Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Ο πόλεμος του Ιράν περνά στο πιάτο των Αμερικανών: Τρόφιμα έως και 93% ακριβότερα
Οικονομία 13 Μαΐου 2026, 10:12

Ο πόλεμος του Ιράν περνά στο πιάτο των Αμερικανών: Τρόφιμα έως και 93% ακριβότερα

Οι τιμές εκτινάχθηκαν ιδιαίτερα σε μερικά βασικά είδη της διατροφής των Αμερικανών, όπως τα φρέσκα τρόφιμα και το βοδινό κρέας.

Με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια αυξήθηκαν οι τιμές στα βασικά τρόφιμα στα ράφια των παντοπωλείων στις ΗΠΑ, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν αρχίζουν να επιβαρύνουν την αμερικανική οικονομία.

Οι τιμές των τροφίμων εκτινάχθηκαν τον Απρίλιο, σύμφωνα στοιχεία του Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, ενώ ο ευρύτερος πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του των τελευταίων σχεδόν τριών ετών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Washington Post, η συνεχής αύξηση του ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με τους δασμούς και τα συνεχιζόμενα αγροτικά και κτηνοτροφικά προβλήματα, σημαίνει ότι οι λογαριασμοί του σούπερ μάρκετ αυξάνονται γρήγορα και μπορεί να συνεχίσουν να αυξάνονται για μήνες.

Η συνολική αύξηση των τιμών τροφίμων από το 2000 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 93% ενώ όπως υποστηρίζει η αμερικανική εφημερίδα οι τιμές έχουν απομακρυνθεί δραματικά από την «κανονική» προπανδημική πορεία τους.

Οι τιμές εκτινάχθηκαν ιδιαίτερα σε μερικά βασικά είδη της διατροφής των Αμερικανών, όπως τα φρέσκα προϊόντα και το βοδινό κρέας.

Οι τιμές της ντομάτας εκτινάχθηκαν κατά 15% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και έχουν αυξηθεί σχεδόν 40% τον τελευταίο χρόνο. Το κόκκινο φρούτο δέχεται πλήθος πιέσεων, μεταξύ των οποίων η άνοδος της τιμής του ντίζελ που προκλήθηκε από τα ενεργειακά σοκ λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε αναταραχή και οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων, όπως η βενζίνη και το ντίζελ, αυξάνονται απότομα.

Οι ντομάτες, όπως και άλλα φρέσκα προϊόντα, συχνά μεταφέρονται με φορτηγά-ψυγεία που κινούνται με ντίζελ. Οι ντομάτες από το Μεξικό υπόκεινται επίσης σε δασμό περίπου 17%, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερα γρήγορη αύξηση των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες τους χειμερινούς μήνες, όταν εισάγονται ντομάτες.

Η κλιματική αλλαγή έχει επίσης επηρεάσει τις ντομάτες. Το Μεξικό είχε ιδιαίτερα βροχερή περίοδο και αντιμετώπισε ασθένειες στις καλλιέργειες. Και η προσφορά ντομάτας στη Φλόριντα περιορίστηκε μετά τους χειμερινούς παγετούς.

Τα κλιματικά ζητήματα συνεχίζουν επίσης να αυξάνουν τις τιμές του καφέ, ο οποίος εξακολουθεί να επηρεάζεται από τους υψηλούς δασμούς που ίσχυαν πέρυσι.

Και το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει και άλλα προϊόντα που μεταφέρονται με φορτηγά-ψυγεία ντίζελ, με τις τιμές φρούτων και λαχανικών να αυξάνονται κατά περισσότερο από 6 ποσοστιαίες μονάδες τον τελευταίο χρόνο.

Ακριβό το βοδινό

Οι τιμές του αγαπημένου βοδινού κρέατος των Αμερικανών αυξήθηκαν απότομα τον Απρίλιο και είναι σχεδόν 15% υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι. Το κόστος του βοδινού αυξάνεται έντονα εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, καθώς η ζήτηση στις ΗΠΑ για το συγκεκριμένο κρέας παραμένει ισχυρή.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε τη Δευτέρα το βράδυ την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος που θα μείωνε τους δασμούς στο βοδινό, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Την ίδια στιγμή, οι κτηνοτρόφοι βοοειδών διαθέτουν μικρά κοπάδια, γεγονός που περιορίζει την προσφορά και ωθεί τις τιμές προς τα πάνω.

Συνολικά, οι τιμές στα είδη παντοπωλείου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 18% από τον Ιανουάριο του 2022. Και τα ενεργειακά σοκ από τον πόλεμο μόλις τώρα αρχίζουν να γίνονται αισθητά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν πιο ξεκάθαρες τους επόμενους μήνες, ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος.

Οι τιμές στα είδη παντοπωλείου βρίσκονται πολύ πάνω από την αργή, σταθερή αύξηση που είχαν συνηθίσει να περιμένουν οι καταναλωτές.

Οι τιμές των λιπασμάτων έχουν επηρεαστεί έντονα από τον πόλεμο, αλλά αυτό δεν θα γίνει σημαντικά αισθητό στις ΗΠΑ πριν από το επόμενο έτος, επειδή πολλοί αγρότες είχαν κλειδώσει τιμές πριν ξεκινήσει η σύγκρουση, αναφέρει η Washington Post.

Ωστόσο, τα σοκ στις τιμές των τροφίμων δεν θα πρέπει να είναι τόσο δραματικά και εκτεταμένα όσο εκείνα που σημειώθηκαν το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντέιβιντ Ορτέγκα, οικονομολόγος τροφίμων και καθηγητής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Εκείνη η περιοχή είναι σημαντικός παραγωγός σιτηρών.

Βέβαια, το δημοσίευμα προσθέτει ότι ο πληθωρισμός αυτή τη φορά διαφέρει από την άνοδο των τιμών μετά την πανδημία, είπε ο Γουίλιαμ Μάστερς, καθηγητής πολιτικής τροφίμων και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Ταφτς. Το 2022, οι άνθρωποι είχαν αποταμιεύσει χρήματα κατά τη διάρκεια των lockdown της πανδημίας και μπορούσαν να απορροφήσουν ευκολότερα μέρος του πληθωρισμού που τροφοδοτούνταν από τη ζήτηση. Τώρα, οι αυξήσεις οφείλονται στο κόστος προσφοράς. «Εδώ, δεν υπάρχουν καν οι υψηλότεροι μισθοί για να μετριάσουν το πλήγμα», είπε.

Τράπεζες
Τράπεζες: Δημιουργούν πρόσθετες ροές εσόδων μέσω ομολόγων

Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Κόσμος
Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Το στοίχημα 10.05.26

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ
Εκρηκτικό δίπολο 10.05.26

Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στα επίσημα του γηπέδου κατά τη διάρκεια του Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ με VIP φίλους της πρώτης να βρίσκονται περικυκλωμένοι από αντιπάλους με κοντάρια στα χέρια!

Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 13.05.26

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής

«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν
«Τίμημα της Μη Δίωξης» 13.05.26

Στην πρώτη ακρόαση του Κογκρέσου για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, η Ρόζα, μοντέλο που διακινήθηκε από το Ουζμπεκιστάν, κατήγγειλε ότι ο χρηματιστής τη βίασε ενώ υποτίθεται πως εξέτιε ποινή στη Φλόριντα

«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)
Μπάσκετ 13.05.26

Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Τζέισον Κόλινς, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Έγινε γνωστός ως ο πρώτος παίκτης του NBA που δήλωσε ομοφυλόφιλος.

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
Πολιτική 13.05.26

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

NBA: Έγραψε Ιστορία ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς έκαναν το 3-2
Μπάσκετ 13.05.26

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν με 126-97 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Game 5 των ημιτελικών της Δύσης, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί μια εμφάνιση για τα βιβλία της Ιστορίας του NBA.

Στάρμερ: Ποιοι θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία
Φαβορί και αουτσάιντερ 13.05.26

Ποιοι είναι οι επίδοξοι αντικαταστάτες του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ που, για την ώρα, παραμένει στη θέση του παρά την εσωτερική διαμάχη στους Εργατικούς

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Κόσμος 13.05.26

Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Έρευνα: Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα – Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών
Στοιχεία ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 13.05.26

Η μειωμένη αγοραστική δύναμη μεγάλου τμήματος των εργαζομένων συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας, δείχνει έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική
Μπάσκετ 13.05.26

Έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια ιστορικής σημασίας ανταλλαγή είναι οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι σύμφωνα με τα αμερικανικά ρεπορτάζ, έχουν αποφασίσει να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της
Βρετανική έρευνα 13.05.26

Νέα βρετανική πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει πολύ διαφορετικές τάσεις του λιβανικού λαού όσον αφορά τη στήριξή του στη Χεσμπολάχ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών το Τελ Αβίβ.

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υπομονή 13.05.26

Καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, το Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το Κέντρο - Μεγάλη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα

«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Φόβος και παράνοια 13.05.26

Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον

Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Συνέχεια απόψε (13/5) στα πλέι-οφ και στα ντέρμπι που πλέον κρίνουν μονάχα το δεύτερο «εισιτήριο» για το Champions League. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στις 19:30.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών
Κόσμος 13.05.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ακύρωσε πέρυσι μια πολιτική της εποχής Μπάιντεν που αποσκοπούσε στην προστασία των δημοσιογράφων από την υποχρέωση να αποκαλύψουν τις πηγές τους

Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου
Ανησυχητικά στοιχεία 13.05.26

Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση χώρες που παράγουν πολλά από τα τρόφιμα στον πλανήτη - Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

