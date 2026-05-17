Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Στη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπινγκ συμφώνησε μαζί του ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοικτά. Ποια έκβαση της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι όμως πιο επωφελής, για τον τρίτο ισχυρό, τη Ρωσία;

Σύμφωνα με ανάλυση της ρωσικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Vzgljad, μια γρήγορη ειρήνη και η άρση του αποκλεισμού του Ορμούζ δεν είναι η καλύτερη επιλογή για τη Ρωσία. Ωστόσο, απευκταίο σενάριο είναι και η επανάληψη του πολέμου.

Πως το εξηγεί όμως αυτό;

Είναι σίγουρο ότι η ενεργειακή κρίση λόγω της στρατιωτικής σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν έδωσε μεγάλη ανάσα στη ρωσική οικονομία, με τη ρωσική εφημερίδα να θυμίζει ότι στις αρχές του 2026 ο ρωσικός προϋπολογισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, το ρωσικό αργό Urals τιμολογούνταν στα 41 και 45 δολ. ανά βαρέλι, πολύ χαμηλότερα από την τιμή των 59 δολαρίων ανά βαρέλι που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό.

«Ήταν ένα καταστροφικό ξεκίνημα της χρονιάς και δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους αύξησης του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2026» υπογραμμίζει η εφημερίδα. «Όμως, χάρη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση έγινε πολύ ευκολότερη».

Ήδη τον Μάρτιο, η φορολογική τιμή του Urals αυξήθηκε στα 77 δολάρια από 45 δολάρια τον Φεβρουάριο, και τον Απρίλιο στα 95 δολάρια, προβλέποντας ακόμα υψηλότερη τιμή τον Μάιο. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα του προϋπολογισμού από πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυξήθηκαν τον Απρίλιο κατά σχεδόν 240 δισ. ρούβλια (2,7 δισ. ευρώ) σε σύγκριση με τον Μάρτιο.

Τι συμφέρει λοιπόν τον Πούτιν

Αυτό που συμφέρει λοιπόν τη Ρωσία είναι μακρές διαπραγματεύσεις και μερικό άνοιγμα των Στενών: τυπικά, η κυκλοφορία των πλοίων θα αρχίσει να αποκαθίσταται, αλλά η ασφάλιση, οι επιθεωρήσεις, οι στρατιωτικοί κίνδυνοι και οι ουρές θα παραμείνουν.

«Με μακρές διαπραγματεύσεις, το πετρέλαιο μπορεί να παραμείνει στην περιοχή των 95-115 δολ. ανά βαρέλι Brent. Για τη Ρωσία, αυτή είναι η πιο άνετη επιλογή από άποψη χρημάτων, καθώς η τιμή του Urals σε μια τέτοια αγορά μπορεί να παραμείνει σημαντικά υψηλότερη από το επίπεδο των 59 δολ. ανά βαρέλι του κρατικού προϋπολογισμού», λέει ο Βλαντιμίρ Τσερνόφ, αναλυτής της Freedom Finance Global.

Η διατήρηση της τρέχουσας τιμής των 100–110 δολαρίων ανά βαρέλι -υψηλή αλλά όχι ακραία τιμή- η οποία δεν μειώνει τη ζήτηση στις αγορές μας, είναι η καλύτερη επιλογή, προσθέτει ο ειδικός. «Όσο περισσότερο παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, τόσο καλύτερα για τη Ρωσία, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχουμε για να κερδίσουμε. Μας συμφέρει η διατήρηση της σημερινής κατάστασης», λέει.

Τη Ρωσία την δεν τη συμφέρει επουδενί η επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων καθώς το πετρέλαιο μπορεί γρήγορα να ανέβει ξανά πάνω από τα 110–120 δολάρια ανά βαρέλι. Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη και την Ασία θα παραμείνει ακριβό, ενώ η αγορά πετρελαϊκών προϊόντων θα γίνει ακόμη πιο περιορισμένη, λέει ο Τσερνόφ. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση κατά την οποία οι ενεργειακοί πόροι γίνονται τόσο ακριβοί ώστε αρχίζει παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση και απότομη πτώση των τιμών.

«Η κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης και η καταστροφή πρόσθετων ενεργειακών εγκαταστάσεων στις χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής είναι επικίνδυνες όταν οι τιμές ανεβαίνουν σε υπερβολικά επίπεδα, τόσο για το πετρέλαιο όσο και για το φυσικό αέριο. Αν η τιμή είναι εξαιρετικά υψηλή, θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης σε παγκόσμια κλίμακα, και τότε η αγορά θα ανακάμψει πολύ δύσκολα και αργά. Αυτό είναι επίσης ασύμφορο για εμάς, καθώς οι αγορές πώλησής μας θα συρρικνωθούν», εξηγεί ο Ιγκόρ Γιουσκόφ, ειδικός του National Energy Security Fund και του Financial University υπό την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Δεν είναι εύκολη υπόθεση

Αλλά ακόμη και στο καλύτερο αυτό σενάριο, δηλαδή τη διατήρηση υψηλών αλλά όχι υπερβολικά υψηλών τιμών πετρελαίου, η κάλυψη του προϋπολογισμού δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, προειδοποιεί η ρωσική ανάλυση.

Σύμφωνα με τον Τσερνόφ, τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο ανήλθαν σε περίπου 26,1 δισ. ευρώ, με ετήσιο στόχο περίπου 8,92 τρισ. ρούβλια (101,4 δισ. ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν ακόμη περίπου 6,6 τρισ. ρούβλια (75 δισ. ευρώ), ή περίπου 828 δισ. ρούβλια (9,4 δισ. ευρώ) τον μήνα. Τον Απρίλιο εισπράχθηκαν περισσότερα από αυτό — 855,6 δισ. ρούβλια (9,7 δισ. ευρώ).

«Αν οι τιμές παραμείνουνε υψηλές και τα μηνιαία έσοδα κυμανθούν γύρω στα 0,9-1 τρισ. ρούβλια (10,2–11,4 δισ. ευρώ), τότε το ετήσιο σχέδιο εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μπορεί όχι μόνο να εκπληρωθεί, αλλά και να ξεπεραστεί κατά περίπου 0,3-1,4 τρισ. ρούβλια (3,4–15,9 δισ. ευρώ). Αν το πετρέλαιο υποχωρήσει γρήγορα και οι μηνιαίες εισπράξεις επιστρέψουν στα 700-750 δισ. ρούβλια (8–8,5 δισ. ευρώ), το σχέδιο θα βρεθεί ξανά υπό πίεση», εκτιμά ο Τσερνόφ.

«Το ακριβό πετρέλαιο βοηθά πολύ, αλλά το δημοσιονομικό πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Στο τέλος Ιανουαρίου–Μαρτίου, το ομοσπονδιακό δημοσιονομικό έλλειμμα είχε ήδη φτάσει τα 4,576 τρισ. ρούβλια (52 δισ. ευρώ), ή 1,9% του ΑΕΠ. Αυτό είναι πάνω από τον ετήσιο στόχο. Το σενάριο επιστροφής του Urals στα 41 δολ. φέτος φαίνεται πλέον απίθανο. Αλλά είναι αδύνατο να πει κανείς ότι σίγουρα δεν θα υπάρξει τέτοιο επίπεδο, επειδή η αγορά πετρελαίου είναι αυτή τη στιγμή υπερβολικά νευρική», προσθέτει ο ειδικός.

Δεν υπάρχει χώρος για χαλάρωση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, αν το Urals παραμείνει τουλάχιστον πάνω από τα 70-75 δολ. ανά βαρέλι, τότε ο προϋπολογισμός θα είναι αισθητά πιο ήρεμος για τη χρονιά, και αν η μέση τιμή είναι πιο κοντά στα 85-95 δολάρια, τότε τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού δημοσιονομικού ελλείμματος. Όμως αυτό δεν θα λύσει πλήρως το πρόβλημα του ελλείμματος, επειδή υπάρχουν αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες, ισχυρό ρούβλι και αντισταθμιστικές πληρωμές προς τις πετρελαϊκές εταιρείες, καταλήγει ο ειδικός.

Έτσι η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι δεν έχει περιθώρια για χαλάρωση του ρωσικό υπουργείο οικονομικών, καθώς φέτος μπορεί να επαναληφθεί η περσινή αμερικανική ανοδική πορεία της αγοράς. Επιπλέον, τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Και η Ρωσία χρειάζεται πετρέλαιο στα 95 δολ. όχι μόνο τον Απρίλιο, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα επιλυθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία.