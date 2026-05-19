19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαΐου 2026, 21:58

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει, η Μαρία Καρυστιανού έρχεται και ο Αντώνης Σαμαράς το «μετράει». Βαδίζοντας στον δρόμο προς τις κάλπες, τα κομμάτια που θα συνθέσουν το παζλ της πολιτικής ζωής του τόπου μπαίνουν στην θέση τους.

Τι μπορεί όμως να συνιστά ένα big-bang στο ελληνικό πολιτικό σύστημα; Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα ποικίλουν. Άλλοι αντιλαμβάνονται ως «μεγάλη έκρηξη» την ανάδυση του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καρυστιανού στη δεύτερη θέση, ενώ άλλοι την πτώση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές.

Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Λευτέρη Κουσούλη το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, το εκλογικό ποσοστό της πρώτης κάλπης θα είναι αυτό που θα καθορίσει τις εξελίξεις αλλά και το μέλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν η Νέα Δημοκρατία πετύχει ένα αποτέλεσμα κάτω από το 28% τότε όλα τα σενάρια θα είναι ανοιχτά δεδομένου πως τόσο η αυτοδυναμία όσο και η συγκυβέρνηση θα είναι εξίσου αδύνατες. Αν πάλι καταφέρει να περάσει τον πήχη του 32% τότε μια τρίτη τετραετία θα είναι πάνω στο τραπέζι.

Διαβάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα

Το δεύτερο ερώτημα του Λευτέρη Κουσούλη σχετίζεται άμεσα με την κεντροαριστερά, καθώς αυτός που θα πάρει τα ηνία στις πρώτες κάλπες θα είναι και αυτός που θα έχει τον πρώτο λόγο την επόμενη των εκλογών και στις διεργασίες που θα ακολουθήσουν την κεντροαριστερά.

Αν ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει να πάρει τα ηνία σημειώνοντας ποσοστό μεγαλύτερο του Νίκου Ανδρουλάκη τότε δεδομένα θα προκαλέσει τριγμούς στο ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον κύριο Κουσούλη οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί παρέχουν στον Τσίπρα την ευκαιρία να είναι πρώτος στην αντιπολίτευση. Όπως όμως σημειώνει το αν ο κύριος Τσίπρας θα εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για να το πετύχει μένει να φανεί.

Την ίδια εκτίμηση συμμερίζεται και ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Τράπαλης. Προβλέπει μάλιστα πως ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει υψηλή εκλογική βάση, ωστόσο σημειώνει με νόημα πως για να το κρατήσει μέχρι τις εκλογές πρέπει να αποφύγει τα λάθη και να κάνει μια καλή καμπάνια.

Η «άγνωστη» Μαρία Καρυστιανού

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της Μαρίας Καρυστιανού έχει ήδη ξεκινήσει. Το στενό της περιβάλλον ετοιμάζεται για μια εκλογική φιέστα όπου όπως μαθαίνουμε θα έχει πολλές εκπλήξεις. Την ερχόμενη Πέμπτη άλλωστε η ίδια θα παρουσιάσει την γραμμή κρούσης του νέου της κόμματος, που, βάσει πληροφοριών, θα περιλαμβάνει καθηγητές, πρέσβεις, Έλληνες του εξωτερικού που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης, αλλά και πολιτικούς που για χρόνια είχαν αποστρατευτεί και επιστρέφουν σήμερα στην πολιτική για να στηρίξουν την Μαρία Καρυστιανού.

Το μεγάλο ερώτημα για την Μαρία Καρυστιανού είναι όμως ένα: πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει στις ερχόμενες εκλογές; Στο ερώτημα αυτό εύκολες απαντήσεις δεν υπάρχουν καθώς η ίδια δεν έχει πολιτικό παρελθόν, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πάνω σε ποιο πολιτικό πλαίσιο θα κινηθεί, δεν έχει μετρηθεί σε δημοσκοπήσεις, κόμμα δεν έχει ακόμα συγκροτημένο, ενώ η πολιτική της ομάδα είναι άγνωστη.

Για αυτό το λόγο, ο Λευτέρης Κουσούλης πιστεύει πως η παρουσία της θα είναι αισθητή στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο σημειώνει πως το εύρος της δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπολογιστεί.

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και ο Γιώργος Τράπαλης, σημειώνοντας πως η Μαρία Καρυστιανού κερδίζει ψηφοφόρους κομμάτων που αυτοχαρακτηρίζονται ως «αντισυστημικά». Σημειώνει όμως πως το ζήτημα είναι αν μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός πόλος, ενώ ξεκαθαρίζει πως κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη.

Ο απρόβλεπτος Αντώνης Σαμαράς

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο λόγος είναι διττός. Πρώτον ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για το αν θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος και δεύτερον διότι δεν έχει γίνει αντιληπτό πότε και με ποιους θα προχωρήσει. Η εκτίμηση είναι πως ζωτικός χώρος για τον Σαμαρά υπάρχει δεδομένου πως ένα μεγάλο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που αυτοπροσδιορίζεται ως δεξιό το 2023 φάνηκε να πήρε αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτομέρεια που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική: η ψήφος στις ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή από αυτή των εθνικών εκλογών και η δεξιά πτέρυγα δεν έχει μετρηθεί για το πως θα λειτουργήσει σε ένα καθεστώς πόλωσης που φέρνουν πάντα οι εθνικές εκλογές.

Ωστόσο, μεγάλη μερίδα ειδικών σε ζητήματα εκλογών και εκλογικής συμπεριφοράς υπογραμμίζουν πως οι κοινωνικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη ενός κόμματος Σαμαρά είναι παραπάνω από μεγάλες. Το ζήτημα είναι αν ο Μεσσήνιος πολιτικός θα το τολμήσει και πόσο μακριά θέλει να πάει αυτή τη σύγκρουση με την γαλάζια παράταξη. Το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζει αυτή τη δυναμική, σημειώνοντας με νόημα πως το αφήγημα του Μαξίμου περί μη προβλήματος Σαμαρά κατέρρευσε. «Αν ο Σαμαράς δεν μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην εκλογική απόδοση της Νέας Δημοκρατίας τότε γιατί οι μισοί υπουργοί «παρακαλούσαν» για την επιστροφή του;» αναφέρουν.

Αυτό που καθίσταται σαφές είναι πως πολιτική «τράπουλα» της χώρας φτάνει σιγά σιγά να σχηματίζεται παρά το γεγονός πως η ρευστότητα και ο κατακερματισμός συνεχίζεται. Το ζήτημα είναι πότε οι «παίκτες» του πολιτικού συστήματος θα δείξουν τα χαρτιά τους και θα παίξουν ίσως μια από τις πιο απρόβλεπτες παρτίδες «πόκερ» που έχουν παιχτεί στην πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator
Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίο θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Intellexa που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator

Τσουκαλάς: «Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα το απαντήσει» – Αυτό νιώθει ο κόσμος για τον Μητσοτάκη
«Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που μπορεί να απευθυνθεί τόσο σε προοδευτικούς όσο και σε μετριοπαθείς κεντρώους και κεντροδεξιούς πολίτες που απογοητεύονται από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς εξηγεί την αγωνία της ΝΔ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα Γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), για πρώτη φορά, περνάει πρώτο στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

