Σε εξέλιξη η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης – Τερματισμός και συναυλία στο Σύνταγμα στις 20:00

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που ξεκίνησε από τον Τύμβο Μαραθώνα την Κυριακή το πρωί στις 8:00 και η οποία θα καταλήξει στο Σύνταγμα στις 20:00.

Θα ακολουθήσει συναυλία με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή πολλών γνωστών ονομάτων του χώρου.

Η πορεία αποτελεί την κορύφωση των εκδηλώσεων της ΕΕΔΥΕ υπό τον τίτλο «Διήμερο Πανελλαδικής Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης» στην Αττική, καθώς και άλλες εκδηλώσεις σε πολλά σημεία της χώρας.

«Δεν επιλέγουμε ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. Μαζί με τους λαούς, το εργατικό και λαϊκό κίνημα, παλεύουμε για την πραγματική ειρήνη, ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, ενάντιαν στο φασισμό-ναζισμό, ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα που τους γεννά», είπε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, λίγο πριν από το ξεκίνημα της πορείας.

Και πρόσθεσε: «Για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Για έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο, χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά, με τον λαό κυρίαρχο στον τόπο του».

Πορεία Ειρήνης: Στάσεις και ώρες

Το πρόγραμμα της 43ης Μαραθώνιας Πορείας με τις στάσεις που θα πραγματοποιηθούν, έχει ως εξής:

Στις 8:00 έναρξη στον Τύμβο του Μαραθώνα.

Στις 8:15 χαιρετισμοί, κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Γρ. Λαμπράκη.

Στις 9:30 Νέα Μάκρη (έναντι Δημαρχείου).

Στις 12:00 Ραφήνα (πάρκο μετά την διασταύρωση).

Στις 13:30 Πικέρμι (πλατεία Μιλτ. Έβερτ).

Στις 15:00 Παλλήνη.

Στις 16:00 αναχώρηση από Παλλήνη.

Στις 17:30 Αγία Παρασκευή (πλατεία Αγ. Παρασκευής).

Στις 18:30 υπουργείο Εθνικής Άμυνας (πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων).

Στις 19:30 Πάρκο Ελευθερίας.

Στις 20:00 τερματισμός στην πλατεία Συντάγματος και συναυλία.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο Σύνταγμα επιμελείται ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Θα τραγουδήσουν: Βιολέτα Ικαρη, Βίκυ Καρατζόγλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μητσοτάκης, Διονύσης Τσακνής, «Υπεραστικοί». Υπεύθυνος ορχήστρας: Γιάννης Δίσκος.