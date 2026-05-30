Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: To λαμπερό beach πάρτι πριν τον γάμο

Το ζευγάρι βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιεί τις τελευταίες προετοιμασίες για τον θρησκευτικό γάμο του.

Το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες σε τοποθεσία εκτός Αθηνών. Μάλιστα, η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία, καθώς το ζευγάρι επιθυμούσε ένα πιο διακριτικό, ρομαντικό και απόλυτα προσωπικό σκηνικό για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του.

Beach party λίγο πριν να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ επέλεξαν να γιορτάσουν το ευχάριστο γεγονός που έρχεται τις επόμενες ημέρες δίπλα στη θάλασσα.

Έτσι λοιπόν υποδέχτηκαν φίλους και αγαπημένα πρόσωπα σε ένα σκηνικό που έμοιαζε με καλοκαιρινή ταινία: μουσική, κοκτέιλ, γέλια και ένα εντυπωσιακό show με πυροτεχνήματα που φώτισε τη νύχτα πάνω από τη θάλασσα.

Πέτρος Κωστόπουλος: Στο πλευρό της κόρης του

Ο Πέτρος Κωστόπουλος απουσίαζε σήμερα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε:

«Τώρα που λέμε όμως για γάμους, να πούμε ότι ο Πέτρος μας δεν είναι εδώ. Γιατί πού είναι; Σε γάμο! Δεν θα γίνει γάμος απ’ ό,τι έχω καταλάβει ακριβώς… Μια τελετή. Είναι πολύ φειδωλός. Μέχρι που δεν μας έχει αφήσει να πούμε και πού βρίσκεται.

Πέτρο, να σου πω κάτι; Να περνάς εσύ καλά και εμάς δεν μας νοιάζει!

Να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι, να γλεντάτε εκεί πέρα, όπως βλέπουμε… Μου είπε ότι έχει φέρει ένα συγκρότημα απ’ τα Γιάννενα. Αν είναι αυτοί που φαντάζομαι… Δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν ξέρω ποιοι είναι!

Δεν θέλω να πω χωρίς να το ξέρω. Αλλά, αν κατάλαβα καλά, χθες το βράδυ πρέπει να έγινε πανζουρλισμός. Μπράβο! Να σας χαιρόμαστε! Και εμείς που σας αγαπάμε»

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Ο θρησκευτικός γάμος μετά τον πολιτικό

Η πρόταση γάμου είχε γίνει πριν από περίπου έναν χρόνο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στο Παρίσι, σε μια ιδιαίτερα ρομαντική στιγμή που είχε γίνει τότε γνωστή μέσα από αναρτήσεις της ίδιας στο Instagram.

Αργότερα, στις 10 Οκτωβρίου 2025, το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο.

Η Αμαλία Κωστοπούλου μέσα από τα social media της είχε κάνει τις σχετικές αναρτήσεις.