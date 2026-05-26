Οι διάσημες στρέφονται στο OnlyFans; Η Τρίσια Χέλφερ πάντως, ναι

Η Τρίσια Χέλφερ, πρωταγωνίστρια της σειράς «Battlestar Galactica», έκανε εγγραφή στο OnlyFans για να «σταματήσει το στίγμα» που χαρακτηρίζει την πλατφόρμα.

«Στην ηλικία μου, βρίσκομαι στη φάση της ζωής μου όπου κάνω ό,τι θέλω», εξήγησε η 52χρονη ηθοποιός στο People, αναφερόμενη στο λογαριασμό που άνοιξε τον περασμένο μήνα.

«Έχω κουραστεί να μου λένε τι να κάνω και πώς να το κάνω», συνέχισε. «Το βλέπω ως κάτι για να διασκεδάσω και κάτι που μπορώ να ελέγχω».

Η Χέλφερ δήλωσε ότι η σελίδα της στην πλατφόρμα θα αναδείξει «την πιο σέξι πλευρά» της — μαζί με στιγμιότυπα από την «ήσυχη και χαζή» ζωή της στο σπίτι.

«Ξεπερνά τα όρια»

«Μου αρέσει να σοκάρω λίγο», μοιράστηκε η Τρίσια Χέλφερ. «Θα σοκάρω τους γονείς μου με τις εικόνες; Πιθανώς.Το πάθος μου είναι η δουλειά μου ως ηθοποιός», συνέχισε, «και χρησιμοποιώ αυτή την πλατφόρμα ως μέσο για να αναδείξω τη δημιουργική, διασκεδαστική και ερωτική πλευρά μου».

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Lucifer» παραδέχτηκε επίσης ότι έχει «εκπλαγεί» από την «υποστηρικτική» στάση των θαυμαστών της από τότε που άνοιξε τον λογαριασμό της τον Απρίλιο.

Ωστόσο, η Χέλφερ αναγνώρισε ότι άλλοι «ανησυχούν» για τη σελίδα της, επειδή «ξεπερνά τα όρια».

«Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία», μοιράστηκε. «Αλλά τους λέω: ‘Ει, αυτό είναι που κάνω. Εγώ έχω τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται να δημοσιεύσω τίποτα που δεν θέλω’».

«Το κάνω τα τελευταία 20 χρόνια»

Η Τρίσια Χέλφερ, η οποία χώρισε με τον Τζόναθαν Μάρσαλ το 2017 μετά από 14 χρόνια γάμου, τόνισε επίσης ότι «δεν την πιέζει κανείς για τίποτα» και ότι μπορεί να κλείσει τον λογαριασμό της «όποτε θέλει, αν το αποφασίσει».

Η Χέλφερ επιβεβαίωσε ότι δωρίζει ένα μέρος των εσόδων της από το OnlyFans σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για τα ζώα.

«Το κάνω τα τελευταία 20 χρόνια», είπε. «Έτσι, αν έχω κάποια επιτυχία με το OnlyFans, τότε αυτό θα με βοηθήσει να μπορώ να δωρίσω περισσότερα χρήματα από ό,τι ήδη κάνω».

Η Χέλφερ ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εμφανιζόμενη σε διαφημίσεις για τους οίκους Ralph Lauren, Chanel, Versace και άλλους.

*Με πληροφορίες από: Page Six