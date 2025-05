Ο δήμαρχος του Νιούαρκ, της μεγαλύτερης πόλης του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος είναι και υποψήφιος για κυβερνήτης της Πολιτείας με το Δημοκρατικό κόμμα, συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια μιας κινητοποίησης διαμαρτυρίας σε κέντρο κράτησης μεταναστών, έπειτα από μια αντιπαράθεση στην οποία συμμετείχαν και τρία μέλη του Κογκρέσου που ζητούσαν να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ που επικαλείται και το Politico.

Δεν είναι σαφές εάν ο δήμαρχος Ρας Μπαράκα έχει συλληφθεί επισήμως, ούτε είναι γνωστό το πού βρίσκεται, αφού του πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με το Politico, η Αλίνα Χάμπα, η σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που ασκεί και χρέη εισαγγελέα στο Νιου Τζέρσεϊ, επιβεβαίωσε ότι ο Μπαράκα συνελήφθη.

Είχε προηγηθεί μια χαοτική σκηνή στο πάρκινγκ του κέντρου κράτησης, με τη συμμετοχή διαδηλωτών, ομοσπονδιακών πρακτόρων και τριών μελών του Κογκρέσου (οι βουλευτές Μπόνι Γουάτσον Κόουλμαν, Ρομπ Μενέντεζ και ΛαΜόνικα Μακάιβερ) στο Ντελέινι Χολ.

The Mayor of Newark, Ras Baraka, committed trespass and ignored multiple warnings from Homeland Security Investigations to remove himself from the ICE detention center in Newark, New Jersey this afternoon. He has willingly chosen to disregard the law. That will not stand in this…

