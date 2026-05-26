Μαρία Καρυστιανού: Ο Άρειος Πάγος, η… σύμπτωση της Τρίτης, και οι συγγενείς

Στις 10 το πρωί, η Μαρία Καρυστιανού από κοινού με την Μαρία Γρατσία, τον Θανάση Αυγερινό αλλά και αντιπροσωπεία του κόμματος θα περάσει τις πόρτες του Αρείου Πάγου ώστε να καταθέσει τις υπογραφές και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η επισημοποίηση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού άργησε τέσσερεις ημέρες καθώς σύμφωνα με το επιτελείο της το πλήθος των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν μετά την πρώτη εκδήλωση της Πέμπτης ήταν τόσο μεγάλο, που η παράταση κατάθεσης των υπογραφών στον Άρειο Πάγο το πρωί της Παρασκευής -όπως ήταν προγραμματισμένο- ήταν ανέφικτο να γίνει. Έτσι, μετά από μια μικρή παράταση τεσσάρων ημερών, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού από σήμερα το πρωί παίρνει σάρκα και οστά με τη βούλα του νόμου.

Η σύμπτωση

Η επισημοποίηση του κόμματος την σημερινή ημέρα φαίνεται όμως πως εξυπηρετεί και άλλους στόχους. Όσο και αν από το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού επιμένουν πως η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρα ήταν τυχαία, δύσκολα κανείς μπορεί να πιστέψει πως δεν σχετίζεται άμεσα και με τον άτυπο ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι το πρωί η Μαρία Καρυστιανού θα δίνει επίσημη μορφή στο κόμμα της ενώ το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώνει το δικό του κόμμα. Όποτε σε μια εβδομάδα που προοριζόταν να είναι η εβδομάδα του πρώην πρωθυπουργού, η Μαρία Καρυστιανού μπαίνει σφήνα διεκδικώντας τον δικό της χώρο. Είναι όμως η σημερινή ημέρα προάγγελος μιας σκληρής σύγκρουσης μεταξύ τους; Το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού επιμένει πως ο στόχος της ίδιας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του. «Αυτός είναι ο στόχος μας και όχι ο διαξιφισμός με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης» ανέφερε στέλεχος του νεοσυσταθέντος κόμματος.

Μέτωπο με τον Μητσοτάκη… και όχι με την αντιπολίτευση

Αυτή τη στοχοπροσήλωση προς την κυβέρνηση και το Μαξίμου την επιβεβαίωσε σύμφωνα με το επιτελείο της η Μαρία Καρυστιανού με την επίθεση που εξαπέλυσε στην κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Γιατί η Ευρωπαϊκή επιτροπή συνεχίζει να καλύπτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να ανέχεται τις συνεχείς παραβιάσεις της αρχής του κράτους δικαίου που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την ΕΕ; Στις 27/2 κατέθεσα επείγον στην ΕΕ, ζητώντας να τηρήσει τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2092-2020 και τώρα 3 μήνες μετά η κα Κοβέσι επικαλείται τον ίδιο κανονισμό στην επιστολή της στην ΕΕ, επικρίνοντας την ελληνική κυβέρνηση» ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού καταλήγοντας σε μια σκληρή επίθεση προς την κυβέρνηση αναφορικά με τον έλεγχο που ασκεί στην δικαστική εξουσία.

Ωστόσο οι ίδιες πηγές επισημαίνουν με νόημα πως οι επιθέσεις προς την “Ελπίδα για Δημοκρατία” δεν θα μένουν αναπάντητες από όπου και αν προέρχονται. Και απ’ ότι φαίνεται το “καμπανάκι” εδώ χτυπάει περισσότερο για τα κόμματα της δεξιάς αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα τον Κυριάκο Βελόπουλο, στελέχη του οποίου μιλούν με ιδιαίτερα απαξιωτικό τρόπο για την Μαρία Καρυστιανού.

Όχι στον εμφύλιο των συγγενών των Τεμπών

Όσον αφορά του συγγενείς των Τεμπών τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Η επίθεση που εξαπέλυσε χθες ξανά ο Σύλλογος των Τεμπών και συγκεκριμένα οι Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα έμειναν αναπάντητες από το κόμμα, καθώς επιλογή της ηγετικής ομάδας του κόμματος είναι να μην πυροδοτήσει έναν άτυπο εμφύλιο στους συγγενείς σε μια περίοδο μάλιστα που η δική είναι σε εξέλιξη. «Το κόμμα που φτιάχνουμε μπορεί να πυροδοτήθηκε από το τραγωδία των Τεμπών, όμως δεν είναι μόνο για τα Τέμπη. Στα Τέμπη άλλωστε συμπυκνώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο όλες οι παθογένειες αυτού του κράτους που σκοτώνει την Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά έτερο στέλεχος του κόμματος δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τη γραμμή που θέλουν να ακολουθήσουν έναντι του Συλλόγου.