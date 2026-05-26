Μελόνι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γραφειοκρατικός γίγαντας»
«Η Ευρώπη πολλαπλασίασε τους κανόνες, σε κάθε τομέα της ζωής μας» είπε η Μελόνι
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε σημερινή της παρέμβαση στη γενική συνέλευση της Ιταλικής ΕΕ Βιομηχάνων αναφέρθηκε στην πραγματικότητα της χώρας και σε εκείνο που θεωρεί ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα επίλυσης.
«Η κύρια δυσκολία που μας αφορά από κοντά, είναι το πώς διαμορφώνεται, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν γραφειοκρατικό γίγαντα, ο οποίος πολύ συχνά θυσίασε την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική, στους βωμούς ιδεολογικούς και τεχνοκρατικούς προσεγγίσεων», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
«Η Ευρώπη πολλαπλασίασε τους κανόνες, σε κάθε τομέα της ζωής μας. Χαρακτηρίστηκε από μυωπική στάση, όμως, όταν έπρεπε να ακουστεί, η φωνή της, στο διεθνές γίγνεσθαι», συμπλήρωσε η Μελόνι.
«Πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες, με στόχο η πολιτική να αποκτήσει και πάλι κεντρική θέση, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να καταστεί και πάλι σαφής μια αυτονόητη αρχή της δημοκρατίας. Η γραφειοκρατία πρέπει να εφαρμόσει τις οδηγίες της πολιτικής, όχι να την αντικαθιστά», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.
