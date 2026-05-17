Ρόδος: Τραγωδία – Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο δυστύχημα στ’ Αφάντου
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το δυστύχημα στη Ρόδο
Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν σήμερα στις 15:30 από ΙΧ αυτοκίνητο δύο γυναίκες, το όχημα των οποίων ενεπλάκη σε τροχαίο στη Ρόδο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών.
Στο γενικό νοσοκομείο της Ροδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.
Δείτε φωτογραφίες από τη dimokratiki.gr:
