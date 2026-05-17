newspaper
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17 Μαΐου 2026, 11:00

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπινγκ συμφώνησε μαζί του ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοικτά. Ποια έκβαση της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι όμως πιο επωφελής, για τον τρίτο ισχυρό, τη Ρωσία;

Σύμφωνα με ανάλυση της ρωσικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Vzgljad, μια γρήγορη ειρήνη και η άρση του αποκλεισμού του Ορμούζ δεν είναι η καλύτερη επιλογή για τη Ρωσία. Ωστόσο, απευκταίο σενάριο είναι και η επανάληψη του πολέμου.

Πως το εξηγεί όμως αυτό;

Είναι σίγουρο ότι η ενεργειακή κρίση λόγω της στρατιωτικής σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν έδωσε μεγάλη ανάσα στη ρωσική οικονομία, με τη ρωσική εφημερίδα να θυμίζει ότι στις αρχές του 2026 ο ρωσικός προϋπολογισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, το ρωσικό αργό Urals τιμολογούνταν στα 41 και 45 δολ. ανά βαρέλι, πολύ χαμηλότερα από την τιμή των 59 δολαρίων ανά βαρέλι που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό.

«Ήταν ένα καταστροφικό ξεκίνημα της χρονιάς και δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους αύξησης του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2026» υπογραμμίζει η εφημερίδα. «Όμως, χάρη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση έγινε πολύ ευκολότερη».

Ήδη τον Μάρτιο, η φορολογική τιμή του Urals αυξήθηκε στα 77 δολάρια από 45 δολάρια τον Φεβρουάριο, και τον Απρίλιο στα 95 δολάρια, προβλέποντας ακόμα υψηλότερη τιμή τον Μάιο. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα του προϋπολογισμού από πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυξήθηκαν τον Απρίλιο κατά σχεδόν 240 δισ. ρούβλια (2,7 δισ. ευρώ) σε σύγκριση με τον Μάρτιο.

Τι συμφέρει λοιπόν τον Πούτιν

Αυτό που συμφέρει λοιπόν τη Ρωσία είναι μακρές διαπραγματεύσεις και μερικό άνοιγμα των Στενών: τυπικά, η κυκλοφορία των πλοίων θα αρχίσει να αποκαθίσταται, αλλά η ασφάλιση, οι επιθεωρήσεις, οι στρατιωτικοί κίνδυνοι και οι ουρές θα παραμείνουν.

«Με μακρές διαπραγματεύσεις, το πετρέλαιο μπορεί να παραμείνει στην περιοχή των 95-115 δολ. ανά βαρέλι Brent. Για τη Ρωσία, αυτή είναι η πιο άνετη επιλογή από άποψη χρημάτων, καθώς η τιμή του Urals σε μια τέτοια αγορά μπορεί να παραμείνει σημαντικά υψηλότερη από το επίπεδο των 59 δολ. ανά βαρέλι του κρατικού προϋπολογισμού», λέει ο Βλαντιμίρ Τσερνόφ, αναλυτής της Freedom Finance Global.

Η διατήρηση της τρέχουσας τιμής των 100–110 δολαρίων ανά βαρέλι -υψηλή αλλά όχι ακραία τιμή- η οποία δεν μειώνει τη ζήτηση στις αγορές μας, είναι η καλύτερη επιλογή, προσθέτει ο ειδικός. «Όσο περισσότερο παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, τόσο καλύτερα για τη Ρωσία, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχουμε για να κερδίσουμε. Μας συμφέρει η διατήρηση της σημερινής κατάστασης», λέει.

Τη Ρωσία την δεν τη συμφέρει επουδενί η επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων καθώς το πετρέλαιο μπορεί γρήγορα να ανέβει ξανά πάνω από τα 110–120 δολάρια ανά βαρέλι. Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη και την Ασία θα παραμείνει ακριβό, ενώ η αγορά πετρελαϊκών προϊόντων θα γίνει ακόμη πιο περιορισμένη, λέει ο Τσερνόφ. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση κατά την οποία οι ενεργειακοί πόροι γίνονται τόσο ακριβοί ώστε αρχίζει παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση και απότομη πτώση των τιμών.

«Η κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης και η καταστροφή πρόσθετων ενεργειακών εγκαταστάσεων στις χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής είναι επικίνδυνες όταν οι τιμές ανεβαίνουν σε υπερβολικά επίπεδα, τόσο για το πετρέλαιο όσο και για το φυσικό αέριο. Αν η τιμή είναι εξαιρετικά υψηλή, θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης σε παγκόσμια κλίμακα, και τότε η αγορά θα ανακάμψει πολύ δύσκολα και αργά. Αυτό είναι επίσης ασύμφορο για εμάς, καθώς οι αγορές πώλησής μας θα συρρικνωθούν», εξηγεί ο Ιγκόρ Γιουσκόφ, ειδικός του National Energy Security Fund και του Financial University υπό την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Δεν είναι εύκολη υπόθεση

Αλλά ακόμη και στο καλύτερο αυτό σενάριο, δηλαδή τη διατήρηση υψηλών αλλά όχι υπερβολικά υψηλών τιμών πετρελαίου, η κάλυψη του προϋπολογισμού δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, προειδοποιεί η ρωσική ανάλυση.

Σύμφωνα με τον Τσερνόφ, τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο ανήλθαν σε περίπου 26,1 δισ. ευρώ, με ετήσιο στόχο περίπου 8,92 τρισ. ρούβλια (101,4 δισ. ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν ακόμη περίπου 6,6 τρισ. ρούβλια (75 δισ. ευρώ), ή περίπου 828 δισ. ρούβλια (9,4 δισ. ευρώ) τον μήνα. Τον Απρίλιο εισπράχθηκαν περισσότερα από αυτό — 855,6 δισ. ρούβλια (9,7 δισ. ευρώ).

«Αν οι τιμές παραμείνουνε υψηλές και τα μηνιαία έσοδα κυμανθούν γύρω στα 0,9-1 τρισ. ρούβλια (10,2–11,4 δισ. ευρώ), τότε το ετήσιο σχέδιο εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μπορεί όχι μόνο να εκπληρωθεί, αλλά και να ξεπεραστεί κατά περίπου 0,3-1,4 τρισ. ρούβλια (3,4–15,9 δισ. ευρώ). Αν το πετρέλαιο υποχωρήσει γρήγορα και οι μηνιαίες εισπράξεις επιστρέψουν στα 700-750 δισ. ρούβλια (8–8,5 δισ. ευρώ), το σχέδιο θα βρεθεί ξανά υπό πίεση», εκτιμά ο Τσερνόφ.

«Το ακριβό πετρέλαιο βοηθά πολύ, αλλά το δημοσιονομικό πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Στο τέλος Ιανουαρίου–Μαρτίου, το ομοσπονδιακό δημοσιονομικό έλλειμμα είχε ήδη φτάσει τα 4,576 τρισ. ρούβλια (52 δισ. ευρώ), ή 1,9% του ΑΕΠ. Αυτό είναι πάνω από τον ετήσιο στόχο. Το σενάριο επιστροφής του Urals στα 41 δολ. φέτος φαίνεται πλέον απίθανο. Αλλά είναι αδύνατο να πει κανείς ότι σίγουρα δεν θα υπάρξει τέτοιο επίπεδο, επειδή η αγορά πετρελαίου είναι αυτή τη στιγμή υπερβολικά νευρική», προσθέτει ο ειδικός.

Δεν υπάρχει χώρος για χαλάρωση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, αν το Urals παραμείνει τουλάχιστον πάνω από τα 70-75 δολ. ανά βαρέλι, τότε ο προϋπολογισμός θα είναι αισθητά πιο ήρεμος για τη χρονιά, και αν η μέση τιμή είναι πιο κοντά στα 85-95 δολάρια, τότε τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού δημοσιονομικού ελλείμματος. Όμως αυτό δεν θα λύσει πλήρως το πρόβλημα του ελλείμματος, επειδή υπάρχουν αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες, ισχυρό ρούβλι και αντισταθμιστικές πληρωμές προς τις πετρελαϊκές εταιρείες, καταλήγει ο ειδικός.

Έτσι η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι δεν έχει περιθώρια για χαλάρωση του ρωσικό υπουργείο οικονομικών, καθώς φέτος μπορεί να επαναληφθεί η περσινή αμερικανική ανοδική πορεία της αγοράς. Επιπλέον, τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Και η Ρωσία χρειάζεται πετρέλαιο στα 95 δολ. όχι μόνο τον Απρίλιο, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα επιλυθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Business
ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

inWellness
inTown
Stream newspaper
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση
Μεγάλη η απειλή 17.05.26

Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

Γεώργιος Μαζιάς
«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες
Βάζει πλάτη η ΕΕ 17.05.26

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες

Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επιτόκια: Αύξηση εντός του 2026 δείχνουν τα στοιχήματα των επενδυτών – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Εκτιμήσεις αναλυτών 16.05.26

Τα στοιχήματα των επενδυτών δείχνουν αύξηση επιτοκίων εντός του 2026 - Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Διεθνής Οικονομία 16.05.26

Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Γεωπολιτικές εντάσεις 15.05.26

Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Αναταράξεις 15.05.26

Ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και πληθωρισμός πλήττουν τα ομόλογα παγκοσμίως

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια
Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ 17.05.26

«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια

Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με επιτήδειους να παριστάνουν γιατρούς, αστυνομικούς, λογιστές ή υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών - Οι συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Οικονομικές Ειδήσεις 17.05.26

Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής

Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Γεωργία Κανδρή
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χωρίζει από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Κουτσομπολιό 17.05.26

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χωρίζει από τον σύζυγό της - Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα
Περιβάλλον 17.05.26

Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα

Ανεξάρτητη επιτροπή απευθύνει κάλεσμα στον ΠΟΥ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία - «Αφορά το παρόν, όχι το μέλλον»

Σύνταξη
Ρωσία: Γονείς – τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν – Αδιανόητο έγκλημα
Φρίκη 17.05.26

Γονείς - τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν - Αδιανόητο έγκλημα

Το ζευγάρι στη Ρωσία δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, που έμοιαζε με φέρετρο όπου φυλάκιζε τη μικρή.

Σύνταξη
Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ

Μετά τη νίκη της με 29-27 στη Χαλκίδα, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ για την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών.

Σύνταξη
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Συνελήφθη 17.05.26

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Σύνταξη
Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Μπαράζ επιθέσεων με drones δέχτηκε η Ρωσία - Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες στη Μόσχα

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Σύνταξη
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies