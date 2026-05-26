Κίνηση: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν για άλλη μία ημέρα οι οδηγοί καθώς προβλήματα παρατηρούνται στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Στο «κόκκινο» είναι από νωρίς το πρωί ο Κηφισός καθώς η κυκλοφορία είναι πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Συγγρού, Καλιρρόης, Αρδηττού, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται επίσης καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 26, 2026

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.