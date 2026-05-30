Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»

Εκτός Roland Garros έμεινε ο Νόβακ Τζόκοβιτς που αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο από τον Ζοάο Φονσέκα, με τον Σέρβο να μιλά μετά το ματς στη συνέντευξη Τύπου.

Αρχικά τόνισε ότι ήταν ένας απίστευτος αγώνας, έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλό του, στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι.

Οι δηλώσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς:

«Ήταν ένας απίστευτος αγώνας για να συμμετέχει κανείς. Προφανώς, είναι δύσκολο για μένα να χάνω ενώ προηγούμουν με 2-0 σετ, αλλά τεράστια συγχαρητήρια στον Ζοάο, γιατί άξιζε πραγματικά να κερδίσει το ματς. Νομίζω ότι, χωρίς καμία αμφιβολία, ήταν ο καλύτερος παίκτης στις σημαντικές στιγμές, ειδικά στο κρίσιμο τέταρτο και πέμπτο σετ. Υπήρξαν μερικές καταπληκτικές ανταλλαγές χτυπημάτων και πόντοι. Έβρισκε απίστευτα χτυπήματα πάνω στις γραμμές. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό από την πλευρά του. Προφανώς δεν είναι ό,τι καλύτερο να αντιμετωπίζεις έναν παίκτη που παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά δεν πιστεύω ότι έκανα πολλά λάθη στο παιχνίδι μου. Απλώς εκείνος ήταν καλύτερος».

Όταν δημοσιογράφος ξεκίνησε να τον ρωτάει αν άρχισε να ονειρεύεται λόγω της απουσίας των Σίνερ-Αλκαράθ, τον διέκοψε: Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Θα σε σταματήσω εκεί. Όχι. Μόλις έχασα στον τρίτο γύρο. Ας μιλήσουμε απλώς για κάτι άλλο. Ευχαριστώ».

Για το τι είπε στον Φονσέκα στο φιλέ στο τέλος του αγώνα: «Τον έδωσα συγχαρητήρια και του είπα ότι άξιζε να κερδίσει και ότι έπαιξε ένα απίστευτο ματς. Ότι πρέπει να είναι περήφανος για τον εαυτό του και, φυσικά, του ευχήθηκα καλή τύχη για τη συνέχεια του τουρνουά. Το επίπεδο τένις που τον είδαμε να παίζει έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο ντόρο γύρω από το όνομά του, και νομίζω πως σήμερα όλοι καταλάβαμε γιατί υπάρχει τόσος ενθουσιασμός γύρω του. Το επίπεδό του ήταν πραγματικά εκπληκτικό».

Για το αν μπορεί να γίνει το next big thing του αθλήματος: «Σίγουρα έχει τις δυνατότητες να το πετύχει αυτό. Πρέπει, βέβαια, να έρθουν όλα σωστά μαζί. Από όσα έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στο tour, είναι πολύ επαγγελματίας, κάτι που είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία. Έχει ταλέντο, έχει δύναμη στα χτυπήματά του. Έχει ολόκληρο το βραζιλιάνικο έθνος να τον υποστηρίζει, οπότε υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός γύρω από εκείνον, και δικαιολογημένα. Ελπίζω να είναι το επόμενο μεγάλο αστέρι, να κατακτήσει Grand Slams. Πραγματικά θα ήθελα να το δω αυτό.

Για το αν θα τον ξαναδούμε το Παρίσι: «Δεν ξέρω»

Για τα θετικά: «Υπήρξαν μερικές στιγμές που ένιωθα ότι μετά βίας στεκόμουν στα πόδια μου προς το τέλος του αγώνα. Και όταν κοίταζα την εξέδρα και έβλεπα τον κόσμο να μου δίνει κουράγιο και να με υποστηρίζει, ήταν κάτι πραγματικά μαγικό. Έτσι, αν αφήσω στην άκρη όλη την απογοήτευση και τις αρνητικές σκέψεις για το ματς, υπάρχουν πολλά για τα οποία μπορώ να είμαι περήφανος, όσα πέρασα, όσα βίωσα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για μια τέτοια εμπειρία».

Για τα σωματικά του προβλήματα μετά το 0-2: «Θα ήταν ωραίο αν το ματς ήταν στα δύο νικηφόρα σετ (χαμογελώντας), αλλά δεν ήταν. Για να είμαι ειλικρινής, απλώς έμεινα από δυνάμεις. Δεν ένιωθα καθόλου καλά στο γήπεδο στα επόμενα σετ. Νομίζω πως το τέλος του τέταρτου σετ ήταν η ευκαιρία μου. Ένιωθα ότι εκεί ήταν η καλύτερή μου στιγμή. Στο 4-3, 15-40. Απλώς έπαιξε πραγματικά καλούς πόντους. Επιτέθηκε, σέρβιρε δυνατά. Όταν κοιτάζω πίσω τις σημαντικές στιγμές, θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι διαφορετικά; Πάντα μπορείς να πεις ναι, αλλά πρέπει απλώς να πεις μπράβο και να τον συγχαρείς. Του βγάζω το καπέλο. Έπαιξε απίστευτο τένις. Κάθε φορά που υπήρχε κρίσιμη στιγμή, το τολμούσε. Ίσως το μόνο δικό μου λάθος ήταν στο 3-1 του πέμπτου σετ, όταν σέρβιρα και έχασα το service game μου».