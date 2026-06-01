Ουκρανία: Παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα σε κατεχόμενη περιοχή της Χερσώνας
Ουκρανικό drone έπληξε πολυκατοικία σε κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιοχή της Χερσώνας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί εξάχρονο παιδί και να τραυματιστούν άλλοι έντεκα άνθρωποι.
Εξάχρονο αγοράκι σκοτώθηκε κι άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Κυριακή σε υπό ρωσικό έλεγχο περιοχή της περιφέρειας Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, όταν ουκρανικό drone έπληξε πολυκατοικία της πόλης Χένιτσεσκ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
A child has allegedly been killed in a Ukraine attack on occupied Kherson oblast.
5 adults were supposedly injured in the drone strike on Henichesk. It’s a town where Ukraine has recently been hitting military and occupiers’ FSB regularly. pic.twitter.com/FfybD8ZCef
— Tim White (@TWMCLtd) May 31, 2026
Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της ουκρανικής περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χαντζά, ανέφερε πως μια γυναίκα σκοτώθηκε κι άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικής επίθεσης στην περιοχή της Νικόπολης.
Περίπου 40.000 κάτοικοι στην περιφέρεια Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, κοντά στα ρωσικά σύνορα, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ύστερα από ρωσικό πλήγμα, όπως ενημέρωσε η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού μέσω Telegram.
Οι διπλωματικές προσπάθειες, με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν βαλτώσει από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί στη σύγκρουση με το Ιράν.
«Να συνεχιστούν οι συνομιλίες»
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως πρέπει να συνεχιστούν οι συνομιλίες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας πριν από την έλευση του χειμώνα.
Πηγή: ΑΠΕ
