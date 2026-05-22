Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνοντας το κόμμα της τόνισε ότι θέλει να μετατρέψει την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» σε… ελπίδα για την Ελλάδα. Χωρίς περιστροφές, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση ως πολιτική αρχηγός, η γυναίκα που έγινε γνωστή με τον αγώνα για δικαιοσύνη στα Τέμπη, έθεσε με σαφήνεια τον στόχο της. Και αυτός δεν είναι άλλος από το να κυβερνήσει την Ελλάδα. Το ερώτημα, όμως, είναι αν αυτόν τον μεγαλεπήβολο στόχο μπορεί να τον πετύχει.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα όλη η διακήρυξη του νέου κόμματος που περιλαμβάνει 19 σημεία αλλά και ένα παράρτημα που έχει τον τίτλο πρόσκληση. «Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θά ‘ρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί. Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα, που σέβεται τον άνθρωπο και δίνει ξανά νόημα στη λέξη ΕΛΠΙΔΑ. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας ανήκει! Όλοι μαζί για μια Νέα Αρχή!», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μια προσεγμένη ομιλία χωρίς εκπλήξεις

Η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού σε επίπεδο πολιτικού λόγου δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η ίδια αρνήθηκε να τοποθετήσει το κόμμα της στον άξονα δεξιάς και αριστεράς θέλοντας με αυτό τον τρόπο να μιλήσει οριζόντια σε όλο το εκλογικό σώμα.

Η Μαρία Καρυστιανού στην επίσημη πρώτη της εμφάνιση απέφυγε και τα μεγάλα λάθη. Δεν τοποθετήθηκε για ζητήματα που μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις, δεν επέμεινε σε δηλώσεις του παρελθόντος που της στοίχισαν, όπως με τις αμβλώσεις και έδειξε μια διάθεση να μιλήσει στο «μυαλό και την καρδιά» του αγανακτισμένου Έλληνα ανεξαρτήτως της ιδεολογικής του τοποθέτησης. Μέλος του κόμματος που ήταν παρών στην Θεσσαλονίκη είπε χαρακτηριστικά πως «η Μαρία Καρυστιανού έδειξε πως δεν θέλει να διχάσει αλλά να ενώσει απέναντι στην αδικία».

Και πράγματι, η κύρια Καρυστιανού μίλησε για μηδενική ανοχή στην διαφθορά, για τη στήριξη της οικογένειας και των νέων, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας, την πρόνοια για τρίτη ηλικία και ευάλωτους, την ενίσχυση του ΕΣΥ, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων και τη διαφάνεια στις τράπεζες. Αιτήματα με άλλα λόγια που κανείς δεν θα μπορούσε να απορρίψει είτε μιλάμε για έναν αριστερό, είτε για ένα δεξιό ψηφοφόρο. Δεν είναι τυχαίο πως οι ομιλίες αλλά και τα μηνύματα της Μαρίας Καρυστιανού συνοδεύτηκαν από την μουσική του οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη.

Τα πρόσωπα

Και αν η ομιλία δεν επεφύλασσε μεγάλες εκπλήξεις, τα πρόσωπα που έδωσαν το παρών στην ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού είχαν έντονο ενδιαφέρον. Στις δημόσιες παρεμβάσεις της, η ίδια μιλούσε για μια μαγιά νέων ανθρώπων, επιστημόνων και Ελλήνων του εξωτερικού που θα συνθέσουν την βάση του κόμματος της. Και πράγματι χθες είτε στα μαγνητοσκοπημένα βίντεο είτε στις δια ζώσης παρουσίες φάνηκε πως η ίδια δεν θέλει να φτιάξει το κόμμα της με παλιά υλικά. Δεν είναι τυχαίο πως για βιτρίνα του κόμματος της επέλεξε τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, την ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου και τη δημοσιογράφο Μαρία Μπακλαβά που αναμένεται να έχει επιτελικό ρόλο. Πέραν όμως των στελεχών τα ονόματα των οποίων είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα η Μαρία Καρυστιανού έδειξε πως έχει εκτόπισμα στην ελληνική ομογένεια, καθώς στα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα εμφανίστηκαν υποστηρικτές της από διάφορες χώρες, νέοι επιστήμονες όπως ο Σταύρος Λυγερός και ο Βασίλης Φούσκας, ενώ ταυτόχρονα έδειξε πως έχει δεσμούς και στην Κύπρο, καθώς μήνυμα στήριξης έστειλε και η εμβληματική μορφή του αγώνα κατά της τουρκικής εισβολής Χαρίτα Μάντολες.

Οι δυο σωματοφύλακες

Ξεχωριστό ρόλο στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα έχουν όμως οι δυο σωματοφύλακες της και αυτοί δεν είναι άλλοι από την Μαρία Γρατσία και τον Βασίλη Κοκοτσάκη. Οι τρεις τους άλλωστε ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν στην υπόθεση των Τεμπών με τον μεν Κοκοτσάκη να ερευνά και να αποκαλύπτει, την Μαρία Γρατσία να δίνει τις νομικές μάχες και την Μαρία Καρυστιανού να μετατρέπει όλα τα παραπάνω σε πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα.

Το μοντέλο αυτό αναμένεται να διατηρηθεί και στο υπό ίδρυση κόμμα καθώς πληροφορούμαστε πως τόσο η Μαρία Γρατσία όσο και ο Βασίλης Κοκοτσάκης θα αποτελέσουν στρατηγικούς αλλά και οργανωτικούς πυλώνες του κόμματος. Μαθαίνουμε μάλιστα πως ο Βασίλης Κοκοτσάκης έχει οργώσει την Κρήτη φτιάχνοντας πυρήνες μελών σε όλο το νησί.

Οι απαντήσεις για την Ρωσία

Για τους επιτελείς του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού η χθεσινή ομιλία της ήταν και μια ηχηρή απάντηση σε όσους έσπευσαν να της χρεώσουν πως θα δημιουργήσει το πρώτο ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα. Στελέχη του κόμματος επισημαίνουν πως η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν θέλει την Ελλάδα να γίνει παρακολούθημα καμίας ξένης χώρας ενώ απέδωσαν την προσπάθεια να την εμφανίσουν ως… απεσταλμένο του Πούτιν ως ένα ακόμα επεισόδιο της κυβερνητικής προπαγάνδας εις βάρος της.

«Η Πατρίδα μας αξίζει και μπορεί να αναγνωριστεί ως χώρα που σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αλλά δεν λειτουργεί ως ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου και πρέπει να είναι πάντα μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος» ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού επιχειρώντας να κλείσει οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση.

Οι παραφωνίες

Στις παραφωνίες της χθεσινής παρουσίασης κάποιες παρουσίες. Στο κοινό βρέθηκαν πολιτικοί παράγοντες που έχουν συνδέσει το όνομα τους με μαύρες στιγμές της πολιτικής ιστορίας του τόπου ο πρώην περιφερειάρχης της Θεσσαλονίκης Μάκης Ψωμιάδης.

«Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. “Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρυστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της» είπε προσερχόμενος ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Πέραν όμως του Παναγιώτη Ψωμιάδη αίσθηση προκάλεσε και η έλευση του γνωστού αντιεμβολιαστή ψυχιάτρου Γιώργου Σύρπη, ο οποίος ήταν και πολιτευτής της Νίκης. Οι συγκεκριμένες παρουσίες έκαναν τους πολιτικούς αντιπάλους της Μαρίας Καρυστιανού να μιλήσουν για μείγμα ψεκασμένων, αντιεμβολιαστών και ανθρώπων της πάνω πλατείας. Όμως από το κόμμα αυτό που δίνεται ως απάντηση είναι πως κανείς δεν θέλει και δεν μπορεί να κάνει face control για το ποιος θα έρθει σε μια ανοιχτή εκδήλωση. Προσθέτουν μάλιστα με νόημα πως κανένας πολιτικός από το παρελθόν δεν θα έχει χώρο στο νέο κόμμα.

Την Δευτέρα η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο

Κάποια διαδικαστικά ζητήματα που προέκυψαν δεν επέτρεψαν την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος στον Άρειο Πάγο, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Κάτι που αναμένεται να γίνει την προσεχή Δευτέρα.