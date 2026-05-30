Δεν προλαβαίνουν οι εθελοντές του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» να διασώζουν κουταβάκια το τελευταίο διάστημα. Μέσα σε πέντε ημέρες πήραν υπό την προστασία τους 26 «μωρά». Και δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Κουτάβια να αφήνονται στην τύχη τους και οι εθελοντές που τα εντοπίζουν ή τους ενημερώνουν πολίτες, τρέχουν να τα σώσουν.

Και δεν είναι μόνο κουτάβια που διασώζουν καθημερινά. Είναι πλάσματα όλων των ηλικιών, άρρωστα, ταλαιπωρημένα, κακοποιημένα, χτυπημένα από οχήματα, εγκαταλελειμμένα.

Αδέσποτα ζώα που, εάν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, μπορεί να είχαν φύγει από τη ζωή, μόνα και αβοήθητα.

Που ήταν τα κουταβάκια πριν τα αναλάβουν οι εθελοντές

Τα εννέα κουταβάκια, λοιπόν, βρέθηκαν σε δύο διαφορετικά μέρη στον Δήμο Μαραθώνα, Αττικής.

Το πρώτο ήταν σε μία στάνη, που στερούνταν τη συντροφιά ανθρώπων.

Αμέσως οι εθελοντές τα πήραν μαζί τους και τα μετέφεραν στο κτηνιατρείο.

Είναι 3,5 μηνών, αδελφάκια, ένα αγοράκι και δύο κοριτσάκια. Στην πλήρη ανάπτυξη τους θα γίνουν μεσαίου/μεγάλου μεγέθους.

Τα κουτάβια είναι εμβολιασμένα, έχουν κάνει αποπαρασίτωση και φέρουν μικροτσίπ

Μόλις 2 μηνών είναι τα έξι κουταβάκια που κυκλοφορούσαν έξω από ένα σπίτι. Η μητέρα τους ήταν δεμένη και η περίφραξη γύρω από την οικεία δεν έχει ολοκληρωθεί. Και έτσι τα κουταβάκια μπόρεσαν και απομακρύνθηκαν από τη μητέρα τους και βγήκαν στον δρόμο.

Το δυσάρεστο είναι ότι τα αδελφάκια ήταν επτά, αλλά ένα το είχε πατήσει αυτοκίνητο.

Οι εθελοντές μίλησαν με τους «κηδεμόνες;» τους, αλλά εκείνοι έδειξαν πλήρη αδιαφορία. Έτσι, οι εθελοντές πήραν τα πλασματάκια.

Τα αδελφάκια, τέσσερα αγοράκια και δύο κοριτσάκια, όταν μεγαλώσουν θα γίνουν μεσαίου μεγέθους.

Ο χαρακτήρας τους

«Είναι παιχνιδιάρικα, χαρωπά, πολύ χαριτωμένα. Τα «μωρά», που πήραμε από το σπίτι είναι κοινωνικότατα με τους ανθρώπους και τα παιδιά. Τα άλλα είναι ακόμα επιφυλακτικά, καθώς ήταν σε απομακρυσμένο μέρος, αλλά σιγά – σιγά αρχίζουν και ξεθαρρεύουν», λέει η εθελόντρια, Βένια Καρολίδου.

Η υγεία τους

Όλα τους χαίρουν άκρας υγείας, είναι εμβολιασμένα, έχουν κάνει αποπαρασίτωση και φέρουν μικροτσίπ.

Αλλάζουμε τις ζωές τους και τα καλωσορίζουμε στο σπίτι μας

Τα εννέα κουταβάκια, λοιπόν, φιλοξενούνται από τους εθελοντές του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός) και τους παρέχουν ό,τι καλύτερο μπορούν.

Όμως, όλα αυτά τα πλάσματα (τα αδεσποτάκια) έχουν ανάγκη από μία μόνιμη ζεστή αγκαλιά. Μια υπεύθυνη οικογένεια, που θα τους προσφέρει την αγάπη την οποία στερήθηκαν τόσο νωρίς.

Για τα κουταβάκια μας μπορούμε να καλέσουμε τους αριθμούς: 1) 6936.108.785, 2) 6947.021.116 ή να συμπληρώσουμε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος Υιοθεσίας:

https://forms.gle/fQBQQ9HSQwqnuY827

Ημέρα Υιοθεσίας Κουταβιών

Αύριο, Κυριακή 31 Μαΐου, αλλάζουμε τις ζωές κουταβιών και πηγαίνουμε στο λιμάνι της Νέας Μάκρης όπου οι εθελοντές του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» πραγματοποιούν την Ημέρα Υιοθεσίας Κουταβιών.

Εκεί θα μας περιμένουν δεκάδες κουτάβια για να τα γνωρίσουμε και να τους χαρίσουμε την οικογένεια, που τόσο λαχταρούν.