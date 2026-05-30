newspaper
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Διεθνής Οικονομία 30 Μαΐου 2026, 09:00

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΚείμενοΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ιστορία των τροχαίων ατυχημάτων ξεκινά σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του αυτοκινήτου. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της μηχανοκίνησης, έγινε φανερό ότι η νέα τεχνολογία, παρά τα τεράστια πλεονεκτήματα που προσέφερε στην ανθρώπινη κινητικότητα και οικονομική ανάπτυξη, συνοδευόταν και από σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην ιστορία σημειώθηκε το 1869 στην Ιρλανδία και αφορούσε τη Μέρι Γουόρντ, μια μορφωμένη και ιδιαίτερα γνωστή γυναίκα της εποχής, η οποία είχε δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες — κάτι εξαιρετικά σπάνιο για γυναίκα του 19ου αιώνα.

Η Γουόρντ σκοτώθηκε όταν έπεσε από ένα ατμοκίνητο όχημα και παρασύρθηκε από τους τροχούς του. Το περιστατικό θεωρείται ιστορικά σημαντικό, καθώς ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη ανθρώπινη απώλεια που σχετιζόταν με αυτοκίνητο.

Η Ελλάδα γνώρισε το πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο τροχαίο δυστύχημα το 1907

Ατμοκίνητο αυτοκίνητο όπως αυτό στο οποίο σκοτώθηκε η Μέρι Γουόρντ

Μέρι Γουόρντ

Λίγα χρόνια αργότερα, στις 30 Μαΐου 1891, σημειώθηκε το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου αυτοκινήτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ίσως παγκοσμίως.

Ο οδηγός Τζέιμς Γουίλιαμ Λάμπερτ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο Οχάιο και προσέκρουσε σε δέντρο. Παρότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, το συμβάν απέδειξε ότι τα νέα μηχανοκίνητα οχήματα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε επικίνδυνα μέσα.

Το όχημα του Λάμπερτ

Ιδιαίτερα γνωστό είναι το περιστατικό του 1896 στη Νέα Υόρκη, όταν ο Χένρι Γουέλς χτύπησε με το αυτοκίνητό του έναν ποδηλάτη, τον Έβελιν Τόμας. Ο τραυματισμός του ποδηλάτη προκάλεσε τεράστια αίσθηση στην αμερικανική κοινωνία, καθώς τα αυτοκίνητα θεωρούνταν ακόμη ένα νέο και αμφιλεγόμενο τεχνολογικό μέσο. Το ατύχημα θεωρείται μία από τις πρώτες συγκρούσεις αυτοκινήτου με ποδηλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανέδειξε για πρώτη φορά τη δημόσια συζήτηση γύρω από την οδική ασφάλεια στις πόλεις.

Την ίδια χρονιά σημειώθηκε και ο πρώτος θάνατος πεζού από αυτοκίνητο. Η Μπρίτζετ Ντρίσκολ σκοτώθηκε στο Λονδίνο στις 17 Αυγούστου 1896, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο επίδειξης που κινούνταν με μόλις 6,6 χιλιόμετρα την ώρα. Παρά τη χαμηλή ταχύτητα, το περιστατικό συγκλόνισε τη βρετανική κοινωνία και έδειξε πόσο απροετοίμαστες ήταν οι πόλεις για την έλευση των αυτοκινήτων.

Το 1899 καταγράφηκε και ο πρώτος θάνατος από ηλεκτρικό όχημα. Ο Χένρι Χ. Μπλις παρασύρθηκε από ηλεκτρικό ταξί στη Νέα Υόρκη και έγινε ο πρώτος άνθρωπος στη Βόρεια Αμερική που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα.

Ο πρώτος νεκρός από EV Χένρι Χέιλ

Το πρώτο τροχαίο στην Ελλάδα

Η Ελλάδα γνώρισε το πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο τροχαίο ατύχημα το 1907 και, δυστυχώς, ήταν επίσης θανατηφόρο. Το ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Συγγρού, η οποία εκείνη την εποχή ήταν ακόμη χωματόδρομος, κοντά στην Πύλη του Αδριανού και το παλιό εργοστάσιο Φιξ, σύμφωνα με την «Μηχανή του Χρόνου».

Το όχημα οδηγούσε ο τότε υπουργός και βουλευτής Φθιώτιδας Νίκος Σιμόπουλος. Το αυτοκίνητο χτύπησε την 25χρονη Ευφροσύνη Βαμβακά, μητέρα δύο μικρών παιδιών, η οποία προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Σύμφωνα με τις αναφορές της εποχής, ο Σιμόπουλος ακολουθούσε το αυτοκίνητο του Πρίγκιπα Ανδρέα, παππού του σημερινού βασιλιά Καρόλου Γ΄ της Βρετανίας, κατευθυνόμενοι προς το Παλαιό Φάληρο.

Οι εφημερίδες της εποχής ανέφεραν ότι ο Σιμόπουλος επιχείρησε να προσπεράσει το όχημα του Πρίγκιπα και τότε παρέσυρε τη νεαρή γυναίκα. Μετά την πρώτη σύγκρουση, το αυτοκίνητο του Πρίγκιπα χτύπησε επίσης την άτυχη πεζή, παρά την προσπάθεια του οδηγού να φρενάρει.

Το περιστατικό προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στην αθηναϊκή κοινωνία. Κυκλοφόρησαν φήμες ότι το μοιραίο όχημα ήταν εκείνο του Πρίγκιπα και όχι του Σιμόπουλου, ο οποίος ίσως ανέλαβε την ευθύνη για να προστατεύσει το βασιλικό πρόσωπο. Ωστόσο, ο Σιμόπουλος δεν οδηγήθηκε ποτέ στη δικαιοσύνη λόγω της βουλευτικής ασυλίας που διέθετε.

Την επόμενη ημέρα, ο διοικητής της Αστυνομίας κάλεσε και τους επτά ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που υπήρχαν τότε στην Αθήνα και τους προέτρεψε να οδηγούν με μεγαλύτερη προσοχή. Οι εφημερίδες σχολίαζαν με ανησυχία: «Επτά αυτοκίνητα κυκλοφορούν και ήδη θρηνούμε θύματα. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν γίνουν εβδομήντα».

Τα τροχαία ως παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας

Σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα μετά τα πρώτα τροχαία ατυχήματα, τα τροχαία αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις δημόσιας υγείας και κοινωνικής ανάπτυξης παγκοσμίως. Η ταχεία αύξηση της μηχανοκίνησης, ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση των θυμάτων της ασφάλτου, σύμφωνα με την PIARC (Παγκόσμια Οδική Ένωση), που ιδρύθηκε το 1909.

Κάθε χρόνο περίπου 1,19 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα, ενώ δεκάδες εκατομμύρια τραυματίζονται ή μένουν με μόνιμες αναπηρίες. Οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν σε χώρες που δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές, αυστηρούς ελέγχους ή αποτελεσματικά συστήματα οδικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι μοτοσικλετιστές. Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, οι δρόμοι σχεδιάζονται κυρίως για τα οχήματα και όχι για την ασφαλή συνύπαρξη όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες θάνατοι παιδιών, νέων ανθρώπων και εργαζομένων παραγωγικής ηλικίας κάθε χρόνο.

τροχαίο

Κοινωνικοοικονομικό κόστος των τροχαίων

Το κοινωνικοοικονομικό κόστος των τροχαίων είναι τεράστιο και συχνά υποτιμάται. Τα άμεσα κόστη περιλαμβάνουν νοσοκομειακή περίθαλψη, χειρουργεία, αποκατάσταση, επείγουσα ιατρική βοήθεια, αποζημιώσεις, δικαστικές διαδικασίες και υλικές ζημιές.

Ωστόσο, τα έμμεσα κόστη είναι ακόμη μεγαλύτερα. Τα τροχαία αφαιρούν από την οικονομία ανθρώπους παραγωγικής ηλικίας, μειώνουν την παραγωγικότητα, αυξάνουν τις απουσίες από την εργασία και επιβαρύνουν σημαντικά τα ασφαλιστικά συστήματα και τα δημόσια οικονομικά.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το οικονομικό κόστος των τροχαίων αντιστοιχεί περίπου στο 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ στις φτωχότερες χώρες μπορεί να φτάνει ακόμη και το 5%. Το International Road Assessment Programme εκτιμά ότι το συνολικό παγκόσμιο κόστος των σοβαρών τροχαίων τραυματισμών ξεπερνά τα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σημειώνει η PIARC.

Τα νοικοκυριά πλήττονται επίσης δραματικά. Ο θάνατος ή ο σοβαρός τραυματισμός του βασικού εργαζομένου μιας οικογένειας μπορεί να οδηγήσει σε φτώχεια, χρέη και κοινωνικό αποκλεισμό. Πολλές οικογένειες αναγκάζονται να δανειστούν χρήματα για ιατρικές δαπάνες ή να εγκαταλείψουν την εργασία τους για να φροντίσουν τραυματισμένα μέλη.

Τα τροχαία στην Ελλάδα σήμερα

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Κάθε χρόνο καταγράφονται χιλιάδες τροχαία ατυχήματα με εκατοντάδες νεκρούς και πολλούς σοβαρά τραυματίες. Τα τροχαία αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες θανάτου νέων ανθρώπων στη χώρα.

Το οικονομικό κόστος για την ελληνική οικονομία υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αν συνυπολογιστούν οι υγειονομικές δαπάνες, οι απώλειες παραγωγικότητας και οι κοινωνικές επιπτώσεις. Ο γνωστός εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς Ιαβέρης έχει περιγράψει εύστοχα την κατάσταση λέγοντας ότι «κάθε χρόνο χάνουμε μια μικρή κωμόπολη στην άσφαλτο».

Παρά τη βελτίωση των οδικών υποδομών τα τελευταία χρόνια, προβλήματα όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας και η ελλιπής οδική παιδεία εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρά δυστυχήματα.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συνδυασμό καλύτερων δρόμων, αυστηρότερης αστυνόμευσης, εκπαίδευσης, επενδύσεων στην οδική ασφάλεια και αλλαγής νοοτροπίας. Τα τροχαία δεν είναι «ατυχήματα» που δεν μπορούν να αποφευχθούν. Είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμα και αποτρέψιμα. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους αποτελεί όχι μόνο ζήτημα μεταφορών, αλλά και βασικό δείκτη πολιτισμού, κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Πηγή: ΟΤ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Κόσμος
Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Σύνταξη
Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Σύνταξη
Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη

Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Σύνταξη
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 30.05.26

Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των υπόλοιπων δέκα συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Κόσμος 30.05.26

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Σύνταξη
Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Champions League 30.05.26

Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Γεώργιος Μαζιάς
Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
Φως στο Τούνελ 30.05.26

«Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» - Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για τη δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου

Μετά τις διαρκείς αναβολές για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012, το δικαστήριο απέρριψε νέο αίτημα και όρισε δικάσιμο στις 29 Ιουνίου

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 30.05.26

«Στόχοι και όνειρα» - Αυτά είναι τα θέματα των Πανελλαδικών στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
1,3 τρισ. δολάρια 30.05.26

Πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών προανήγγειλε ο Χέγκσεθ - Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι - Λα» στη Σιγκαπούρη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς ενώ έστειλε αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Σύνταξη
Κρήτη: Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου – Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα
Κρήτη 30.05.26

Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου - Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα

«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν πάνω στο μηχανάκι», λέει ο γαμπρός του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στην Κρήτη Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Σύνταξη
The Expla-in Project | My precious… 
Expla-in 30.05.26

My precious… 

Η κούπα με τα «αυτιά» πολύτιμη, η «μάχη» στην πανέμορφη Βουδαπέστη έως τα… αστέρια - Άρσεναλ vs Παρί Σεν Ζερμέν και… 

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
Τένις 30.05.26

Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τον αποκλεισμό του από τον Φονσέκα, τόνισε ότι έμεινε από δυνάμεις, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι του χρόνου.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies