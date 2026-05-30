Οι αθλητικές μεταδόσεις (30/5): Πού θα δείτε τον τελικό του Champions League και τους ημιτελικούς της GBL
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/5)
- Γονικές παροχές και κληρονομιές - Τέλος η ταλαιπωρία σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
- Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βροχές το Σάββατο - Τι καιρό θα κάνει του Αγίου Πνεύματος
- Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
- Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σημαντικά ματς περιλαμβάνει το σημερινό (30/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Φυσικά, ξεχωρίζει ο μεγάλος τελικός του Champions League, στη Βουδαπέστη, ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί (19:00), ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/5)
07:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS10 Mt Kasagi 2
08:35 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS11 Ena 2
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
09:55 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS12 Obara 2
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:15 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS13 Fujioka 1
11:35 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS14 Fujioka 2
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ιταλία (1ος Αγώνας)
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night 2026 Γιαντόνγκ Σονγκ – Ντέιβεσον Φιγκεϊρέδο
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:50 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Basket League 2025-26
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Tissot Sprint)
17:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Basket League
17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ιταλία, Μουτζέλο – 1ος Αγώνας
18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις
19:00 MEGA-COSMOTE SPORT 1 HD /)Αρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League
20:30 COSMOTE SPORT 6 HDΜπεσίκτας – ΓαλατασαράιTurkish Basketball Super League
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Βενέτσια Lega Basket Serie A
- Μπεσίκτας: Ο Νίκολιτς στο προσκήνιο για τον πάγκο
- Επεισόδια στη Βουδαπέστη πριν τον τελικό (vid)
- Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Για το… 63-0 και τη στέψη οι «ερυθρόλευκοι», για να μείνουν ζωντανοί οι «πράσινοι»
- Ποιοι είναι οι λόγοι που ο τελικός του Champions League διεξάγεται τόσο νωρίς…
- Stoiximan GBL: Συνέχεια στους ημιτελικούς με Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- Η απόλυτη «μάχη» για τον πρωταθλητή Ευρώπης – Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ στον τελικό του Champions League
- The Expla-in Project | My precious…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις