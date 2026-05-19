Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει, η Μαρία Καρυστιανού έρχεται και ο Αντώνης Σαμαράς το «μετράει». Βαδίζοντας στον δρόμο προς τις κάλπες, τα κομμάτια που θα συνθέσουν το παζλ της πολιτικής ζωής του τόπου μπαίνουν στην θέση τους.

Τι μπορεί όμως να συνιστά ένα big-bang στο ελληνικό πολιτικό σύστημα; Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα ποικίλουν. Άλλοι αντιλαμβάνονται ως «μεγάλη έκρηξη» την ανάδυση του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καρυστιανού στη δεύτερη θέση, ενώ άλλοι την πτώση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές.

Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Λευτέρη Κουσούλη το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, το εκλογικό ποσοστό της πρώτης κάλπης θα είναι αυτό που θα καθορίσει τις εξελίξεις αλλά και το μέλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν η Νέα Δημοκρατία πετύχει ένα αποτέλεσμα κάτω από το 28% τότε όλα τα σενάρια θα είναι ανοιχτά δεδομένου πως τόσο η αυτοδυναμία όσο και η συγκυβέρνηση θα είναι εξίσου αδύνατες. Αν πάλι καταφέρει να περάσει τον πήχη του 32% τότε μια τρίτη τετραετία θα είναι πάνω στο τραπέζι.

Διαβάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα

Το δεύτερο ερώτημα του Λευτέρη Κουσούλη σχετίζεται άμεσα με την κεντροαριστερά, καθώς αυτός που θα πάρει τα ηνία στις πρώτες κάλπες θα είναι και αυτός που θα έχει τον πρώτο λόγο την επόμενη των εκλογών και στις διεργασίες που θα ακολουθήσουν την κεντροαριστερά.

Αν ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει να πάρει τα ηνία σημειώνοντας ποσοστό μεγαλύτερο του Νίκου Ανδρουλάκη τότε δεδομένα θα προκαλέσει τριγμούς στο ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον κύριο Κουσούλη οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί παρέχουν στον Τσίπρα την ευκαιρία να είναι πρώτος στην αντιπολίτευση. Όπως όμως σημειώνει το αν ο κύριος Τσίπρας θα εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για να το πετύχει μένει να φανεί.

Την ίδια εκτίμηση συμμερίζεται και ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Τράπαλης. Προβλέπει μάλιστα πως ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει υψηλή εκλογική βάση, ωστόσο σημειώνει με νόημα πως για να το κρατήσει μέχρι τις εκλογές πρέπει να αποφύγει τα λάθη και να κάνει μια καλή καμπάνια.

Η «άγνωστη» Μαρία Καρυστιανού

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της Μαρίας Καρυστιανού έχει ήδη ξεκινήσει. Το στενό της περιβάλλον ετοιμάζεται για μια εκλογική φιέστα όπου όπως μαθαίνουμε θα έχει πολλές εκπλήξεις. Την ερχόμενη Πέμπτη άλλωστε η ίδια θα παρουσιάσει την γραμμή κρούσης του νέου της κόμματος, που, βάσει πληροφοριών, θα περιλαμβάνει καθηγητές, πρέσβεις, Έλληνες του εξωτερικού που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης, αλλά και πολιτικούς που για χρόνια είχαν αποστρατευτεί και επιστρέφουν σήμερα στην πολιτική για να στηρίξουν την Μαρία Καρυστιανού.

Το μεγάλο ερώτημα για την Μαρία Καρυστιανού είναι όμως ένα: πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει στις ερχόμενες εκλογές; Στο ερώτημα αυτό εύκολες απαντήσεις δεν υπάρχουν καθώς η ίδια δεν έχει πολιτικό παρελθόν, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πάνω σε ποιο πολιτικό πλαίσιο θα κινηθεί, δεν έχει μετρηθεί σε δημοσκοπήσεις, κόμμα δεν έχει ακόμα συγκροτημένο, ενώ η πολιτική της ομάδα είναι άγνωστη.

Για αυτό το λόγο, ο Λευτέρης Κουσούλης πιστεύει πως η παρουσία της θα είναι αισθητή στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο σημειώνει πως το εύρος της δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπολογιστεί.

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και ο Γιώργος Τράπαλης, σημειώνοντας πως η Μαρία Καρυστιανού κερδίζει ψηφοφόρους κομμάτων που αυτοχαρακτηρίζονται ως «αντισυστημικά». Σημειώνει όμως πως το ζήτημα είναι αν μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός πόλος, ενώ ξεκαθαρίζει πως κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη.

Ο απρόβλεπτος Αντώνης Σαμαράς

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο λόγος είναι διττός. Πρώτον ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για το αν θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος και δεύτερον διότι δεν έχει γίνει αντιληπτό πότε και με ποιους θα προχωρήσει. Η εκτίμηση είναι πως ζωτικός χώρος για τον Σαμαρά υπάρχει δεδομένου πως ένα μεγάλο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που αυτοπροσδιορίζεται ως δεξιό το 2023 φάνηκε να πήρε αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτομέρεια που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική: η ψήφος στις ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή από αυτή των εθνικών εκλογών και η δεξιά πτέρυγα δεν έχει μετρηθεί για το πως θα λειτουργήσει σε ένα καθεστώς πόλωσης που φέρνουν πάντα οι εθνικές εκλογές.

Ωστόσο, μεγάλη μερίδα ειδικών σε ζητήματα εκλογών και εκλογικής συμπεριφοράς υπογραμμίζουν πως οι κοινωνικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη ενός κόμματος Σαμαρά είναι παραπάνω από μεγάλες. Το ζήτημα είναι αν ο Μεσσήνιος πολιτικός θα το τολμήσει και πόσο μακριά θέλει να πάει αυτή τη σύγκρουση με την γαλάζια παράταξη. Το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζει αυτή τη δυναμική, σημειώνοντας με νόημα πως το αφήγημα του Μαξίμου περί μη προβλήματος Σαμαρά κατέρρευσε. «Αν ο Σαμαράς δεν μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην εκλογική απόδοση της Νέας Δημοκρατίας τότε γιατί οι μισοί υπουργοί «παρακαλούσαν» για την επιστροφή του;» αναφέρουν.

Αυτό που καθίσταται σαφές είναι πως πολιτική «τράπουλα» της χώρας φτάνει σιγά σιγά να σχηματίζεται παρά το γεγονός πως η ρευστότητα και ο κατακερματισμός συνεχίζεται. Το ζήτημα είναι πότε οι «παίκτες» του πολιτικού συστήματος θα δείξουν τα χαρτιά τους και θα παίξουν ίσως μια από τις πιο απρόβλεπτες παρτίδες «πόκερ» που έχουν παιχτεί στην πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας.