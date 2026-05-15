Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 19:55
Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη - Έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15 Μαΐου 2026, 20:00

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Το να γνωρίζεις πώς να διατηρείς τα ταλέντα είναι εξίσου σημαντικό με το να γνωρίζεις πώς να τα προσελκύεις. Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, οι εταιρείες αναρωτιούνται πώς να κάνουν τους υπαλλήλους τους να θέλουν να μείνουν. Αν και οι εργαζόμενοι θεωρούν σημαντικές τις ελκυστικές αμοιβές και ορισμένα προνόμια, όπως τα δωρεάν σνακ, σπάνια αποτελούν τους μόνους παράγοντες.

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διατήρηση των εργαζομένων στην Ευρώπη, η εταιρική κουλτούρα, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η επαγγελματική εξέλιξη ευθύνονται για το 69% των αποχωρήσεων.

Ποιοι είναι, όμως, οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το αν οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στις εταιρείες τους ή όχι;

Τα «κλειδιά» για διατήρηση του προσωπικού

Η δίκαιη αμοιβή και οι παροχές μπορεί να μην είναι τα μόνα πράγματα που λαμβάνουν υπόψη οι εργαζόμενοι όταν αποφασίζουν αν θα μείνουν ή θα φύγουν, αλλά ας το παραδεχτούμε, είναι δύσκολο να κρατήσεις προσωπικό που γνωρίζει ότι αμείβεται κάτω από τα επίπεδα της αγοράς ή ότι λαμβάνει ανεπαρκείς παροχές.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι άνθρωποι θέλουν να μπορούν να ολοκληρώνουν την εργασία τους και να έχουν επίσης αρκετό χρόνο για να απολαμβάνουν άλλες δραστηριότητες που κάνουν τη ζωή αξιόλογη. Το να στέλνεις μηνύματα στους υπαλλήλους αργά το βράδυ και να τους αναθέτεις συνεχώς εργασίες μετά το ωράριο και τα Σαββατοκύριακα είναι ένας σίγουρος τρόπος για να προκαλέσεις επαγγελματική εξουθένωση – και τελικά να χάσεις προσωπικό.

Οι εργοδότες που επιθυμούν να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων τους θα πρέπει να προσφέρουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και να σέβονται τον ελεύθερο χρόνο των υπαλλήλων. Αυτό όχι μόνο μειώνει την επαγγελματική εξουθένωση, αλλά αυξάνει και την αφοσίωση.

Οι εργαζόμενοι παραμένουν σε θέσεις εργασίας όπου οι εργοδότες αναγνωρίζουν τη συμβολή τους. Τα μπόνους, τα βραβεία «Υπάλληλος του Μήνα» και οι ανταμοιβές επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στο να νιώθουν οι εργαζόμενοι ότι εκτιμώνται. Ωστόσο, μερικές φορές ένα έγκαιρο «Μπράβο! Τα κατάφερες» μπορεί να παρακινήσει τους εργαζόμενους εξίσου με μια επίσημη αναγνώριση.

Η επαγγελματική εξέλιξη αποτελεί έναν ακόμη βασικό λόγο για να παραμείνει κανείς σε μια εταιρεία. Χωρίς προοπτικές ανάπτυξης, αργά ή γρήγορα οι εργαζόμενοι θα στραφούν αλλού. Τα προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του κλάδου, η ανάληψη νέων ρόλων που διευρύνουν τις δεξιότητες των εργαζομένων, καθώς και τα σαφή σχέδια σταδιοδρομίας, είναι όλες στρατηγικές που αποδεικνύουν στους εργαζόμενους ότι η επαγγελματική τους εξέλιξη υποστηρίζεται.

Η καλή εργοδοσία κάνει τον… καλό εργαζόμενο

Για πολλούς εργαζόμενους, οι αξίες που πρεσβεύει μια εταιρεία είναι πολύ πιο σημαντικές από τον μισθό. Όταν οι προσωπικές τους αξίες συνάδουν με τους στόχους του εργοδότη τους, η υπερηφάνεια και το αίσθημα του ανήκειν που νιώθουν μπορούν να υπερκεράσουν τις προσφορές υψηλότερης αμοιβής από άλλες εταιρείες. Ωστόσο, τα λόγια δεν αρκούν. Για να κερδίσει την αφοσίωση των εργαζομένων, αυτές οι κοινές αξίες πρέπει να είναι ορατές στην καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας.

Ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον βασισμένο στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την ένταξη και τη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων μπορεί να αποτελέσει ισχυρό λόγο παραμονής στην ίδια εταιρεία. Οι εργοδότες μπορούν να δημιουργήσουν μια θετική κουλτούρα στο χώρο εργασίας οργανώνοντας δραστηριότητες ομαδικής ανάπτυξης, δίνοντας στους εργαζομένους την ευκαιρία να μοιραστούν τις ιδέες τους και φροντίζοντας ώστε κάθε εργαζόμενος – ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα ή το κοινωνικο-οικονομικό του υπόβαθρο – να αισθάνεται ότι ανήκει στην ομάδα.

Τελικά, όλα έχουν να κάνουν με την καλή ηγεσία – την ανοιχτή επικοινωνία, την αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων και την επίδειξη ότι πραγματικά νοιάζεστε. Ποιος δεν θα ήθελε να παραμείνει σε μια εταιρεία όπου τον εκτιμούν, τον σέβονται και αντιμετωπίζεται δίκαια;

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

World
ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Γεωπολιτικές εντάσεις 15.05.26

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Αναταράξεις 15.05.26

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Γιάννης Αγουρίδης
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Αλέξανδρος Καψύλης
Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στην εστίαση
Αλλαγή συνήθειας 13.05.26

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Η ανακοίνωση 13.05.26

Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Σύνταξη
Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Ελλάδα 15.05.26

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Σύνταξη
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Danse Macabre 15.05.26

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο των μεγάλων απόντων
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26 Upd: 19:55

Αυλαία στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με ηχηρή απουσία αυτή του Κώστα Καραμανλή. Έτερος μεγάλος απών θα είναι ο διαγραφείς Αντώνης Σαμαράς. Η εναρκτήρια ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη και το στοίχημα στον δρόμο προς τις κάλπες.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 15.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για το Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Βαθύτατα ενοχλημένη από την προσωπική και ευθεία αντιπαράθεση που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες η ανεξάρτητη βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου. Με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, την ώρα που είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας και ενώ είχε […]

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα
Αντιδρά ο Γερμανός 15.05.26

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να συναινέσει στην έκδοση κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά τις εκκλήσεις του Μάριο Ντράγκι.

Γεώργιος Μαζιάς
Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ελλάδα 15.05.26

Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

Σύνταξη
«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Ελλάδα 15.05.26

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Μίνα Μουστάκα
Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 15.05.26

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Στράτος Ιωακείμ
Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να θυμώσει ή να γελάσει, καθώς η φωνή της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπός της, και όχι απλά ένας υπουργός - ακροδεξιό μεγάφωνο, βάλλει κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζουν σήμερα για ζητήματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών
Bloomberg 15.05.26

Πώς το γραφείο του Τζέφρι Έπσταϊν χρησιμοποιούσε την premium εξυπηρέτηση της American Express για ταξίδια γυναικών, κρατήσεις βίζας και απόλυτη μυστικότητα;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου
Πολιτική 15.05.26

Με φόντο τις υποκλοπές, όλα τα φώτα της υπόθεσης πέφτουν πάνω στον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, που οι πληροφορίες τον θέλουν ένα από τα ισχυρά φαβορί διαδοχής του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Δημήτρης Τερζής
Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την σύσταση ταμείου καινοτομίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκε μετωπικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα έγιναν νωρίτερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας που εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο
Ελλάδα 15.05.26

Κάμερα ασφαλείας μέσα στο μπαρ στην Καλλιθέα κατέγραψε τις στιγμές που ο δράστης με το όπλο στο χέρι αναζητά την 43χρονη και την πυροβολεί ανάμεσα στους θαμώνες - Η γυναίκα αρχίζει να τρέχει και ο δράστης ατάραχος παραμένει μέσα στο μπαρ

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

