Έκλεψαν ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας
Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες
Ένα πρωτοφανές περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν ιατρικό μηχάνημα μεγάλης αξίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από εργαζόμενους ή προσωπικό ασφαλείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν σε γραφείο εντός του νοσοκομείου και απέσπασαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας περίπου 25.000 ευρώ, πριν διαφύγουν ανενόχλητοι από το σημείο.
Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι άγνωστοι κατάφεραν να κινηθούν στους χώρους του νοσοκομείου χωρίς να προκαλέσουν υποψίες, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, κανείς δεν αντιλήφθηκε την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της κλοπής.
Οι πρώτες εκτιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το ertnews, αναφέρουν ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο γραφείο χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, γεγονός που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο νοσοκομείο πραγματοποίησαν έρευνες σε όλους τους χώρους, ενώ στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα πιθανά στοιχεία από το δωμάτιο όπου φυλασσόταν ο ιατρικός εξοπλισμός.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο υλικό από κάμερες ασφαλείας όσο και το ενδεχόμενο η κλοπή να ήταν οργανωμένη, με στόχο τη μεταπώληση του πανάκριβου μηχανήματος.
