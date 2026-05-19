Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στη δυτική προβλήτα του Ρίου

Τραγωδία σημειώθηκε στη στη δυτική προβλήτα του Ρίου, στην Πάτρα, το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου.

Όχημα βυθίστηκε στη θάλασσα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιβαίνοντες μέσα στο όχημα.

Δύτες εντόπισαν έναν άνδρα νεκρό εντός του οχήματος. Ακόμη, σύμφωνα με το tempo24.news, δεν έχει ταυτοποιηθεί η σορός, ενώ ως βασικότερο σενάριο εξετάζεται αυτό της αυτοχειρίας.