Η στρατηγική της Μαρίας Καρυστιανού – 3+1 παρεμβάσεις
Πολιτική Γραμματεία 24 Μαΐου 2026, 11:13

Η στρατηγική της Μαρίας Καρυστιανού – 3+1 παρεμβάσεις

Πως θα κινηθεί η Μαρία Καρυστιανού ώστε να μετατρέψει την Ελπίδα για Δημοκρατία σε κόμμα με ηγεσία, θέσεις και τοπικές οργανώσεις. Η στάση απέναντι στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Οι αντιδράσεις του Νίκου Πλακιά αλλά και του Παύλου Ασλανίδη μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας κόμματος δεν προκάλεσαν ιδιαίτερο προβληματισμό στο επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού. «Ήταν αναμενόμενες» ανέφερε χαρακτηριστικά μέλος του επιτελείου της, προσθέτοντας όμως πως «δεν θα επηρεάσει ούτε τις αποφάσεις ούτε τον λόγο του κόμματος». Ζητούμενο άλλωστε, όπως εξηγούν, δεν είναι η δημιουργία ενός κόμματος των Τεμπών.

«Φτιάχνουμε ένα κόμμα που μπορεί να ξεκίνησε από την ανάγκη της κάθαρσης στα Τέμπη αλλά δεν τελειώνει εκεί. Έχει ατζέντα συνολική και στόχους ευρύτερους» ανέφερε χαρακτηριστικά το ίδιο στέλεχος εξηγώντας όμως πως μια σειρά συγγενών στηρίζουν την Μαρία Καρυστιανού. Προσέθεσε όμως με νόημα πως εμείς δεν θα μπούμε σε ένα άτυπο διαγωνισμό του πόσοι μας στηρίζουν και πόσοι όχι. «Η επιλογή είναι να φτιάξουμε ένα κόμμα για όλους τους Έλληνες που θα φτιάξει μια νέα μέρα για την Ελλάδα», προσέθεσε.

Λίγες μονάχα ώρες μετά την πρώτη επίσημη της Μαρίας Καρυστιανού ως αρχηγού πολιτικού κόμματος, η ηγετική ομάδα της “Ελπίδας για Δημοκρατία” ετοιμάζει την επόμενη ημέρα του κόμματος. Ο στόχος της νίκης στις εκλογές μπορεί να μοιάζει αυτή τη στιγμή ανέφικτος, αλλά η αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Μαρίας Καρυστιανού περισσεύει. Και οι ίδιοι όμως γνωρίζουν πως η αισιοδοξία δεν αρκεί για να φέρει αποτελέσματα, εξού και το στενό επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού ετοιμάζει 3+1 παρεμβάσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα που θα μετατρέψουν τις ιδέες σε πράξεις.

3+1 παρεμβάσεις

Παρέμβαση πρώτη: επιστροφή στην βάση

Πρώτιστο μέλημα της Μαρίας Καρυστιανού είναι η επιστροφή της στον κόσμο, στην κοινωνία, στους απλούς και λαϊκούς ανθρώπους που η ίδια θεωρεί πως αποτελούσαν και αποτελούν την πραγματική της δύναμη. Μπορεί το γραφείο επικοινωνίας του κόμματος να έχει πλημμυρίσει από αιτήματα για εμφανίσεις των κεντρικών στελεχών στα κανάλια, όμως η ίδια και το στενό της επιτελείο έχουν αποφασίσει να απέχουν από τις συνεντεύξεις.

Επιθυμία της Μαρίας Καρυστιανού όπως χαρακηριστικά αναφέρουν στο in δεν είναι να δημιουργήσει ένα κόμμα που θα βασίζεται στα τηλεοπτικά παράθυρα άλλα ένα κόμμα με ρίζεες στην κοινωνία. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο από αυτή την εβδομάδα, η ίδια θα ξεκινήσει περιοδείες σε όλη την Ελλάδα ώστε με έναν τρόπο άμεσο να μιλήσει απευθείας με τον κόσμο.

Οι περιοδείες μαθαίνουμε πως είναι ήδη κλεισμένες. Η Βόρεια Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο ενώ θα ακολουθήσει και η Κρήτη. Το μοντέλο της άμεσης επικοινωνίας εκτιμάται πως θα αποδώσει καρπούς στο νέο κόμμα, καθώς θεωρείται πως η επαφή της Μαρίας Καρυστιανού με τον κόσμο θα είναι η καλύτερη σύσταση του νέου κόμματος στην μεγάλη μάζα του κόσμου που θέλει να μάθει τι είναι και τι θέλει … η Ελπίδα για Δημοκρατία..

Παρέμβαση δεύτερη: πυρήνες σε όλη την Ελλάδα και ηγετική ομάδα

Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι το νέο κόμμα να αποκτήσει σαφή οργανωτική δομή σε όλη την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, πυρήνες των υποστηρικτών του κόμματος να ριζώσουν σε περιοχές της επαρχίας ώστε το νέο κόμμα να έχει άμεση και αδιαμεσολάβητη παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες. Το μοντέλο που αναμένεται να ακολουθηθεί είναι αυτό που εφάρμοσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης στην Κρήτη, εκεί που μαθαίνουμε πως η Μαρία Καρυστιανού έχει από τους πιο μεγάλους πυρήνες υποστηρικτών.

Το σύνθημα λοιπόν είναι «κάνε το όπως ο Κοκοτσάκης» με στόχο η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να γίνει ελπίδα για την Ελλάδα. Το ζήτημα είναι να υπάρξει όμως και μια σαφής ηγετική ομάδα. Χαρισματικοί πολιτικοί άλλωστε “χάθηκαν” στο πέρασμα του χρόνου ακριβώς επειδή δεν κατάφεραν να φτιάξουν μια δυνατή ηγετική ομάδα. Για αυτό το λόγο, και παρά το γεγονός πως δεν διαφημίζεται, η Μαρία Καρυστιανού προχωρά με βήμα γοργό στον σχηματισμό μιας ηγετικής ομάδας που θα λειτουργεί σας πρωινός καφές, αλλά και ως στρατηγικός εγκέφαλος του κόμματος.

Σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν η Μαρία Γρατσία, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο μπαρουτοκαπνισμένος Θανάσης Αυγερινός αλλά και η Μαρία – Χριστίνα Μπακλαβά. Η ηγετική ομάδα, όμως, φάινεται πως δεν έχει ακόμα «κλειδώσει», καθώς υπάρχουν ακόμα άσσοι στο μανίκι της Μαρίας Καρυστιανού που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Η συγκρότηση άλλωστε μιας ηγετικής ομάδας δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά η δεξαμενή του νέου κόμματος είναι μεγάλη.

Παρέμβαση τρίτη: Οι θέσεις να γίνουν προτάσεις

Το μεγάλο στοίχημα του επιτελείου της Μαρίας Καρυστιανού είναι να μετατρέψει τις αρχές του κόμματος σε προτάσεις. Όπως εξηγούν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη Μαρία Καρυστιανού, οι εξαγγελίες της αρχηγού του κόμματος δεν αποτελούν τις συγκεκριμένες προτάσεις του κόμματος, αλλά ενότητες πάνω στις οποίες θα κινηθεί το νέο κόμμα.

Οι ίδιες πηγές μάλιστα προσθέτουν πως οι προτάσεις θα προκύψουν μέσα από τις ανοιχτές συνελεύσεις του κόμματος και την συνδιαμόρφωση που θα προκύψει με τον κόσμο. «Φτιάχνουμε κάτι νέο και το εννοούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά στο in στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού αναφορικά με την σημασία που θα έχει η από τα κάτω ίδρυση και διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του κόμματος.

Παρέμβαση τέταρτη: απεμπλοκή από τον εμφύλιο των συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Αντιπολίτευση 24.05.26

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Μητσοτάκης: Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση – Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής
Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων σε μία νύχτα – Πώς έγινε η εγκατάσταση
Η προηγούμενη πεζογέφυρα είχε καταστραφεί από πλημμύρες και για το λόγο αυτό ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας έκανε αίτημα μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
Πρόκειται για τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» – Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
Με παλμό και συμμετοχή, παρά την ισχυρή βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες η κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα αποτελούν ξανά τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ
Την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ κατήγγειλε η Κάγια Κάλας που υποστήριξε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και για αυτό τρομοκρατεί τις ουκρανικές πόλεις

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

