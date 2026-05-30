Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Κρήτη: Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου – Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα
Ελλάδα 30 Μαΐου 2026, 09:29

Κρήτη: Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου – Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα

«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν πάνω στο μηχανάκι», λέει ο γαμπρός του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στην Κρήτη Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον θάνατο του 49χρονου προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στην Κρήτη, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, φέρνει στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ»

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας είχε ο Μανώλης Προβιδάκης, γαμπρός και στενός φίλος του θύματος. Από την πρώτη στιγμή αμφισβήτησε την εκδοχή του τροχαίο ατυχήματος. Σύμφωνα με τον Μανώλη Προβιδάκη, πίσω από τον θάνατο του 49χρονου κρύβεται μια άγρια εγκληματική ενέργεια, γεγονός που τον ώθησε να ξεκινήσει έναν αγώνα για την κινητοποίηση των Αρχών.

«Ο Αλέξανδρος ήταν εν ενεργεία πρόεδρος του χωριού. Ένας άνθρωπος αγαπητός, που είχε καλές σχέσεις με όλους και πάντα βοηθούσε όπου μπορούσε. Ολόκληρο το χωριό πενθεί για τον χαμό του και αυτό που συνέβη είναι βαθιά άδικο»

Εξέτασε το μηχανάκι του 49χρονου, αναζήτησε μάρτυρες, ακολούθησε τη διαδρομή που είχε πραγματοποιήσει εκείνη την ημέρα και με συνεχείς παρεμβάσεις και αποστολές ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες πίεσε για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως αποδείχθηκε, οι υποψίες του δεν ήταν αβάσιμες.

Το «Τούνελ» μίλησε με τον γαμπρό του άτυχου Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

«Ο Αλέκος για μένα ήταν σαν αδερφός και έκανα ό,τι μπορούσα για να μάθω την αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή δεν πίστεψα πως χτύπησε στο δοκάρι, όπως είχε ειπωθεί, ούτε ότι έπεσε απλώς με το μηχανάκι του. Ήταν ένας πολύ προσεκτικός άνθρωπος. Άρχισα αμέσως να κάνω κινήσεις για να βρω στοιχεία. Από την πρώτη κιόλας ημέρα πίστευα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια».

Όπως εξηγεί, μία ημέρα πριν από την επίθεση βρίσκονταν μαζί στο αυτοκίνητό του και ο ίδιος το είχε παρκάρει στο πάρκινγκ του σπιτιού, δίπλα στην αποθήκη.

«Το είχα αφήσει τόσο κοντά στο δοκάρι, που πρακτικά δεν χωρούσε να περάσει άνθρωπος από εκείνο το σημείο και να χτυπήσει. Αυτό ήταν που με έκανε να ζητήσω από την πρώτη κιόλας μέρα, την Κυριακή 1η Μαρτίου, τα ρούχα του από το χειρουργείο».

»Στη συνέχεια άρχισα να ψάχνω περισσότερο και έμαθα ότι είχε παραγγείλει τηλεφωνικά από το καφενείο έναν καφέ και ένα τοστ για να τα πάει στον εργάτη που βρισκόταν στο χωράφι του. Η κάμερα τον καταγράφει να φτάνει στο καφενείο στις 11:22 και να φεύγει στις 11:25. Βρήκα τον εργάτη, ο οποίος μου είπε ότι ο Αλέξανδρος δεν έφτασε ποτέ. Με πήγε στο χωράφι και λίγες ημέρες αργότερα, εντοπίσαμε τη σακούλα από το καφενείο στον δρόμο. Ήταν σκισμένη από κάτω και το τοστ μισοφαγωμένο. Ο εργάτης μου επιβεβαίωσε πως είχε δει τη σακούλα στο ίδιο σημείο από εκείνο το μεσημέρι, γύρω στις τρεισήμισι, αλλά δεν έδωσε σημασία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν πάνω στο μηχανάκι. Το μηχανάκι έπεσε αριστερά και εκείνος δεξιά. Γι’ αυτό και βρέθηκε χώμα στο δεξί του χέρι, το οποίο είχε μείνει πάνω στη μίζα. Ο Αλέξανδρος δεν είχε εκδορές ούτε στα χέρια, ούτε στους ώμους, ούτε στα γόνατα. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να πέσει με μηχανάκι και να τραυματιστεί μόνο στη βάση της μύτης, χωρίς χτυπήματα στο υπόλοιπο πρόσωπο. Επίσης, δεν γίνεται να πέσει μπροστά και τα θανατηφόρα τραύματα να βρίσκονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού — δεξιά, αριστερά και στη βάση του κρανίου. Όλα αυτά με έπεισαν ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα. Αρχικά προσπάθησα να ενημερώσω προφορικά το τοπικό αστυνομικό τμήμα, όμως δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική αντίδραση. Έτσι ξεκίνησα μόνος μου να ψάχνω, βρήκα τον εργάτη, την ιδιοκτήτρια του καφέ και ένα φίλο του πρώην αστυνομικό που επιβεβαίωσαν τις σκέψεις μου και ζήτησα να διερευνηθεί σοβαρά η υπόθεση», καταλήγει.

Κρήτη: «Συντριπτικά τα κατάγματα στο κεφάλι από τα χτυπήματα…»

«Έστειλα σειρά από emails, ώστε όλα όσα καταγγέλλω να υπάρχουν και επίσημα καταγεγραμμένα. Τα απέστειλα στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, στην Εισαγγελία, στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Δεν γνωρίζω αν ήταν αυτή η κίνηση που οδήγησε στο να αντιμετωπιστεί πιο σοβαρά η υπόθεση και να αναλάβει τελικά η Ασφάλεια Ηρακλείου. Η οικογένεια, πάντως, ένιωσε ανακούφιση, γιατί πρόκειται για ιδιαίτερα έμπειρους αξιωματικούς της Κρήτης», αναφέρει στην κάμερα της εκπομπής ο γαμπρός του άτυχου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Μανώλης Προβιδάκης.

Ο άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή «έδειξε» προς την κατεύθυνση εγκληματικής ενέργειας, υποστηρίζει πως η ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει πολλαπλά κατάγματα στο πίσω μέρος του κρανίου, προερχόμενα από ξένο αντικείμενο — τραύματα που, όπως τονίζει, δεν συνάδουν με απλή πτώση και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δολοφονικής επίθεσης.

«Ο Αλέξανδρος ήταν εν ενεργεία πρόεδρος του χωριού. Ένας άνθρωπος αγαπητός, που είχε καλές σχέσεις με όλους και πάντα βοηθούσε όπου μπορούσε. Ολόκληρο το χωριό πενθεί για τον χαμό του και αυτό που συνέβη είναι βαθιά άδικο. Αν επρόκειτο για κάποιον άνθρωπο της νύχτας ή κάποιον με βαρύ παρελθόν, ίσως κάποιοι να έβλεπαν διαφορετικά την υπόθεση. Όμως ο Αλέξανδρος δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Είχε κάποιες προστριβές με κτηνοτρόφους της περιοχής, αλλά τέτοια ζητήματα υπάρχουν γενικότερα στη Μεσαρά και τα αντιμετωπίζουν πολλοί πρόεδροι χωριών. Μου είχε αναφέρει ορισμένα περιστατικά, τα οποία έχω ήδη καταθέσει στην αστυνομία, χωρίς όμως να πρόκειται για κάποια ξεκάθαρη ή άμεση απειλή», λέει χαρακτηριστικά.

«Αυτό μου προκαλεί τεράστια εντύπωση είναι..»

Σύμφωνα με τον ίδιο, το χτύπημα ίσως δόθηκε ως «προειδοποίηση», χωρίς εκείνοι που το προκάλεσαν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Αυτό που μου προκαλεί τεράστια εντύπωση είναι το πώς, με τόσο σοβαρά κατάγματα, κατάφερε να σηκωθεί και να επιστρέψει στο σπίτι του — έστω κι αν η απόσταση ήταν μόλις ενάμιση λεπτό. Γιατροί με τους οποίους μίλησα μου εξήγησαν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να διατηρήσει τις αισθήσεις του ακόμη και για μισή ώρα, μέχρι να επεκταθεί το αιμάτωμα και να καταρρεύσει. Όταν έφτασε στο σπίτι, κάθισε στον καναπέ και έλεγε στη σύζυγό του ότι πονούσε πολύ το κεφάλι του. Της ζήτησε να καλέσει τον φίλο του, τον Σπύρο, για να του μιλήσει για όσα συνέβησαν — κάτι που δεν θα έκανε τυχαία. Τον γνώριζα από παιδί, μεγαλώσαμε μαζί, και είμαι βέβαιος πως δεν θα έλεγε ποτέ μπροστά στη γυναίκα και το παιδί του ότι τον είχαν χτυπήσει. Δυστυχώς, μέχρι να φτάσει ο Σπύρος, είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του. Αν είχε πέσει απλώς με το μηχανάκι, θα το είχε πει αμέσως. Το γεγονός ότι δεν αποκάλυψε τι είχε συμβεί λέει πολλά…», καταλήγει.

Κόσμος
Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ
Καλή επιτυχία! 30.05.26

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν τις Πανελλαδικές οι μαθητές των ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τα ΕΠΑΛ κάνουν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις - Μαζί με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας

ΠΑΣΟΚ 29.05.26

Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς

«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
Φως στο Τούνελ 30.05.26

«Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» - Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για τη δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου

Μετά τις διαρκείς αναβολές για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012, το δικαστήριο απέρριψε νέο αίτημα και όρισε δικάσιμο στις 29 Ιουνίου

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Ελλάδα 29.05.26

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί

Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Champions League 30.05.26

Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
1,3 τρισ. δολάρια 30.05.26

Πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών προανήγγειλε ο Χέγκσεθ - Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι - Λα» στη Σιγκαπούρη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς ενώ έστειλε αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

The Expla-in Project | My precious… 
Expla-in 30.05.26

My precious… 

Η κούπα με τα «αυτιά» πολύτιμη, η «μάχη» στην πανέμορφη Βουδαπέστη έως τα… αστέρια - Άρσεναλ vs Παρί Σεν Ζερμέν και… 

Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
Τένις 30.05.26

Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τον αποκλεισμό του από τον Φονσέκα, τόνισε ότι έμεινε από δυνάμεις, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι του χρόνου.

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Από τον Τομ Χόλαντ και τον Idris Elba μέχρι τον DJ Snake και τη Ναταλί Πόρτμαν, ο μεγάλος τελικός του Champions League εξελίσσεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος αλλά και αστέρες της διεθνούς showbiz

Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ
Κέντρα-κολαστήρια 30.05.26

Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ

Η ICE επιδιώκει προεκλογικά να κρατήσει τη δράση της μακριά από τη δημόσια θέα, ενώ αυξάνονται οι θάνατοι, οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ

Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά

Με την αυτοδυναμία να φαντάζει μακρινό όνειρο και το πολιτικό σκηνικό να αλλάζει ραγδαία, η κυβέρνηση παρακολουθεί με όλο και μεγαλύτερη αμηχανία και εκνευρισμό τις παρεμβάσεις Καραμανλή - Σαμαρά. Την ίδια στιγμή ο Αντ. Σαμαράς εμφανίζεται να σχεδιάζει προσεκτικά τον χρόνο που θα «πατήσει το κουμπί» για το νέο κόμμα.

