Θεσσαλονίκη: Νέα επιχείρηση από το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 16 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σήμερα από το πρωί και στη Θεσσαλονίκη, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που δίνονταν παράνομα μέσω του οργανισμού.

Σύμφωνα με το thestival, οι έρευνες των Αρχών στρέφονται στη Θεσσαλονίκη αλλά και το Κιλκίς και τις Σέρρες για άτομα που έχουν λάβει παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για τον εντοπισμό 300 “κόκκινων” ΑΦΜ, στους οποίος φαίνεται πως έχουν καταβληθεί επιδοτήσεις με παράνομο τρόπο.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές προκύπτει πως τα ποσά που φέρονται να έχουν δοθεί παράνομα ως επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Σέρρες.

Υπενθυμίζεται πως οι αρχές συνέλαβαν στην Κρήτη 22 άτομα, που επίσης κατηγορούνται για την συμμετοχή τους σε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.