Ο πόλεμος του Ιράν περνά στο πιάτο των Αμερικανών: Τρόφιμα έως και 93% ακριβότερα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια αυξήθηκαν οι τιμές στα βασικά τρόφιμα στα ράφια των παντοπωλείων στις ΗΠΑ, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν αρχίζουν να επιβαρύνουν την αμερικανική οικονομία.

Οι τιμές των τροφίμων εκτινάχθηκαν τον Απρίλιο, σύμφωνα στοιχεία του Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, ενώ ο ευρύτερος πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του των τελευταίων σχεδόν τριών ετών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Washington Post, η συνεχής αύξηση του ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με τους δασμούς και τα συνεχιζόμενα αγροτικά και κτηνοτροφικά προβλήματα, σημαίνει ότι οι λογαριασμοί του σούπερ μάρκετ αυξάνονται γρήγορα και μπορεί να συνεχίσουν να αυξάνονται για μήνες.

Η συνολική αύξηση των τιμών τροφίμων από το 2000 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 93% ενώ όπως υποστηρίζει η αμερικανική εφημερίδα οι τιμές έχουν απομακρυνθεί δραματικά από την «κανονική» προπανδημική πορεία τους.

Οι τιμές εκτινάχθηκαν ιδιαίτερα σε μερικά βασικά είδη της διατροφής των Αμερικανών, όπως τα φρέσκα προϊόντα και το βοδινό κρέας.

Οι τιμές της ντομάτας εκτινάχθηκαν κατά 15% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και έχουν αυξηθεί σχεδόν 40% τον τελευταίο χρόνο. Το κόκκινο φρούτο δέχεται πλήθος πιέσεων, μεταξύ των οποίων η άνοδος της τιμής του ντίζελ που προκλήθηκε από τα ενεργειακά σοκ λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε αναταραχή και οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων, όπως η βενζίνη και το ντίζελ, αυξάνονται απότομα.

Οι ντομάτες, όπως και άλλα φρέσκα προϊόντα, συχνά μεταφέρονται με φορτηγά-ψυγεία που κινούνται με ντίζελ. Οι ντομάτες από το Μεξικό υπόκεινται επίσης σε δασμό περίπου 17%, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερα γρήγορη αύξηση των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες τους χειμερινούς μήνες, όταν εισάγονται ντομάτες.

Η κλιματική αλλαγή έχει επίσης επηρεάσει τις ντομάτες. Το Μεξικό είχε ιδιαίτερα βροχερή περίοδο και αντιμετώπισε ασθένειες στις καλλιέργειες. Και η προσφορά ντομάτας στη Φλόριντα περιορίστηκε μετά τους χειμερινούς παγετούς.

Τα κλιματικά ζητήματα συνεχίζουν επίσης να αυξάνουν τις τιμές του καφέ, ο οποίος εξακολουθεί να επηρεάζεται από τους υψηλούς δασμούς που ίσχυαν πέρυσι.

Και το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει και άλλα προϊόντα που μεταφέρονται με φορτηγά-ψυγεία ντίζελ, με τις τιμές φρούτων και λαχανικών να αυξάνονται κατά περισσότερο από 6 ποσοστιαίες μονάδες τον τελευταίο χρόνο.

Ακριβό το βοδινό

Οι τιμές του αγαπημένου βοδινού κρέατος των Αμερικανών αυξήθηκαν απότομα τον Απρίλιο και είναι σχεδόν 15% υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι. Το κόστος του βοδινού αυξάνεται έντονα εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, καθώς η ζήτηση στις ΗΠΑ για το συγκεκριμένο κρέας παραμένει ισχυρή.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε τη Δευτέρα το βράδυ την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος που θα μείωνε τους δασμούς στο βοδινό, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Την ίδια στιγμή, οι κτηνοτρόφοι βοοειδών διαθέτουν μικρά κοπάδια, γεγονός που περιορίζει την προσφορά και ωθεί τις τιμές προς τα πάνω.

Συνολικά, οι τιμές στα είδη παντοπωλείου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 18% από τον Ιανουάριο του 2022. Και τα ενεργειακά σοκ από τον πόλεμο μόλις τώρα αρχίζουν να γίνονται αισθητά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν πιο ξεκάθαρες τους επόμενους μήνες, ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος.

Οι τιμές στα είδη παντοπωλείου βρίσκονται πολύ πάνω από την αργή, σταθερή αύξηση που είχαν συνηθίσει να περιμένουν οι καταναλωτές.

Οι τιμές των λιπασμάτων έχουν επηρεαστεί έντονα από τον πόλεμο, αλλά αυτό δεν θα γίνει σημαντικά αισθητό στις ΗΠΑ πριν από το επόμενο έτος, επειδή πολλοί αγρότες είχαν κλειδώσει τιμές πριν ξεκινήσει η σύγκρουση, αναφέρει η Washington Post.

Ωστόσο, τα σοκ στις τιμές των τροφίμων δεν θα πρέπει να είναι τόσο δραματικά και εκτεταμένα όσο εκείνα που σημειώθηκαν το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντέιβιντ Ορτέγκα, οικονομολόγος τροφίμων και καθηγητής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Εκείνη η περιοχή είναι σημαντικός παραγωγός σιτηρών.

Βέβαια, το δημοσίευμα προσθέτει ότι ο πληθωρισμός αυτή τη φορά διαφέρει από την άνοδο των τιμών μετά την πανδημία, είπε ο Γουίλιαμ Μάστερς, καθηγητής πολιτικής τροφίμων και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Ταφτς. Το 2022, οι άνθρωποι είχαν αποταμιεύσει χρήματα κατά τη διάρκεια των lockdown της πανδημίας και μπορούσαν να απορροφήσουν ευκολότερα μέρος του πληθωρισμού που τροφοδοτούνταν από τη ζήτηση. Τώρα, οι αυξήσεις οφείλονται στο κόστος προσφοράς. «Εδώ, δεν υπάρχουν καν οι υψηλότεροι μισθοί για να μετριάσουν το πλήγμα», είπε.