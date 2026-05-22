newspaper
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 22 Μαΐου 2026, 11:00

Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού

Η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού σε επίπεδο πολιτικού λόγου δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η ίδια αρνήθηκε να τοποθετήσει το κόμμα της στον άξονα δεξιάς και αριστεράς, ωστόσο η κατεύθυνση έγινε σαφής - Την Δευτέρα η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο

Κυριάκος Δημάγγελος
ΡεπορτάζΚυριάκος Δημάγγελος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνοντας το κόμμα της τόνισε ότι θέλει να μετατρέψει την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» σε… ελπίδα για την Ελλάδα. Χωρίς περιστροφές, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση ως πολιτική αρχηγός, η γυναίκα που έγινε γνωστή με τον αγώνα για δικαιοσύνη στα Τέμπη, έθεσε με σαφήνεια τον στόχο της. Και αυτός δεν είναι άλλος από το να κυβερνήσει την Ελλάδα. Το ερώτημα, όμως, είναι αν αυτόν τον μεγαλεπήβολο στόχο μπορεί να τον πετύχει.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα όλη η διακήρυξη του νέου κόμματος που περιλαμβάνει 19 σημεία αλλά και ένα παράρτημα που έχει τον τίτλο πρόσκληση. «Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θά ‘ρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί. Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα, που σέβεται τον άνθρωπο και δίνει ξανά νόημα στη λέξη ΕΛΠΙΔΑ. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας ανήκει! Όλοι μαζί για μια Νέα Αρχή!», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μια προσεγμένη ομιλία χωρίς εκπλήξεις

Η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού σε επίπεδο πολιτικού λόγου δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η ίδια αρνήθηκε να τοποθετήσει το κόμμα της στον άξονα δεξιάς και αριστεράς θέλοντας με αυτό τον τρόπο να μιλήσει οριζόντια σε όλο το εκλογικό σώμα.

Η Μαρία Καρυστιανού στην επίσημη πρώτη της εμφάνιση απέφυγε και τα μεγάλα λάθη. Δεν τοποθετήθηκε για ζητήματα που μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις, δεν επέμεινε σε δηλώσεις του παρελθόντος που της στοίχισαν, όπως με τις αμβλώσεις και έδειξε μια διάθεση να μιλήσει στο «μυαλό και την καρδιά» του αγανακτισμένου Έλληνα ανεξαρτήτως της ιδεολογικής του τοποθέτησης. Μέλος του κόμματος που ήταν παρών στην Θεσσαλονίκη είπε χαρακτηριστικά πως «η Μαρία Καρυστιανού έδειξε πως δεν θέλει να διχάσει αλλά να ενώσει απέναντι στην αδικία».

Και πράγματι, η κύρια Καρυστιανού μίλησε για μηδενική ανοχή στην διαφθορά, για τη στήριξη της οικογένειας και των νέων, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας, την πρόνοια για τρίτη ηλικία και ευάλωτους, την ενίσχυση του ΕΣΥ, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων και τη διαφάνεια στις τράπεζες. Αιτήματα με άλλα λόγια που κανείς δεν θα μπορούσε να απορρίψει είτε μιλάμε για έναν αριστερό, είτε για ένα δεξιό ψηφοφόρο. Δεν είναι τυχαίο πως οι ομιλίες αλλά και τα μηνύματα της Μαρίας Καρυστιανού συνοδεύτηκαν από την μουσική του οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη.

Τα πρόσωπα

Και αν η ομιλία δεν επεφύλασσε μεγάλες εκπλήξεις, τα πρόσωπα που έδωσαν το παρών στην ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού είχαν έντονο ενδιαφέρον. Στις δημόσιες παρεμβάσεις της, η ίδια μιλούσε για μια μαγιά νέων ανθρώπων, επιστημόνων και Ελλήνων του εξωτερικού που θα συνθέσουν την βάση του κόμματος της. Και πράγματι χθες είτε στα μαγνητοσκοπημένα βίντεο είτε στις δια ζώσης παρουσίες φάνηκε πως η ίδια δεν θέλει να φτιάξει το κόμμα της με παλιά υλικά. Δεν είναι τυχαίο πως για βιτρίνα του κόμματος της επέλεξε τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, την ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου και τη δημοσιογράφο Μαρία Μπακλαβά που αναμένεται να έχει επιτελικό ρόλο. Πέραν όμως των στελεχών τα ονόματα των οποίων είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα η Μαρία Καρυστιανού έδειξε πως έχει εκτόπισμα στην ελληνική ομογένεια, καθώς στα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα εμφανίστηκαν υποστηρικτές της από διάφορες χώρες, νέοι επιστήμονες όπως ο Σταύρος Λυγερός και ο Βασίλης Φούσκας, ενώ ταυτόχρονα έδειξε πως έχει δεσμούς και στην Κύπρο, καθώς μήνυμα στήριξης έστειλε και η εμβληματική μορφή του αγώνα κατά της τουρκικής εισβολής Χαρίτα Μάντολες.

Οι δυο σωματοφύλακες

Ξεχωριστό ρόλο στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα έχουν όμως οι δυο σωματοφύλακες της και αυτοί δεν είναι άλλοι από την Μαρία Γρατσία και τον Βασίλη Κοκοτσάκη. Οι τρεις τους άλλωστε ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν στην υπόθεση των Τεμπών με τον μεν Κοκοτσάκη να ερευνά και να αποκαλύπτει, την Μαρία Γρατσία να δίνει τις νομικές μάχες και την Μαρία Καρυστιανού να μετατρέπει όλα τα παραπάνω σε πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα.

Το μοντέλο αυτό αναμένεται να διατηρηθεί και στο υπό ίδρυση κόμμα καθώς πληροφορούμαστε πως τόσο η Μαρία Γρατσία όσο και ο Βασίλης Κοκοτσάκης θα αποτελέσουν στρατηγικούς αλλά και οργανωτικούς πυλώνες του κόμματος. Μαθαίνουμε μάλιστα πως ο Βασίλης Κοκοτσάκης έχει οργώσει την Κρήτη φτιάχνοντας πυρήνες μελών σε όλο το νησί.

Οι απαντήσεις για την Ρωσία

Για τους επιτελείς του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού η χθεσινή ομιλία της ήταν και μια ηχηρή απάντηση σε όσους έσπευσαν να της χρεώσουν πως θα δημιουργήσει το πρώτο ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα. Στελέχη του κόμματος επισημαίνουν πως η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν θέλει την Ελλάδα να γίνει παρακολούθημα καμίας ξένης χώρας ενώ απέδωσαν την προσπάθεια να την εμφανίσουν ως… απεσταλμένο του Πούτιν ως ένα ακόμα επεισόδιο της κυβερνητικής προπαγάνδας εις βάρος της.

«Η Πατρίδα μας αξίζει και μπορεί να αναγνωριστεί ως χώρα που σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αλλά δεν λειτουργεί ως ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου και πρέπει να είναι πάντα μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος» ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού επιχειρώντας να κλείσει οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση.

Οι παραφωνίες

Στις παραφωνίες της χθεσινής παρουσίασης κάποιες παρουσίες. Στο κοινό βρέθηκαν πολιτικοί παράγοντες που έχουν συνδέσει το όνομα τους με μαύρες στιγμές της πολιτικής ιστορίας του τόπου ο πρώην περιφερειάρχης της Θεσσαλονίκης Μάκης Ψωμιάδης.

«Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. “Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρυστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της» είπε προσερχόμενος ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Πέραν όμως του Παναγιώτη Ψωμιάδη αίσθηση προκάλεσε και η έλευση του γνωστού αντιεμβολιαστή ψυχιάτρου Γιώργου Σύρπη, ο οποίος ήταν και πολιτευτής της Νίκης. Οι συγκεκριμένες παρουσίες έκαναν τους πολιτικούς αντιπάλους της Μαρίας Καρυστιανού να μιλήσουν για μείγμα ψεκασμένων, αντιεμβολιαστών και ανθρώπων της πάνω πλατείας. Όμως από το κόμμα αυτό που δίνεται ως απάντηση είναι πως κανείς δεν θέλει και δεν μπορεί να κάνει face control για το ποιος θα έρθει σε μια ανοιχτή εκδήλωση. Προσθέτουν μάλιστα με νόημα πως κανένας πολιτικός από το παρελθόν δεν θα έχει χώρο στο νέο κόμμα.

Την Δευτέρα η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο

Κάποια διαδικαστικά ζητήματα που προέκυψαν δεν επέτρεψαν την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος στον Άρειο Πάγο, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Κάτι που αναμένεται να γίνει την προσεχή Δευτέρα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Τράπεζες
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί
«Αδιάσειστα στοιχεία» 22.05.26

Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί

«Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα
«Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» 22.05.26

Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη διαδικασία στη Βουλή - Σωκράτης Φάμελλος: Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Σκληρή επίθεση 22.05.26

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση στη Βουλή για να μη νομιμοποιηθεί «το θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», όπως χαρακτηριστικά είπε

Σύνταξη
Υποκλοπές: Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση – Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ
Βουλή 22.05.26 Upd: 11:27

Αποφεύγει την εξεταστική για τις υποκλοπές η κυβέρνηση - Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Η κυβέρνηση επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των «151» για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν από τη διαδικασία.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  

Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής στη Βουλή - Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Η ΝΔ αναμένεται να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής, ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών

Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε με 152 «όχι» η πρόταση για σύσταση προανακριτικής- Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 21.05.26

Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό-Αραμπατζή - Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ

Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών της ΝΔ, προχώρησε η Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Θεσσαλονίκη: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού – Τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης
Θεσσαλονίκη 21.05.26 Upd: 21:21

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Τα είκοσι βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη.

Σύνταξη
Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νίκος Ανδρουλάκης: Μετωπική με την κυβέρνηση – «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»
Λάβρος στη Βουλή 21.05.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση - «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»

«Δεν θα σιωπήσω» λέει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και υπογραμμίζοντας πως «ο λαός θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και προοπτική, για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον».

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή από τον Δουδωνή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
GM Φενέρμπαχτσε: «Φυσικό να υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαιρετική στήριξη κι εμείς»
Μπάσκετ 22.05.26

GM Φενέρμπαχτσε: «Φυσικό να υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαιρετική στήριξη κι εμείς»

Ο general manger της Φενέρμπαχτσε Νταν Γιασέρ δήλωσε ότι επειδή ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, υπάρχουν οπαδοί που θέλουν να μεταβιβάσουν τα εισιτήριά τους.

Σύνταξη
Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του
«Τριπάρισμα» 22.05.26

Η Ανάσταση του Χριστού: Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του

Περίπου 22 χρόνια από την κυκλοφορία Τα Πάθη του Χριστού, ο αμφιλεγόμενος δημιουργός Μελ Γκίμπσον έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το βιβλικό έπος Η Ανάσταση του Χριστού - ένα sequel που θα έρθει στις σκοτεινές αίθουσες σε δύο μέρη και με καθυστέρηση

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί
«Αδιάσειστα στοιχεία» 22.05.26

Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί

«Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα
«Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» 22.05.26

Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη διαδικασία στη Βουλή - Σωκράτης Φάμελλος: Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι
«Ποιοτικές διακοπές» 22.05.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Σύνταξη
Η Μπάγερν υψώνει «τείχος» στη Σίτι για τον Κομπανί και δεν φοβάται τα σενάρια
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Η Μπάγερν υψώνει «τείχος» στη Σίτι για τον Κομπανί και δεν φοβάται τα σενάρια

«Ο Βίνσεντ Κομπανί είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας υπέροχος άνθρωπος». Ο πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου έπλεξε το εγκώμιο του Χέρμπερτ Χάινερ και απέκλεισε κάθε πιθανότητα να αποχωρήσει

Βάιος Μπαλάφας
Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπων – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Τρομάζουν οι αριθμοί 22.05.26

Η αόρατη επιδημία ψυχικής υγείας που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπων - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Σκληρή επίθεση 22.05.26

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση στη Βουλή για να μη νομιμοποιηθεί «το θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», όπως χαρακτηριστικά είπε

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies