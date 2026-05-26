26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Κόσμος 26 Μαΐου 2026, 11:21

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, παρά τα αμερικανικά πλήγματα το βράδυ της Δευτέρας στο Μπαντάρ Αμπάς. Οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν σημειώσει πρόοδο αν και οι ισορροπίες μπορεί να τιναχτούν στον αέρα ανά πάσα στιγμή.

Η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν αλλά και το μέτωπο του Λιβάνου φαίνεται πως είναι τα δύο σημαντικότερα αγκάθια προκειμένου να καταλήξουν σε μία μερική συμφωνία 60 ημερών, κατά την οποία θα ανοίξουν σταδιακά τα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα τη μερική άρση των κυρώσεων εκ μέρους των ΗΠΑ και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων.

Με νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν χρειάζεται να παραδοθεί στις ΗΠΑ αλλά μπορεί να καταστραφεί στις ΗΠΑ ή σε κάποια άλλη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πλευρές δίνουν τη μάχη των διατυπώσεων στο κείμενο της συμφωνίας, που μπορεί όμως να οδηγήσει σε ακόμα ένα τέλμα.

Πιο δύσκολο είναι το ζήτημα του Λιβάνου καθώς το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να υποχωρήσει. Έχοντας στρατοπεδεύσει στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός καταστρέφει συστηματικά σπίτια και υποδομές ενώ προσπαθεί να προωθηθεί όσο γίνεται περισσότερο εφαρμόζοντας το μοντέλο της Κίτρινης Γραμμής στη Γάζα.

Οι νεκροί στον Λίβανο έχουν ξεπεράσει τις 3.000 μέσα σε δύο μήνες ενώ η Χεζμπολάχ παρά τα ισχυρά πλήγματα που είχε δεχτεί στην προηγούμενη φάση του πολέμου συνεχίζει να είναι ικανή στο να προκαλεί φθορά στον ισραηλινό στρατό και έχει ανακτήσει την πολιτική της επιρροή μιας και οι μαχητές της – και όχι ο στρατός της χώρας – είναι αυτοί που αντιστέκονται στην ισραηλινή εισβολή.

Στο στόχαστρο ο Λίβανος

Με το Ισραήλ να μην συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με το Ιράν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κήρυξε την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στον Λίβανο ενώ έχει κάνει σαφές ότι οι επιθέσεις σε Λίβανο και παλαιστινιακά εδάφη είναι «δικός του λογαριασμός». Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ του εγγυήθηκε ότι θα στηρίξει το «δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα», ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι ευθύνεται για τη στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ισραηλινής και λιβανέζικης οργάνωσης.

Ο ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, με αφορμή την επέτειο της αποχώρησης του Ισραήλ από τον Λίβανο το 2000, εξέφρασε τη στήριξή του προς τη Χεζμπολάχ και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου έναντι του Ισραήλ.

Λίβανος - Βομβαρδισμοί στην πόλη Τυρός

Παρά τα υπαρκτά εμπόδια για τη σύναψη συμφωνίας και την εύθραυστη κατάσταση στον Περσικό, όλο και περισσότεροι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ είναι ο αδύναμος κρίκος στο πεδίο των διαπραγματεύσεων.

Ο «ειδικός στις συμφωνίες» έμεινε πίσω

Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο γνώμης του Γκιντεόν Ράχμαν, αναλυτή εξωτερικών θεμάτων των Financial Times, με τίτλο «Το Ιράν κερδίζει τον Τραμπ στην τέχνη της συμφωνίας». Ο αρθρογράφος υπενθυμίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε – ή απλώς υπέγραψε – το βιβλίο «Η Τέχνη της Συμφωνίας» που εκδόθηκε το 1987 και πολιτεύτηκε ως αυτός που ξέρει να κλείνει τα καλύτερα deal.

«Το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε σε μια συμφωνία είναι να φαίνεστε απεγνωσμένοι να την πετύχετε. Αυτό κάνει τον άλλον να μυρίζει αίμα και μετά είστε νεκροί. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να διαπραγματευτείτε με βάση τη δύναμη και η μόχλευση είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μπορείτε να έχετε». Αυτό είναι ένα απόσπασμα του βιβλίου του 1987, γράφει ο Ράχμαν, που ο Τραμπ θα έπρεπε ίσως να έχει ξαναδιαβάσει πριν δημοσιεύσει στις 5 Απριλίου:

«Ανοίξτε το Γ@μημένο Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση».

Οι απειλές του Τραμπ ότι θα φέρει την κόλαση, ή ότι θα γυρίσει το Ιράν στη λίθινη εποχή, στερούνται αξιοπιστίας καθώς ο ίδιος έχει αποκλείσει την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων και ξορκίζει το ενδεχόμενο ενός μακροχρόνιου πολέμου.

Σύμφωνα με τον Ράχμαν, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ιρανικές επιθέσεις στις γειτονικές χώρες αποδείχτηκαν οι βασικοί παράγοντες στη σύγκρουση και ασκούν πίεση στις ΗΠΑ που τώρα συζητούν μία συμφωνία από την οποία το Ιράν μπορεί να βγει κερδισμένο.

«Η ουσία της αναδυόμενης συμφωνίας είναι ότι το Ιράν συμφωνεί να ανοίξει τα Στενά χωρίς να χρεώνει διόδια. Σε αντάλλαγμα, λαμβάνει σταδιακή ανακούφιση από τις κυρώσεις — συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία. Το Ιράν θα δώσει υποσχέσεις για περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος. Αλλά οι λεπτομέρειες θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων — επομένως το ζήτημα ουσιαστικά παραμένει άλυτο», αναφέρει ο Ράχμαν και παραθέτει δηλώσεις Ρεπουμπλικανών που πλέον δεν κρύβουν την ανησυχία τους ότι η αμερικανική ηγεμονία θα δεχτεί μεγάλο πλήγμα από μια συμφωνία με το Ιράν.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ ως διέξοδος

Σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ μοιάζει ένα σχεδόν λογικό βήμα προς την έξοδο από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ να σώζουν τα προσχήματα.

Το όραμα για τον «χρυσό αιώνα της Μέσης Ανατολής» που θα οικοδομηθεί χάρη στον «ειρηνοποιό ηγέτη» έρχεται ξανά στο προσκήνιο ακόμα κι αν τώρα μοιάζει ακόμα περισσότερο με κακόγουστη φάρσα.

Το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα που θα «μετέτρεπε» τη ματωμένη λωρίδα παλαιστινιακής γης σε «Ριβιέρα» ήταν εξαρχής δύσκολο να λειτουργήσει αλλά ο πόλεμος στο Ιράν το τίναξε πραγματικά στον αέρα.

Ο Τραμπ φαίνεται να κάνει προσπάθεια να αναστήσει τη φαντασίωση, βάζοντας σε συμμάχους και εχθρούς τον όρο να τα βρουν με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να συμμετάσχουν στις  Συμφωνίες του Αβραάμ. Μάλιστα του φάνηκε εξαιρετική ιδέα να προσχωρήσει… και το Ιράν στις Συμφωνίες του  Αβραάμ.

«Πω πω, αυτό θα ήταν κάτι το ξεχωριστό!», έγραψε μεταξύ άλλων. «Αυτή θα είναι η πιο σημαντική συμφωνία που θα υπογράψει ποτέ οποιαδήποτε από αυτές τις μεγάλες, αλλά πάντα σε σύγκρουση, χώρες. Τίποτα στο παρελθόν, ούτε στο μέλλον, δεν θα την ξεπεράσει. Ως εκ τούτου, ζητώ υποχρεωτικά από όλες τις χώρες να υπογράψουν αμέσως τις Συμφωνίες του Αβραάμ και, εάν το Ιράν υπογράψει τη συμφωνία του μαζί μου, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να γίνουν και αυτοί μέρος αυτής της απαράμιλλης παγκόσμιας συμμαχίας.

Η Μέση Ανατολή θα είναι ενωμένη, ισχυρή και οικονομικά ισχυρή, όπως ίσως καμία άλλη περιοχή, πουθενά στον κόσμο!».

Δύσκολο να εφαρμοστεί

Ήδη Πακιστάν και Σαουδική Αραβία απέρριψαν την πρόταση. Το Ισλαμαμπάντ λέγοντας ότι δεν βρίσκει λόγο να αλλάξει τις πάγιες θέσεις του και το Ριάντ θέτοντας ζήτημα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Τα κράτη του Κόλπου βρέθηκαν εκτεθειμένα από τη συμμαχία τους με τις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές βάσεις αντί να λειτουργήσουν ως προστασία για τα συμφέροντά τους τα μετέτρεψαν σε στόχους.

Ακόμα περισσότερο, η σύγκρουση βάθυνε το ρήγμα μεταξύ μεγάλων – και συμμαχικών των ΗΠΑ – δυνάμεων όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η αλλοπρόσαλλή επίσης πολιτική του Τραμπ έχει πλήξει την αξιοπιστία των ΗΠΑ στα μάτια των συμμάχων τους, ενώ η συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ που είχε και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δεν μοιάζει δελεαστική επιλογή.

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Κόσμος 26.05.26

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Νέα Ορλεάνη: Οι κάτοικοι καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση – Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση - Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη

Η Νέα Ορλεάνη, όπου κατοικούν περίπου 360.000 άνθρωποι, βρίσκεται ήδη ως επί το πλείστον κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τυφώνες και πλημμύρες.

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
«Κλιματικά UFO» 26.05.26

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
Κόσμος 26.05.26

Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας

 Ο κεντροδεξιός αρχηγός της Βολιβίας Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα των Άνδεων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
Σκληρό παζάρι 26.05.26

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Ανάλυση Politico 26.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Εν μέσω κρίσης 26.05.26

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 26.05.26

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή [βίντεο]
Κόσμος 26.05.26

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή

Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»
Νέο θρίλερ 26.05.26

CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως χτύπησε εκτοξευτήρες του Ιράν και ταχύπλοα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε «αυτοάμυνα»

Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»
Κόσμος 26.05.26

Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρθηκε στις 22:00 τοπική ώρα, στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ για «οδοντιατρική φροντίδα» όπως ανέφερε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ
Κόσμος 26.05.26

Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ

To ιρανικό SNN και ένας ρεπόρτερ του Al Jazeera επικαλούμενοι πηγές τους, επιβεβαιώνουν φερόμενους θανάτους ιρανών ναυτικών σε αμερικανική επίθεση στο Ορμούζ, με διαφορετικό όμως αφήγημα.

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Πολιτική 26.05.26

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Αντιμετώπιση 26.05.26

Η 90χρονηΤζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Στο Αγρίνιο 26.05.26

Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού

Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα

Κτηματολόγιο: Στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 26.05.26

Κτηματολόγιο: Στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο φορέας, το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει, πλέον, αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), εξέλιξη που φέρνει το έργο στην τελική φάση υλοποίησής του

NBA: Οι Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς και πέρασαν στους τελικούς μετά από 27 χρόνια (vids, pics)
Μπάσκετ 26.05.26

NBA: Οι Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς και πέρασαν στους τελικούς μετά από 27 χρόνια (vids, pics)

Οι Νιου Γιορκ Νικς διέλυσαν με 130-93 τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο Game 4 και πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς του NBA για πρώτη φορά μετά το 1999, σπάζοντας παράλληλα μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ.

Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»
Euroleague 26.05.26

Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»

Τα δεδομένα που υπάρχουν για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2027 – Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η… αστάθεια στην περιοχή και οι πιθανότερες έδρες στην Ευρώπη.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

