Η λαμπερή θλίψη του «Fatherland» – Ένα road movie για τον Τόμας Μαν και την κόρη του

Η ταινία «Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι είναι μικρή αλλά άψογα δομημένη. «Αυτό το διαμάντι για τον Τόμας Μαν και την κόρη του, με μια εξαιρετική ερμηνεία από τη Σάντρα Χούλερ, είναι γεμάτο περισσότερες ιδέες και διαποτισμένο με γλυκιά θλίψη από ό,τι τα περισσότερα υπερβολικά μακροσκελή καλλιτεχνικά έπη» σχολιάζουν οι Times.

Με φόντο το 1949

Από τους δημιουργούς της ταινίας «Anatomy of a Fall» (η ηθοποιός Σάντρα Χούλερ), που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, και της ταινίας «Cold War» (ο σκηνοθέτης Πάβελ Παβλικόφσκι), που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη στις Κάννες, έρχεται μία από τις ταινίες-φαβορί του φετινού Φεστιβάλ των Καννών: ένα εκπληκτικό ιστορικό δράμα στη γερμανική γλώσσα, με φόντο το 1949.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ταινία δρόμου, που ακολουθεί το γεμάτο ένταση και αυτομαστίγωση ταξίδι του εξόριστου μυθιστοριογράφου Τόμας Μαν (Χανς Ζίσλερ) και της κόρης του Έρικα (Χούλερ), που επιστρέφουν στη γενέτειρά τους, τη Γερμανία, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, διασχίζοντας μια χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα

Αφηγούμενη με αυστηρή συγκράτηση, αλλά με πολυπλοκότητα που θυμίζει το βερνίκι μιας κονσόλας Biedermeier από έβενο, η ταινία αυτή σχηματίζει ένα χαλαρό τρίπτυχο με τις δύο τελευταίες μεγάλου μήκους ταινίες του Παβλικόφσκι, την «Ida» και το «Cold War», οι οποίες διαδραματίζονταν, τουλάχιστον εν μέρει, πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα.

Όπως και στις προηγούμενες ταινίες του, οι χαρακτήρες εδώ περνάνε από τη δοκιμασία προσωπικών κρίσεων, με την πολιτική της εποχής να ασκεί επιπλέον πίεση.

«Στην περίπτωση του Fatherland, ο Τόμας Μαν βρίσκεται αναγκασμένος να αντιμετωπίσει τις αποτυχίες του ως γονιός και επίσης να κάνει μια δυσάρεστη επιλογή μεταξύ των ιδεολογιών του “Μίκυ Μάους ή του Στάλιν”, όταν η υψηλή ρητορική της υψηλής τέχνης δεν μπορεί πλέον να προσφέρει καταφύγιο στον πύργο από ελεφαντόδοντο» σχολιάζει το The Hollywood Reporter.

Με διάρκεια μόλις 80 λεπτών, είναι μικρή αλλά τέλεια δομημένη και γεμάτη με περισσότερες ιδέες και διαποτισμένη με περισσότερη θλίψη από τις περισσότερες υπερβολικά μακροσκελείς επικές ταινίες τέχνης.

«Δεν πιστεύω πια σε τίποτα»

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλά να απολαύσει κανείς σε αυτό το εξαιρετικά ισορροπημένο δράμα του Παβλικόφσκι. Η ταινία αντλεί τη δύναμή της από την ένταση που δημιουργείται ανάμεσα στον ατάραχο και διακριτικά περιποιημένο Μαν και την άκρως πιστή, αλλά σταδιακά καταρρέουσα Έρικα.

Η άψογη Χούλερ είναι, όπως πάντα, ακριβής στον ρόλο της αφοσιωμένης κόρης, η οποία έχει ως μοναδικό στόχο να οργανώσει μια επανένωση μεταξύ του συγγραφέα και του απομακρισμένου γιου του, Κλάους (Άουγκουστ Ντίελ).

Η απειλή αυτοκτονίας του γιου πλανάται πάνω από την ταινία από την πρώτη κιόλας σκηνή. «Δεν πιστεύω πια σε τίποτα», λέει. «Θα έπρεπε όλοι να αυτοκτονήσουμε».

Η απώλεια της ταυτότητας

Είναι δελεαστικό να δει κανείς την ταινία με αυστηρά αυτοβιογραφικούς όρους, και η ατμόσφαιρα εδώ αντανακλά αναμφισβήτητα τόσο το «Δόκτωρ Φάουστους» του Τόμας Μαν (το μυθιστόρημα που δημοσίευσε το 1947) όσο και το «Μεφίστο» του Κλάους από το 1936 -και τα δύο βιβλία για την απώλεια της ταυτότητας μπροστά σε μεγαλοπρεπείς ιδεολογίες.

Όμως, μέσα στις αντιπαραθέσεις των αντίθετων πνευματικών κλικών που περιβάλλουν τον Μαν, η ταινία αναφέρεται επίσης, με εξαιρετικό τρόπο, στο σήμερα και στην πόλωση της σύγχρονης σκέψης.

Ο Παβλικόφσκι έχει δηλώσει ότι η ταινία «έχει προφανείς σύγχρονες αναφορές… Αφηγήσεις που ισοπεδώνουν τα πάντα, απορροφούν τον αέρα, σε στριμώχνουν να πάρεις θέση και σιγά-σιγά καθιστούν αδύνατη την ελεύθερη έκφραση».

Είναι επίσης μια συγκινητική ταινία, που εξελίσσεται με ταχύτητα και σιγουριά προς μια συναισθηματικά συγκλονιστική κορύφωση, σε μια ερειπωμένη εκκλησία, με φόντο τους ήχους του Μπαχ και τη συνειδητοποίηση –όταν πια είναι πολύ αργά– ότι κάποια πράγματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την πολιτική.

*Με στοιχεία από thetimes και hollywoodreporter.com