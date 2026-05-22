Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».
Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιόμορφες προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών. Έχει συνδέσει το όνομά του κυρίως με τη Θεσσαλονίκη. Η μεταμφίεση του σε «Ζορό», πολλά χρόνια πριν, σε διαφήμιση γνωστής αλυσίδας παιχνιδιών, είναι ίσως η πιο πολυσυζητημένη στιγμή της δημόσιας εικόνας του.
Σήμερα, πολλά χρόνια μετά, έδωσε το «παρών» στο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και της ιδρυτής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα.
Δήλωση στήριξης σε Καρυστιανού
«Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρυστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της» δήλωσε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, στους εκπροσώπους του Τύπου.
Η πολιτική καριέρα του στην αυτοδιοίκηση τερματίστηκε ουσιαστικά λόγω δικαστικών εμπλοκών.
Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη
Το 2011 καταδικάστηκε σε βαθμό πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος, με την κατηγορία ότι μείωσε σκόπιμα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε πρατηριούχο υγρών καυσίμων ο οποίος νόθευε καύσιμα. Σε συνέντευξη που έδωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, δήλωσε ότι είναι αθώος.
Όμως, η καταδίκη αυτή οδήγησε, βάσει του νόμου, στην έκπτωσή του από το αξίωμα του, το 2013.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, απασχόλησε τις αρχές και για άλλες υποθέσεις διαχείρισης της πρώην Νομαρχίας (όπως η υπόθεση με τα λεγόμενα «45άρια» έργα) και τον Μάρτιο του 2026 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για απιστία, ηθική αυτουργία στην απιστία και ψευδή βεβαίωση, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί κατ’ οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.
