Πανικός επικράτησε το πρωί της Κυριακής στο Μετόχι Αχαΐας με έναν άνδρα να κυκλοφορεί με αλυσοπρίονο.

Κάτοικοι κατήγγειλαν πως συγχωριανός του σε έξαλλη κατάσταση κυκλοφορούσε στο χωριό με ένα αλυσοπρίονο στα χέρια. Πρόκειται για άτομο που και στο παρελθόν είχε απασχολήσει την Αστυνομία, γνωστό στην περιοχή για την “δράση” του, σύμφωνα με το tempo24.gr.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να τον «αφοπλίσουν» και να τον ηρεμήσουν.