευημερία – αλλά η γενιά Ζ βρίσκει ότι «απλώς δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα»

Ο Τζες Βεσκόντε αποφοίτησε από μία από τις πιο φημισμένες σχολές τέχνης της Καλιφόρνια, έκανε υποτροφία Φουλμπράιτ στη Γερμανία και πήρε μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Κι όμως, ο Βεσκόντε, 29 ετών, δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στα καθημερινά έξοδα. Μεταξύ ελεύθερης επαγγελματικής εργασίας και δουλειών στον κλάδο υπηρεσιών, βρίσκεται ξανά σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας για να συμπληρώσει το εισόδημά του πριν ξεκινήσει τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα αποπληρωμής των φοιτητικών δανείων του.
«Δυσκολεύομαι να βρω τρόπο να βγάζω πάνω από 3.000 δολάρια τον μήνα», είπε ο Βεσκόντε στον Guardian.

Ο Βεσκόντε δεν είναι μόνος. Το πτυχίο πανεπιστημίου «χάνει την αξία του», σύμφωνα με έκθεση του Οικονομικού Ινστιτούτου Πολιτικής αυτόν τον μήνα. Παρά την ανάπτυξη της οικονομίας και τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας, οι νέοι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν ζοφερές προοπτικές πρόσληψης. Έρευνες δείχνουν ξανά και ξανά ότι η γενιά Ζ βιώνει βαθιά οικονομική αστάθεια, μαζί με διάβρωση της εμπιστοσύνης στην ηγεσία της χώρας και αποδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών.

Όλα αυτά συμβάλλουν σε ένα αίσθημα μεταξύ πολλών νέων ότι έχουν «κολλήσει», και ότι η ζωή και η ελευθερία που φαντάζονταν πως θα τους έφερνε η ενηλικίωση είναι απλώς εκτός εμβέλειας.
«Έχουν χαμηλές προσδοκίες για το πώς τα πάνε τώρα, και χαμηλές προσδοκίες για το πώς θα είναι τα πράγματα στο μέλλον», είπε η Τζανέλ Τζόουνς, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος στο Υπουργείο Εργασίας και ανώτερη ερευνήτρια στο Groundwork Collaborative, ένα think tank με προοδευτικό προσανατολισμό. «Αυτό εν μέρει αφορά την αγορά εργασίας, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι μόνο εργαζόμενοι. Ζουν σε μια εποχή όπου αντιμετωπίζουμε πολλαπλές υπαρξιακές κρίσεις ταυτόχρονα».

Μπορεί για κάποιους να είναι εύκολο να απορρίψουν το άγχος και την αστάθεια που βιώνουν πολλοί σημερινοί εικοσάρηδες ως ένα τυπικό στάδιο ενηλικίωσης. Όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η γενιά αντιμετωπίζει ένα σύνολο προκλήσεων διαφορετικό από οτιδήποτε έχει δει η χώρα στο παρελθόν.

Το ποσοστό ανεργίας των πρόσφατων αποφοίτων πανεπιστημίου είναι υψηλότερο από αυτό του συνολικού εργατικού δυναμικού από την περίοδο της πανδημίας και μετά, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης. Και ενώ συνολικά η ανεργία των πτυχιούχων παραμένει χαμηλότερη από αυτή του συνόλου των εργαζομένων, η διαφορά έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

«Τώρα ο καπιταλισμός έχει κατακερματίσει τα πάντα τόσο πολύ που ακόμη και μια κοινωνική ζωή στη Νέα Υόρκη απαιτεί τεράστια προσπάθεια»

«Έχουμε πει σε γενιές νέων ανθρώπων ότι αν θέλεις να τα καταφέρεις, αν θέλεις ασφάλεια, σταθερότητα και μια άνετη μεσοαστική ζωή, πρέπει να πας στο πανεπιστήμιο», είπε η Τζόουνς. «Το πλεονέκτημα ενός πτυχίου δεν έχει χαθεί, αλλά είναι μικρότερο απ’ ό,τι ήταν, επειδή πολύ περισσότεροι άνθρωποι έχουν πλέον πτυχίο».

Καριέρα σε αδιέξοδο

Ακόμη και για όσους έχουν δουλειά, η τρέχουσα οικονομία δυσκολεύει την αλλαγή καριέρας ή την αναζήτηση πιο ουσιαστικής εργασίας. Η Σοφία Ξου, 28 ετών, σχεδιάστρια σε μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, είπε ότι δυσκολεύεται να βρει νέα δουλειά είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά.

«Έχουμε δει αυτή τη μεγάλη πτώση σε πάρα πολλά πράγματα», είπε. «Υπάρχουν μακροχρόνιες τάσεις σε εξέλιξη, και μετά επιδεινώθηκαν από τα smartphones. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ περίπλοκο παζλ».

Η εμπειρία της πρώιμης ενηλικίωσης έχει καταλήξει να μοιάζει απογοητευτική σε σύγκριση με αυτό που πολλοί νέοι Αμερικανοί έβλεπαν μεγαλώνοντας στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.

«Η εξιδανικευμένη ζωή της Κάρι Μπράντσο ή του καστ του “Friends”, που βλέπαμε σε αυτές τις σειρές, ίσως να ήταν εφικτή τότε, αλλά τώρα ο καπιταλισμός έχει κατακερματίσει τα πάντα τόσο πολύ που ακόμη και μια κοινωνική ζωή στη Νέα Υόρκη απαιτεί τεράστια προσπάθεια», είπε ο Βεσκόντε. «Οι περισσότεροι φίλοι μου που γνώρισα στη σχολή έφυγαν από τη Νέα Υόρκη μετά την αποφοίτηση, επειδή είναι πολύ δύσκολο να ζεις εδώ και να έχεις κοινωνική ζωή».

Ανάμεσα στην οικονομική πίεση και την αναζήτηση ταυτότητας

Η Ραγκίνι Σουμπραμανιάν, 23 ετών, σπούδασε δημοσιογραφία και σπουδές μέσων στο Πανεπιστήμιο Ράτγκερς, ελπίζοντας να εργαστεί σε οτιδήποτε εκτός από δημόσιες σχέσεις. Όμως μετά την αποφοίτησή της τον περασμένο Μάιο, η δουλειά που βρήκε ήταν μια ωριαία σύμβαση σε μια μικρή εταιρεία PR στο Ίστ Μπράνσγουικ, με πολλές ώρες σε ένα γραφείο χωρίς παράθυρα.

Μετά από σχεδόν έναν χρόνο με περίπου 1.600 δολάρια τον μήνα και ξοδεύοντας σχεδόν τα μισά για ένα διαμέρισμα που μοιραζόταν με τέσσερις συγκάτοικους, η Σουμπραμανιάν παραιτήθηκε και επέστρεψε στο σπίτι των γονιών της στην περιοχή του Μπέι Έρια.

Είναι μια λύση στην οποία έχουν στραφεί πολλοί της γενιάς Ζ την τελευταία δεκαετία. Αν και το ποσοστό των Αμερικανών ηλικίας 25–34 που ζουν με τους γονείς τους έχει μειωθεί ελαφρώς μετά την πανδημία, περίπου ένας στους πέντε νέους εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του.

«Οικονομικά, δεν μου έφταναν τα χρήματα για να μπορώ να ζω εκεί [στο Νιου Τζέρσεϊ] και να πληρώνω ενοίκιο», είπε, προσθέτοντας ότι εκείνη την περίοδο αποταμίευε ελάχιστα. Η διαμονή με τους γονείς της της επέτρεψε να επικεντρωθεί σε ελεύθερη εργασία και στην αναζήτηση μιας μόνιμης δουλειάς.

Όμως, παρότι θεωρεί τον εαυτό της τυχερό που μπορεί να επιστρέψει στο πατρικό της, η Σουμπραμανιάν, που είναι κουίρ, είπε ότι αυτό μπορεί να είναι και κοινωνικά απομονωτικό.

«Αυτό είναι που με κρατά πίσω αυτή τη στιγμή, ειδικά ως άτομο που προσπαθεί να δουλέψει στον δημιουργικό χώρο. Προσπαθώ να βρω τρόπους να βγαίνω σε χώρους όπου νιώθω ότι με καταλαβαίνουν και να είμαι ο εαυτός μου», είπε.

Παρά την αβεβαιότητα της ανεργίας και τις αιτήσεις σε έναν επισφαλή κλάδο των μέσων ενημέρωσης, η Σουμπραμανιάν είπε ότι από τότε που άφησε τη δουλειά της στις δημόσιες σχέσεις δεν αισθάνεται καθόλου «κολλημένη».

«Ξέρω ότι έχω πολλά να κάνω και να προσφέρω σε αυτόν τον κόσμο, είτε πληρώνομαι από μια εταιρεία είτε μέσα από τη δική μου δουλειά που θα με οδηγήσει αλλού», είπε. «Δεν έχω καμία αμφιβολία στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή ότι θα είμαι εντάξει».

Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Πάει η Τουρκία σε πρόωρες εκλογές; – Η αντιπολίτευση το πιστεύει μετά τις διώξεις κατά του CHP
«Νευρικότητα» Ερντογάν 30.05.26

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν. Ίσως γιατί προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με την ΕΕ – Ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις
Μοχλός πίεσης 30.05.26

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στην Αρμενία, η Μόσχα κλιμακώνει την πίεση προς στο Γερεβάν. Απειλεί με κόψιμο της πώλησης πετρελαίου και αερίου, επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές από την Αρμενία.

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – «Άνοιξε τρύπα στο στροβιλοστάσιο»
Πόλεμος στην Ουκρανία 30.05.26

Η ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας, Rosatom, ανακοίνωσε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, επλήγη από ουκρανικό drone. Και προειδοποιεί για τους κινδύνους σοβαρού ατυχήματος.

Αμερικανικές απειλές, ξανά – Ο Χέγκσεθ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 30.05.26

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επανέλαβε τις απειλές εναντίον του Ιράν, την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για να γεφυρωθούν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον.

«Σε άριστη κατάσταση»: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε αναφορά με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ
Κόσμος 30.05.26

Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε «άριστη» κατάσταση υγείας, παρά το «πρήξιμο στα κάτω άκρα» και τους μώλωπες στα χέρια μετά την τέταρτη επίσκεψή του στο νοσοκομείο κατά τη δεύτερη θητεία του

Καύσωνας: «Ανάσα» από αύριο σε Γαλλία και Βρετανία – Ο «θερμικός θόλος» έφερε ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκρούς
Απροετοίμαστοι 30.05.26

Ο ασυνήθιστος για την εποχή καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη είχε σαν αποτέλεσμα επτά νεκρούς στη Γαλλία - Οι θερμοκρασίες έφτασαν 10-15 βαθμούς κελσίου πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο

Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
Στην Πορτογαλία 30.05.26

Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά – Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ
Κλιμάκωση στον Λίβανο 30.05.26

Η «αφωνία» συνεχίζεται από την πλευρά των ΗΠΑ μετά τη σύσκεψη του Τραμπ με το επιτελείο του όπου υποτίθεται θα λάμβανε την οριστική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο για υπόθεση κατασκοπείας
Σύνδεση με Ιράν 30.05.26

Ο 46χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία - Η υπόθεση συνδέεται με επίθεση κατά δημοσιογράφου που εργαζόταν σε αντιπολιτευόμενο ιρανικό ΜΜΕ, με έδρα τη Βρετανία

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Κόσμος 30.05.26

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
1,3 τρισ. δολάρια 30.05.26

Στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι - Λα» στη Σιγκαπούρη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς ενώ έστειλε αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ
Κέντρα-κολαστήρια 30.05.26

Η ICE επιδιώκει προεκλογικά να κρατήσει τη δράση της μακριά από τη δημόσια θέα, ενώ αυξάνονται οι θάνατοι, οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Μεθώντας από ιστορία 30.05.26

Ο πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ διατηρούσε μια συλλογή από σπάνια κρασιά από τη Γαλλία και τη Γεωργία. Κάποια χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Τώρα η πατρίδα του Στάλιν, Γεωργία, θα τα εκπλειστηριάσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Γκάνα: Νέο σκληρό πλήγμα στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα – Έως τρία χρόνια φυλάκιση για όσους εκφράζουν δημόσια στήριξη
LGBTQI+ 30.05.26

Το νομοσχέδιο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών για άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς ή κουίρ (ΛΟΑΤΚΙ+).

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
«Μαθαίνεις» 30.05.26

O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπαρτζώκας: «Δύσκολη η σειρά με τον Παναθηναϊκό, είναι τρομερός αντίπαλος»
Μπάσκετ 30.05.26

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γίώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την κατάσταση του Τάισον Γουόρντ.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μπάσκετ 30.05.26

Μετά από τις προκρίσεις τους επί των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν στους τελικούς της GBL για τον τίτλο του πρωταθλητή – Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες.

Ο Γουόρντ αποχώρησε τραυματίας (vid)
Μπάσκετ 30.05.26

Ο Τάισον Ουόρντ έφυγε με πρόβλημα στην τρίτη περίοδο του ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, αλλά δεν φαίνεται να είναι σοβαρό.

Η συλλογή τροπαίων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 345 τίτλους
Άλλα Αθλήματα 30.05.26

Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Water Polo League και κατέκτησε το πρωτάθλημα – Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος έφτασε τους 345 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες, ξανά πρωταθλητές (vid)
Άλλα Αθλήματα 30.05.26

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο πόλο καθώς κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, νικώντας με 17-12 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Στην κορυφή για 14η σερί φορά.

Ο Vanilla Ice επιμένει ότι θα εμφανιστεί στην «γιορτή» του Τραμπ
Πόσοι έμειναν; 30.05.26

Ο Vanilla Ice είναι ένας (απολιτίκ σύμφωνα με τον ίδιο) καλλιτέχνης με μία μόνο επιτυχία, το «Ice Ice Baby», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts πριν από σχεδόν 36 χρόνια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι στάθηκε στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024 (vid)
Champions League 30.05.26

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA μίλησε στο Mega πριν από τον τελικό του Champions League και στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάκτηση του Conference League από την ομάδα του Πειραιά, πριν από δύο χρόνια

Champions League: Η Παρί θέλει το repeat και η Άρσεναλ το πρώτο – Ζωντανά το pregame του μεγάλου τελικού στο MEGA
Champions League 30.05.26

Οι Γάλλοι έχουν στόχο την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ενώ οι «κανονιέρηδες» θέλουν να σηκώσουν για πρώτη φορά το τρόπαιο - Το MEGA σας βάζει στον τελικό της Βουδαπέστης

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

