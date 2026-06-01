Ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα (φωτογραφία του Reuters/Charlie Cordero, επάνω, από την ψηφοφορία).

Ειδικότερα, με καταμετρημένο το 98,7% των ψήφων, ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια προηγείται με 43,73% έναντι 40,91% που εξασφαλίζει ο Ιβάν Σεπέδα.

Η Παλόμα Βαλέντσια, μορφή της σκληροπυρηνικής δεξιάς, συγκεντρώνει 6,91%, ενώ ο κεντροαριστερός υποψήφιος Σέρχιο Φαρχάδο εξασφαλίζει 4,26%.

Ακολουθούν οι Κλαούντια Λόπες (0,95%) και Ραούλ Σαντιάγο Μποτέρο Χαραμίγιο (0,87%).

Ο δικηγόρος και επιχειρηματίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια δεν κατείχε ποτέ αιρετό αξίωμα, αλλά το στιλ και οι πολιτικές του προτάσεις συγκρίνονται με του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο 47χρονος εκατομμυριούχος έχει δεσμευτεί πως θα υιοθετήσει σκληρή γραμμή έναντι των ανταρτών και των συμμοριών, θα κατασκευάσει 10 τεράστιες φυλακές και θα μειώσει τη φτώχεια, προσφέροντας καλύτερη εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση στους φτωχότερους.

Μεταρρυθμίσεις

Ο 63χρονος γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, γιος δολοφονημένου κομμουνιστή ηγέτη, έχει υποσχεθεί πως θα επιδιώξει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με τους αντάρτες, μια πολιτική που δεν είχε αποφέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα επί διακυβέρνησης του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο.

Σχεδιάζει επίσης μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας, αυξάνοντας μεταξύ άλλων τη φορολόγηση των υψηλόμισθων, παραχωρώντας γη στα θύματα της εσωτερικής σύγκρουσης που διαρκεί έξι δεκαετίες στη χώρα, και επεκτείνοντας την κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης για τον πληθυσμό.

Πηγή: ΑΠΕ