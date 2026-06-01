Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Νιούαρκ λόγω επεισοδίων

Ο δήμαρχος του Νιούαρκ, στο Νιου Τζέρσεϊ, επέβαλε την Κυριακή απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας γύρω από ένα κέντρο κράτησης μεταναστών, την επομένη μιας ακόμη βραδιάς συμπλοκών ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές που εναντιώνονται στη μεταναστευτική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μια «άμεση δράση είναι απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας» απέναντι σε μια «κατάσταση που επιδεινώνεται», ανέφερε ο δήμαρχος Ρας Μπαράκα σε ανακοίνωσή του. «Αρκετά άτομα έχουν ήδη συλληφθεί και διαπιστώθηκε ότι κατείχαν όπλα, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της απειλής», πρόσθεσε.

Η πρόσβαση στο κέντρο Delaney Hall, το οποίο διαχειρίζεται η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), θα απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας σε ακτίνα 800 μέτρων μεταξύ 21:00 και 06:00 το πρωί, διευκρίνισε ο δήμαρχος.

Το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκαν νέα επεισόδια έξω από αυτήν την ιδιωτική δομή των 1.000 κλινών, η οποία εδώ και αρκετές ημέρες αποτελεί το επίκεντρο της οργής των διαδηλωτών, που εναλλάσσονται εκεί σε συνεχή βάση.

Μετά από μια ημέρα διαδηλώσεων που κύλησαν ειρηνικά —με την παρουσία επίσης αντιδιαδηλωτών που πήγαν να εκφράσουν τη στήριξή τους στην ICE— διαμαρτυρόμενοι προσπάθησαν να σπάσουν το μπλόκο που είχε στήσει η αστυνομία, η οποία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

«Δεν γνωρίζω γιατί τα άτομα αυτά επιτέθηκαν ούτε τι επιδιώκουν να κάνουν, αλλά αρνούμαι να επιτρέψω σε αυτές τις επικίνδυνες πράξεις να πλήξουν τη δέσμευση του Νιου Τζέρσεϊ για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Δημοκρατική κυβερνήτης της πολιτείας, Μίκι Σέριλ.

Την Παρασκευή, οι αρχές είχαν ήδη προσπαθήσει να κατευνάσουν τις εντάσεις αναθέτοντας την ασφάλεια του χώρου όχι πλέον στην ICE αλλά στην πολιτειακή αστυνομία, και ορίζοντας ειδικές ζώνες για τις διαδηλώσεις. Αυτό όμως δεν στάθηκε αρκετό για να αποφευχθούν τα επεισόδια τη νύχτα.

Οι διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει αφότου μετανάστες που κρατούνται στο Delaney Hall άρχισαν απεργία πείνας και εργασίας, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Σε επιστολή τους στα ισπανικά, η οποία δημοσιεύτηκε από το κίνημα προστασίας των μεταναστών χωρίς έγγραφα Cosecha, περίπου 300 από αυτούς δηλώνουν ότι «κρατούνται χωρίς βάσιμο λόγο», ότι «δεν λαμβάνουν επαρκή ιατρική περίθαλψη» και καταγγέλλουν «την κακή ποιότητα του φαγητού».

Ο αγώνας τους στηρίζεται από πολλούς εκλεγμένους αξιωματούχους των Δημοκρατικών.