Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
Mondioring: Το κυνάθλημα με τα εντυπωσιακά άλματα και τις σύνθετες ασκήσεις προστασίας
Pet Stories 11 Μαΐου 2026, 11:15

Το Mondioring απευθύνεται σε δυνατούς παίκτες και είναι ένα σπορ που ενισχύει τον δεσμό εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπου και σκύλου.

Τζούλη Τούντα
Ο κόσμος του Mondioring είναι ένα γήπεδο γεμάτο με διάφορα αντικείμενα, θεματικά σκηνικά και απρόβλεπτες προκλήσεις όπου ο σκύλος πρέπει να παραμένει συγκεντρωμένος.

«To κυνάθλημα Mondioring απευθύνεται σε συγκεκριμένες ράτσες γιατί είναι ένα πολύ απαιτητικό σπορ. Όπως είναι οι σκύλοι Βέλγικος Ποιμενικός, Γερμανικός Ποιμενικός και Ολλανδικός Ποιμενικός», διευκρινίζει ο πιστοποιημένος βοηθός καθηκόντων προστασίας του Mondioring, Γιάννης Καραμανιάν.

Με τα κυναθλήματα ο ιδιοκτήτης «χτίζει» μια πολύ πιο δυνατή σχέση με τον σκύλο του

Το Mondioring είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά και απαιτητικά κυναθλήματα

Είναι ένα άθλημα, περιγράφει ο κύριος Καραμανιάν, που εξετάζει τον σκύλο σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Το γήπεδο κάθε φορά αλλάζει σκηνικό.

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο Mondioring

Το Mondioring, όπως ενημερώνει ο κύριος Καραμανιάν έχει τρία σκέλη. Το πρώτο περιλαμβάνει εκπαίδευση υπακοής και διάφορες ασκήσεις. Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης πετάει στον σκύλο του ένα αντικείμενο και εκείνος πρέπει να το επαναφέρει χωρίς να το μασουλάει. Κάθε φορά το αντικείμενο, αλλάζει. Κι αυτό γίνεται για να μάθει ο σκύλος να επιστρέφει οτιδήποτε του πετάς.

Επίσης, μία ακόμη άσκηση που μαθαίνει ο σκύλος είναι να μένει μόνος. Συνήθως, ο κριτής ζητάει να είναι ξαπλωμένο το σκυλάκι και ο ιδιοκτήτης φεύγει. Το σκυλάκι παραμένει μόνο του για ένα λεπτό, ενώ στο περιβάλλον υπάρχουν κάποια εξωτερικά ερεθίσματα ( ποδήλατο, διάφοροι ήχοι) που δεν είναι τα ίδια σε κάθε αγώνα.

Το δεύτερο σκέλος, συνεχίζει ο κύριος Καραμανιάν, είναι τα άλματα. Σε κάποια από τα άλματα ο σκύλος καλείται να σκαρφαλώσει έως τα 2 μέτρα και 30 εκατοστά ή να πηδήξει ένα μήκος τεσσάρων μέτρων.

Οι ασκήσεις καθηκόντων προστασίας είναι το τρίτο σκέλος. Σε αυτό το στάδιο μία άσκηση είναι της σωματοφυλακής, αναφέρει ο ειδικός. Στήνεται ένα σενάριο στο οποίο συμμετέχουν δύο βοηθοί καθηκόντων προστασίας. Οι άνθρωποι αυτοί, φορούν ειδική στολή και ο ιδιοκτήτης μαζί με τον σκύλο του πρέπει να ακολουθήσει την περιγραφή της δράσης ως το τέλος. Το φινάλε είναι, ο ένας βοηθός καθηκόντων προστασίας να κάνει ότι χτυπάει τον ιδιοκτήτη και ο σκύλος να τον δαγκώσει.

Μια άλλη άσκηση, λέει ο κύριος Καραμανιάν, είναι η φύλαξη αντικειμένου. Ο σκύλος πρέπει κατά την απουσία του ιδιοκτήτη να φυλάξει και να προστατεύσει ένα αντικείμενο, όσο οι βοηθοί καθηκόντων προστασίας προσπαθούν να το κλέψουν.

Η τρίτη πιο δύσκολη κατηγορία του Mondioring

«Το Mondioring χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Η 3η είναι η πιο δύσκολη, καθώς περιλαμβάνει όλα τα σκέλη και όλες τις ασκήσεις. Δηλαδή το σκυλάκι πρέπει να δουλεύει για 35 έως 40 λεπτά», επισημαίνει ο κύριος Καραμανιάν.

Από ποια ηλικία μπορούν οι σκύλοι να γίνουν αθλητές;

Τα κυναθλήματα, ενημερώνει ο κύριος Καραμανιάν, είναι καλό ένα σκυλάκι να τα ξεκινάει από τη νεαρή του ηλικία, γιατί έτσι θα μάθει να του αρέσουν περισσότερο.


Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας μεγαλύτερος σκύλος δεν μπορεί να συμμετέχει σε ένα κυνάθλημα.

Υπάρχουν πολλά κυναθλήματα που ο ιδιοκτήτης μπορεί να βρει, έτσι ώστε να ταιριάζει στον ίδιο και στον σκύλο του, όπως το Agility.

Τα οφέλη του αθλητισμού για εσάς και τον σκύλο σας

Κλείνοντας, ο κύριος Καραμανιάν υπογραμμίζει: «Με τα κυναθλήματα ο ιδιοκτήτης «χτίζει» μια πολύ πιο δυνατή σχέση με τον σκύλο του. Κι αυτό, γιατί καλούνται να συνεργαστούν σε κάτι πολύ πιο δύσκολο που ξεφεύγει από την καθημερινότητά τους».

Ο πιστοποιημένος βοηθός καθηκόντων προστασίας του Mondioring, Γιάννης Καραμανιάν

⃰ Ο κύριος Γιάννης Καραμανιάν είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων με διακρίσεις BH/VT με το σκυλάκι του, Haruko.

Επίσης, έχει κατακτήσει την 3η θέση σε πανελλήνιο επίπεδο στο κυνάθλημα Mondioring.

Έχει πέντε χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης σκύλων και έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια διακεκριμένων εκπαιδευτών του εξωτερικού.

Σε αυτά τα χρόνια εμπειρίας του, έχει δουλέψει με πολλά σκυλάκια διαφορετικών αναγκών και χαρακτήρων.

Instagram: @fairdogtraining.giannis

TikTok: @fairdogtraining

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
