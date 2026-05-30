Λένε πως η Βούδα είναι χτισμένη ψηλά για να την βλέπει η Πέστη. Οι δύο… πόλεις που χωρίζονται από τον Δούναβη στην πανέμορφη Βουδαπέστη.

Και όποιος είναι από τους τυχερούς που έχουν επισκεφτεί την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας αναμφίβολα γνωρίζει πως η ομορφιά της Βούδα ξεχωρίζει. Είναι το πιο κλασικό σημείο της περιοχής, με το πανέμορφο και επιβλητικό κάστρο, με τα ακριβά σπίτια και συνοικίες. Η Πέστη είναι του λαού. Έχει όμως να καμαρώνει για το γήπεδο – στολίδι που έχει χτιστεί στην πλευρά της.

Το «Πούσκας Αρένα», το επιβλητικό γήπεδο των 68 χιλιάδων θέσεων, στο όνομα του ποδοσφαιρικού Θρύλου στην ιστορία της Ουγγαρίας, και ενός εκ των κορυφαίων που κλώτσησαν το τόπι στα γήπεδα του κόσμου.

Το πανέμορφο «Πούσκας Αρένα» που σε λίγες ώρες φιλοξενεί την… μητέρα των «μαχών» του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με έπαθλο την «κούπα με τα αυτιά», το άγιο δισκοπότηρο της στρογγυλής θεάς. Την πολύτιμη κούπα, το my precious, της Γηραιάς Ηπείρου που θα βρεθεί τις επόμενες μέρες ή στο πολυπολιτισμικό Λονδίνο ή το γκλάμουρ Παρίσι.

Άρσεναλ εναντίον Παρί Σεν Ζερμέν στις 7 και όποιος αντέξει. Η αήττητη και πρωταθλήτρια Αγγλίας ομάδα του Αρτέτα που κοστολογείται στο 1,2 δις ευρώ γεμάτα «αστέρια» ψάχνει το πρώτο της αστέρι στην Ευρώπη.

Δεύτερη φορά σε τελικό στην ιστορία της μετά το 2006, δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ. Αήττητη σε όλη την μακρά διαδρομή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, πρώτη στην League Stage και με σπουδαίες εμφανίσεις έως τα… σκαλοπάτια του «Πούσκας Αρένα».

Από την άλλη, η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε. Ικανή να διαλύσει στην βραδιά της οποιονδήποτε αντίπαλο, μοιάζει αλύγιστη και νοιώθει πως μπορεί να πετύχει ότι έχει κάνει μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης από τότε που το Κύπελλο Πρωταθλητριών μετονομάστηκε σε Τσάμπιονς Λιγκ. Repetition! Θα τα καταφέρει;

Ο Διονύσης Δελλής και ο Γιώργος Νοικοκύρης το συζητάνε και… αποφασίζουν.

«My precious» goes to…