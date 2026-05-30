Champions League: Ινκαπιέ και Πάτσο, αντίπαλοι και… «κολλητοί»

Γεννήθηκαν με διαφορά τριών μηνών σε γειτονικά χωριά της επαρχίας Εσμεράλδες στον Ισημερινό. Μεγάλωσαν μαζί, έζησαν τις πρώτες τους μεγάλες ποδοσφαιρικές σιγμές (κυριολεκτικά) ο ένας δίπλα στον άλλον, και η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε 24 χρόνια μετά να τεθούν αντιμέτωποι στον σημαντικότερο ποδοσφαιρικό αγώνα της χρονιάς σε συλλογικό επίπεδο: τον τελικό του Champions League.

Αυτή είναι η ιστορία του Πιέρο Ινκαπιέ της Άρσεναλ και του Γουίλιαν Πάτσο της Παρί Σεν Ζερμέν, που θα πατήσουν το χορτάρι του «Πούσκας Αρίνα» της Βουδαπέστης, διεκδικώντας το βαρύτιμο τρόπαιο.

Παιδάκια ήταν ακόμα όταν έκαναν τα πρώτα τους βήματα σε τοπικές Ακαδημίες της περιοχής τους, μέχρι που τους εντόπισε η Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε, ο κορυφαίος σύλλογος του Ισημερινού στην εξέλιξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Έτσι μετακόμισαν στην πρωτεύουσα Κίτο και συγκεκριμένα στο προάστιο Σανγκόλκι όπου εδρεύει η ομάδα, με διαφορά ενός έτους. Πρώτος ο Ινκαπιέ στα 14 του (γεννηθείς 9/1/2002) το καλοκαίρι του 2016 και ένα χρόνο αργότερα ο Πάτσο (γεννηθείς 16/10/2001). Το γεγονός ότι αμφότεροι ήταν σέντερ μπακ, σήμαινει ότι πολύ γρήγορα… εξαφάνισαν τον ανταγωνισμό και έγιναν το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο όσο ανέβαιναν τα ηλικιακά γκρουπ της Ιντεπεντιέντε. Εκεί γνώρισαν και την ύψιστη διάκριση σε επίπεδο Youth στη λατινική Αμερική, όταν τον Μάρτιο του 2020 κατέκτησαν το Κόπα Λιμπερταδόρες Κ20 επικρατώντας της Φλαμένγκο στον ημιτελικό και της Ρίβερ Πλέιτ στον τελικό. Ήταν κι οι δύο βασικοί σε όλη την πορεία προς τον τίτλο.

Στα 18 τους ήταν έτοιμοι για το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας ενός παραδοσιακού selling club όπως η Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε. Παρότι είχαν ανεβεί στην πρώτη ομάδα, πρόλαβαν να παίξουν μαζί μόνο ένα ματς, τον Αύγουστο του 2020 στο 4-4 εναντίον της Μακαρά με τον Ινκαπιέ να μπαίνει ως αλλαγή στο 60΄ και τον Πάτσο να ακολουθεί 14 λεπτά αργότερα. Λίγες μέρες μετά, ο Ινκαπιέ φεύγει για την Ταγέρες και η Ιντεπεντιέντε βάζει στα ταμεία της 3.500.000 ευρώ. Μετά από μία «γεμάτη» σεζόν θα τον αποκτήσει το 2021 η Λεβερκούζεν, όπου θα ζήσει την τεράστια επιτυχία του 2024 όπου κατέκτησε το νταμπλ στη Γερμανία και έφτασε έως τον τελικό του Europa League, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς. Το 2025 η Άρσεναλ τον απέκτησε δανεικό με υποχρεωτική ρήτρα 52.000.000 ευρώ, η οποία -όπως είναι αυτονόητο- έχει ήδη ενεργοποιοηθεί. Ήδη πρωταθλητής Αγγλίας, ο 24χρονος φιλοδοξεί να γίνει ο δεύτερος ποδοσφαιριστής από τον Ισημερινό που κατακτά το Champions League.

Ο πρώτος δεν είναι άλλος από τον Πάτσο, μέλος της Παρί στον περσινό θριάμβο του Μονάχου. Αυτός έμεινε στην πατρίδα του και καθιερώθηκε στην Ιντεπεντιέντε, πριν περάσει τον Ατλαντικό, το 2022 για λογαριασμό της Άντβερπ. Στο Βέλγιο πήρε το πρωτάθλημα του 2023, το ίδιο καλοκαίρι τον απέκτησε η Άιντραχτ έναντι 9 εκατομμυρίων και ένα χρόνο μετά (Αύγουστος 2024) η Παρί επένδυσε 40.000.000 ευρώ για να τον φέρει στο «Παρκ ντε Πρενς». Από αυτά, το 15% πήρε βάσει συμφωνίας η Άντβερπ. Μέσα σε δύο χρόνια κατέκτησε κάθε διαθέσιμο τίτλο: πρωτάθλημα και κύπελλο στη Γαλλία, Champions League, ευρωπαϊκό Super Cup, διηπειρωτικό Κύπελλο.

Για τους δυο φίλους από την Εσμεράλδες έπεται η συνέχεια, με τη φανέλα του Ισημερινού στο Παγκόσμιο Κύπελλο που αρχίζει σε δύο εβδομάδες. Εκεί όπου θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους, αλλά και την Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε, τον σύλλογο που αναδεικνύει ταλέντα εδώ και πολλά χρόνια.