Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 08:52
Κίνηση: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μαρία Καρυστιανού: Ο Άρειος Πάγος, η… σύμπτωση της Τρίτης, και οι συγγενείς
Πολιτική Γραμματεία 26 Μαΐου 2026, 07:00

Μετά από μια μικρή παράταση τεσσάρων ημερών, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού από σήμερα το πρωί παίρνει σάρκα και οστά με τη βούλα του νόμου

Κυριάκος Δημάγγελος
Στις 10 το πρωί, η Μαρία Καρυστιανού από κοινού με την Μαρία Γρατσία, τον Θανάση Αυγερινό αλλά και αντιπροσωπεία του κόμματος θα περάσει τις πόρτες του Αρείου Πάγου ώστε να καταθέσει τις υπογραφές και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η επισημοποίηση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού άργησε τέσσερεις ημέρες καθώς σύμφωνα με το επιτελείο της το πλήθος των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν μετά την πρώτη εκδήλωση της Πέμπτης ήταν τόσο μεγάλο, που η παράταση κατάθεσης των υπογραφών στον Άρειο Πάγο το πρωί της Παρασκευής -όπως ήταν προγραμματισμένο- ήταν ανέφικτο να γίνει. Έτσι, μετά από μια μικρή παράταση τεσσάρων ημερών, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού από σήμερα το πρωί παίρνει σάρκα και οστά με τη βούλα του νόμου.

Η σύμπτωση

Η επισημοποίηση του κόμματος την σημερινή ημέρα φαίνεται όμως πως εξυπηρετεί και άλλους στόχους. Όσο και αν από το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού επιμένουν πως η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρα ήταν τυχαία, δύσκολα κανείς μπορεί να πιστέψει πως δεν σχετίζεται άμεσα και με τον άτυπο ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι το πρωί η Μαρία Καρυστιανού θα δίνει επίσημη μορφή στο κόμμα της ενώ το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώνει το δικό του κόμμα. Όποτε σε μια εβδομάδα που προοριζόταν να είναι η εβδομάδα του πρώην πρωθυπουργού, η Μαρία Καρυστιανού μπαίνει σφήνα διεκδικώντας τον δικό της χώρο. Είναι όμως η σημερινή ημέρα προάγγελος μιας σκληρής σύγκρουσης μεταξύ τους; Το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού επιμένει πως ο στόχος της ίδιας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του. «Αυτός είναι ο στόχος μας και όχι ο διαξιφισμός με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης» ανέφερε στέλεχος του νεοσυσταθέντος κόμματος.

Μέτωπο με τον Μητσοτάκη… και όχι με την αντιπολίτευση

Αυτή τη στοχοπροσήλωση προς την κυβέρνηση και το Μαξίμου την επιβεβαίωσε σύμφωνα με το επιτελείο της η Μαρία Καρυστιανού με την επίθεση που εξαπέλυσε στην κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Γιατί η Ευρωπαϊκή επιτροπή συνεχίζει να καλύπτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να ανέχεται τις συνεχείς παραβιάσεις της αρχής του κράτους δικαίου που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την ΕΕ; Στις 27/2 κατέθεσα επείγον στην ΕΕ, ζητώντας να τηρήσει τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2092-2020 και τώρα 3 μήνες μετά η κα Κοβέσι επικαλείται τον ίδιο κανονισμό στην επιστολή της στην ΕΕ, επικρίνοντας την ελληνική κυβέρνηση» ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού καταλήγοντας σε μια σκληρή επίθεση προς την κυβέρνηση αναφορικά με τον έλεγχο που ασκεί στην δικαστική εξουσία.

Ωστόσο οι ίδιες πηγές επισημαίνουν με νόημα πως οι επιθέσεις προς την “Ελπίδα για Δημοκρατία” δεν θα μένουν αναπάντητες από όπου και αν προέρχονται. Και απ’ ότι φαίνεται το “καμπανάκι” εδώ χτυπάει περισσότερο για τα κόμματα της δεξιάς αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα τον Κυριάκο Βελόπουλο, στελέχη του οποίου μιλούν με ιδιαίτερα απαξιωτικό τρόπο για την Μαρία Καρυστιανού.

Όχι στον εμφύλιο των συγγενών των Τεμπών

Όσον αφορά του συγγενείς των Τεμπών τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Η επίθεση που εξαπέλυσε χθες ξανά ο Σύλλογος των Τεμπών και συγκεκριμένα οι Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα έμειναν αναπάντητες από το κόμμα, καθώς επιλογή της ηγετικής ομάδας του κόμματος είναι να μην πυροδοτήσει έναν άτυπο εμφύλιο στους συγγενείς σε μια περίοδο μάλιστα που η δική είναι σε εξέλιξη. «Το κόμμα που φτιάχνουμε μπορεί να πυροδοτήθηκε από το τραγωδία των Τεμπών, όμως δεν είναι μόνο για τα Τέμπη. Στα Τέμπη άλλωστε συμπυκνώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο όλες οι παθογένειες αυτού του κράτους που σκοτώνει την Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά έτερο στέλεχος του κόμματος δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τη γραμμή που θέλουν να ακολουθήσουν έναντι του Συλλόγου.

Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Αντιπολίτευση 25.05.26

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Αποστολάκη: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες
Η επιστολή 25.05.26

Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι η καθυστέρηση καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες

Μαρινάκης: Ζητάει και τα ρέστα για το «μπάζωμα» των υποκλοπών – «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση για την επιλογή της ΝΔ να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 25.05.26 Upd: 14:56

«Η κυβέρνηση της ΝΔ χειρίζεται κρίσιμα σημεία της κοινωνίας με ένα επικοινωνιακό πέπλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Με αναμάσημα των κυβερνητικών πεπραγμένων και των εξαγγελιών για επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το δημογραφικό. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ελληνική κοινωνία γερνάει, ότι τα ενοίκια πνίγουν τις νέες οικογένειες, ότι η ύπαιθρος ερημώνει και εν τέλει το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική λύση

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Πολιτική 25.05.26

Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό
in Confidential 25.05.26

Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Νέα Ορλεάνη: Οι κάτοικοι καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση – Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Η Νέα Ορλεάνη, όπου κατοικούν περίπου 360.000 άνθρωποι, βρίσκεται ήδη ως επί το πλείστον κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τυφώνες και πλημμύρες.

Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»
Euroleague 26.05.26

Τα δεδομένα που υπάρχουν για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2027 – Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η… αστάθεια στην περιοχή και οι πιθανότερες έδρες στην Ευρώπη.

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Editorial 26.05.26

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
«Κλιματικά UFO» 26.05.26

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Ο ‘Εντσο Φερνάντες αναστατώνει Τσέλσι, Αλόνσο και Ρεάλ! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Τα σενάρια για το μέλλον του ‘Εντσο Φερνάντες φούντωσαν επειδή μετά το τέλος του προχθεσινού εκτός έδρας αγώνα της Τσέλσι με την Σάντερλαντ έμοιαζε να αποχαιρετά τους οπαδούς των μπλε

Παρασκευάς Αντζας: Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Ο Παρασκευάς Αντζας δεν ήταν απλά ταλαντούχος, ήταν ο τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά ποτέ δεν τον ένοιαζε. Πάντα το μέσα του ήταν πιο σημαντικό. Ένα ποδοσφαιρικό καλλιτέχνημα, που δεν έφτασε ποτέ εκεί που μπορούσε. Είχε τα πάντα στα πόδια του. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν η ηρεμία του. Η ψυχική του γαλήνη. Μετά την άνιση μάχη που έδωσε, τη βρήκε. Αλλά το έκανε πολύ νωρίς.

Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα
Wherewework 26.05.26

Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν γι'αυτά. Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση, που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Χολαργός: Τι όπλισε το χέρι του 57χρονου που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Οι δύο κρότοι και η φωνή για «βοήθεια»
Στον Χολαργό 26.05.26

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στον Χολαργό.

Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
Κόσμος 26.05.26

 Ο κεντροδεξιός αρχηγός της Βολιβίας Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα των Άνδεων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
Σκληρό παζάρι 26.05.26

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Υποδομές 26.05.26

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

