Θεσσαλονίκη: Νέα επιχείρηση από το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 16 συλλήψεις
16 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Σέρρες – 300 ΑΦΜ στο στόχαστρο
- Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
- Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα - Είχε κλαπεί από το Κρατικό Νίκαιας
- Συναγερμός στην Κρήτη: Πήγαν για ψάρεμα και βρήκαν νάρκη στα βράχια
- Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σήμερα από το πρωί και στη Θεσσαλονίκη, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που δίνονταν παράνομα μέσω του οργανισμού.
Σύμφωνα με το thestival, οι έρευνες των Αρχών στρέφονται στη Θεσσαλονίκη αλλά και το Κιλκίς και τις Σέρρες για άτομα που έχουν λάβει παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για τον εντοπισμό 300 “κόκκινων” ΑΦΜ, στους οποίος φαίνεται πως έχουν καταβληθεί επιδοτήσεις με παράνομο τρόπο.
Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές προκύπτει πως τα ποσά που φέρονται να έχουν δοθεί παράνομα ως επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 4,5 εκατ. ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Σέρρες.
Υπενθυμίζεται πως οι αρχές συνέλαβαν στην Κρήτη 22 άτομα, που επίσης κατηγορούνται για την συμμετοχή τους σε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Η γη της ελιάς: Έρχεται η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων
- Κρήτη: Ξεκινά η διαδικασία αφύπνισης για την 3χρονη που κακοποιήθηκε
- Το t-shirt «Foxes» του Κερτ Κομπέιν βγαίνει στο «σφυρί»
- «Θερμικός θόλος» στην Ευρώπη: Πόσο θα επηρέασε την Ελλάδα – Πάνω από τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία
- Η Μπαρτσελόνα πάει για το «μπαμ» με Ζέλικο Ομπράντοβιτς
- «Οι Γκερίλλες» της Μονίκ Βιττίγκ: ένα επικό φεμινιστικό κολλάζ
- Η ασφάλεια στην πράξη: Με επίκεντρο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών
- «Οι Αθώοι»: Συγκλονιστικές εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο στο MEGA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις