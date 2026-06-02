newspaper
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02 Ιουνίου 2026, 09:17

Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Έναν φόρο περιουσίας που στοχεύει στην εξάρθρωση του οικονομικού δικτύου ολιγαρχών που είχε συσταθεί υπό τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, σχεδιάζει η νέα Κυβέρνηση στην Ουγγαρία στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του φορολογικού.

Η πολιτική στοχεύει σε άτομα που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο φιορίνια, εφαρμόζοντας ετήσιο φόρο 1% στο μέρος των περιουσιών που υπερβαίνουν αυτό το όριο. Ο υπουργός Οικονομικών Άντρας Κάρμαν υποσχέθηκε να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αναθεώρηση του φόρου έως τις 5 Ιουνίου.

Ο μεγιστάνας της διαφήμισης Μπαλάσι Γκιούλα, ένας από τους εξέχοντες δικαιούχους δημόσιων συμβάσεων κατά την εποχή Όρμπαν, πρόσφατα παρέδωσε τις εταιρείες του και ένα μέρος των ιδιωτικών του αποταμιεύσεων στο κράτος μέσω συμβολαιογραφικού εγγράφου.

«Στην τρέχουσα κατάσταση, δεν νομίζω ότι ο όμιλος εταιρειών μας έχει μέλλον», δήλωσε ο Μπαλάσι Γκιούλα, μεγιστάνας της διαφήμιση, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, του οποίου το κόμμα Tisza εξασφάλισε πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αντιμετώπιση οικονομικών ευκαιριών που προηγουμένως παρέχονταν με βάση την πολιτική αφοσίωση.

«Δεν πρόκειται για τιμωρία, αλλά για ένδειξη κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης σε μια λειτουργική και ανθρώπινη χώρα», δήλωσε ο Πέτερ Μαγυάρ, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

«Η Ουγγαρία χρειάζεται επειγόντως έναν φόρο περιουσίας, για δύο λόγους»

Ο φόρος θα εφαρμόζεται σε ακίνητα, εταιρικές μετοχές, υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία, γιοτ, ιδιωτικά τζετ, πολυτελείς πίνακες ζωγραφικής και σπορ αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε συζύγους και παιδιά, για την αποφυγή φοροαποφυγής.

«Η Ουγγαρία χρειάζεται επειγόντως έναν φόρο περιουσίας, για δύο λόγους», δήλωσε ο Ζόλταν Πογκάτσα, πολιτικός οικονομολόγος και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Ουγγαρίας.

Ο Πογκάτσα δήλωσε ότι οι υφιστάμενοι φόροι περιουσίας είναι ανεπαρκείς και ότι η νέα πολιτική θα βελτιώσει την οικονομική λογοδοσία σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ο φόρος περιουσίας είναι ένας τρόπος επιστροφής δημόσιου χρήματος στα δημόσια ταμεία», δήλωσε ο Ζόλταν Πογκάτσα, πολιτικός οικονομολόγος.

Μια ανάλυση του Pogatsa για τους 50 πλουσιότερους Ούγγρους που κατατάχθηκαν από το Forbes έδειξε ότι 38 άτομα εξασφάλισαν την περιουσία τους μέσω δημόσιων συμβάσεων ή διαγωνισμών κατά τη διάρκεια της 16ετούς θητείας του Όρμπαν.

«Εδώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπεισέλθει ο φόρος περιουσίας, όπου είναι ανήθικος αλλά νόμιμος», δήλωσε ο Ζόλταν Πογκάτσα, πολιτικός οικονομολόγος.

 Τι λέει η ελίτ

Η επιχειρηματική ελίτ περιλαμβάνει τον Lorinc Meszaros, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας Forbes με καθαρή περιουσία 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τον γαμπρό του Orban, Istvan Tiborcz, ο οποίος κατατάσσεται 27ος με 245 εκατομμύρια δολάρια.

«Οι πλούσιοι πληρώνουν φόρους και σε άλλες χώρες, και ο μέσος άνθρωπος πληρώνει αναλογικά πολύ περισσότερους φόρους – αυτό είναι άδικο και αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει».

«Είμαι χαρούμενος αν πρέπει να πληρώνω πολλούς φόρους, επειδή αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα κερδίζουμε κι εμείς πολλά», δήλωσε ο Γκάμπορ Μπόγιαρ, επιχειρηματίας στον τομέα των φορτηγών και των μεταφορών.

Ο διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων Βίκτορ Ζσιντάι αντιτάχθηκε στη φορολογική μέθοδο, υποστηρίζοντας ότι ο αθέμιτος πλουτισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω ποινικών διώξεων και όχι μέσω φορολογίας.

«Θα ήταν καλό αν ο φόρος περιουσίας δεν αναμειγνυόταν στον δημόσιο διάλογο με την τιμωρία όσων έχουν αθέμιτο εισόδημα», γράφει ο Βίκτορ Ζσιντάι, διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο Ζσιντάι σημείωσε ότι η Ουγγαρία λειτουργεί επί του παρόντος σχεδόν ως φορολογικός παράδεισος για πλούσιους ιδιώτες, αλλά προειδοποίησε ότι ο φόρος θα μπορούσε να θέσει σε μειονεκτική θέση τις εγχώριες επιχειρήσεις.

«Ένας φόρος περιουσίας θέτει τις ουγγρικές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση, καθώς η φορολογική τους επιβάρυνση είναι υψηλότερη από ό,τι οι εταιρείες που ανήκουν σε μη Ούγγρους υπηκόους», δήλωσε ο Βίκτορ Ζσιντάι, διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων.

«Αυτό σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλει η κυβέρνηση, αλλά είναι μια προεκλογική υπόσχεση, οπότε δυστυχώς θα εφαρμοστεί», δήλωσε ο Βίκτορ Ζσιντάι, διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων.

«Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»

Η Ουγγαρία διατηρεί έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή εισοδήματος 15% και έναν εταιρικό φόρο 9%, ενώ χρησιμοποιεί συντελεστή ΦΠΑ 27%, ο οποίος είναι ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

«Αυτό πρέπει να αλλάξει», δήλωσε ο Ίστβαν Κάραγιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Blochamps Capital.

«Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας», δήλωσε ο Ίστβαν Κάραγιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Blochamps Capital.

Ο Κάραγιτς σημείωσε ότι το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών κατέχει το 35% όλων των περιουσιακών στοιχείων στην Ουγγαρία, αν και υποστήριξε ότι το όριο του 1 δισεκατομμυρίου φιορινιών είναι πολύ χαμηλό και θα μπορούσε να βλάψει τις μικρές και μεσαίες εγχώριες επιχειρήσεις.

«Αν έχετε δύο ακίνητα και μια μικρή εταιρεία, θα σας επιβληθεί ο φόρος. Δύο εκατομμύρια λίρες δεν είναι ο πλούτος του Τζεφ Μπέζος. Αυτός ο φόρος θα βλάψει τους Ούγγρους επιχειρηματίες με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», δήλωσε ο Ίστβαν Κάραγιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Blochamps Capital.

Το κόμμα Tisza σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα που προκύπτουν από τον φόρο περιουσίας για να χρηματοδοτήσει τη μείωση του βασικού συντελεστή φόρου εισοδήματος στο 9% και να μειώσει τους συντελεστές ΦΠΑ για τους εργαζόμενους με χαμηλότερο εισόδημα.

Στην Ευρώπη…

Η συζήτηση για τον φόρο περιουσίας είναι παγκόσμια, με την κυβέρνηση στη Βραζιλία και τα συνδικάτα στην Καλιφόρνια να πιέζουν για νομοθεσία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Πράσινο Κόμμα και πολλοί βουλευτές των Εργατικών υποστηρίζουν την ιδέα.

Στη Γαλλία, ο σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν εισήγαγε τον φόρο Impôt sur les Grandes Fortunes το 1982, μόνο και μόνο για να καταργηθεί υπό τον Εμανουέλ Μακρόν.

Πέρυσι, το γαλλικό κοινοβούλιο έφτασε πολύ κοντά στην επαναφορά του φόρου και είναι πιθανό να αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα συζήτησης στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Προς το παρόν, ωστόσο, η Ουγγαρία φαίνεται έτοιμη να κινηθεί πρώτη.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στο έλεος του καιρού: Απρόσιτος ο κλιματισμός για εκατομμύρια Ευρωπαίους – Η Ελλάδα στο κόκκινο
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Στο έλεος του καιρού: Απρόσιτος ο κλιματισμός για εκατομμύρια Ευρωπαίους – Η Ελλάδα στο κόκκινο

Χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να υπομένουν τις ακραίες θερμοκρασίες. Με τους καύσωνες να αναδεικνύονται ως το κύριο κλιματικό πρόβλημα, πώς προετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι;

Σύνταξη
Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά
Προτιμούν έμπειρους 02.06.26

Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά

Η τηλεργασία, που έγινε το modus operandi στη διάρκεια της πανδημίας και έμεινε, φαίνεται ότι είναι ο βασικός παράγοντας για την ανεργία των νέων στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες για τις θέσεις αυτές προτιμούν έμπειρους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026
Διεθνής Οικονομία 01.06.26

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα.

Σύνταξη
Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Αλλαγή... εποχής 01.06.26

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια - Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα
Αμερικανική οικονομία 01.06.26

Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα

Το όνειρο της απόκτησης κατοικίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολο στις ΗΠΑ και οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα αγοράζοντας premium προϊόντα και υπηρεσίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα – Παράγει πάρα πολλές πατάτες και δεν μπορεί να τις πουλήσει
Ούτε για 1 ευρώ 31.05.26

Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα - Παράγει περισσότερες από όσες μπορεί να πουλήσει

Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη είχαν μια σημαντική παράπλευρη απώλεια: μείωσε τις εισαγωγές πατάτας στις ΗΠΑ. Αλλά τώρα το Βέλγιο έχει συγκομιδή-ρεκόρ αλλά κανείς δεν αγοράζει πατάτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)
Literature 02.06.26

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)

Το λόγο του Λυσία «Κατά Αγοράτου» εκφωνεί στην Ηλιαία ο κουνιάδος και εξάδελφος του εκτελεσθέντος ταξιάρχου Διονυσόδωρου, ο οποίος ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον Αγόρατο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

Σύνταξη
«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας
Ελλάδα 02.06.26

Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας

Με τις προτάσεις της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η έβδομη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών - Ποιοι κατηγορούμενοι δίνουν το παρών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Σύνταξη
Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του
Διάδοση γενετικού υλικού; 02.06.26

Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του

Νέα έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε τράπεζα κρυοσυντήρησης και είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη
Υποκλοπές 02.06.26

Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη

Σκληρή κριτική στο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό ασκεί ο Κ. Τσουκαλάς με αφορμή τη δήλωση Ντίλιαν στην ΕΦΣΥΝ για τις υποκλοπές - «Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση», αναφέρει

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 02.06.26 Upd: 10:32

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Συνέχεια για τις πανελλαδικές σήμερα με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Άλγεβρα - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις

Σύνταξη
Διακοπές στην Ευρώπη: Οι 5 ακριβότερες και οι 5 φθηνότερες χώρες για Airbnb – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα AirDNA 02.06.26

Οι 5 ακριβότερες και οι 5 φθηνότερες χώρες για Airbnb στην Ευρώπη – Πώς σκοράρει η Ελλάδα

Η AirDNA παρουσιάζει τους ακριβότερους και τους φθηνότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με βάση τις τιμές των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η χώρα με το μεγαλύτερο «θερινό καπέλο».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν καρφώνει κυβέρνηση – «Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα»
Ελλάδα 02.06.26

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν καρφώνει κυβέρνηση – «Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα»

Ο Ταλ Ντίλιαν σε μία μακροσκελή δήλωση στην «Εφημερίδα των Συντακτών», τάσσεται επίσης υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής που εμπόδισε η κυβέρνηση - Καταφέρεται κατά του υπ. Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν «συνιστούν κράτος δικαίου» και προειδοποιεί ότι στην  εκδίκαση της έφεσης θα «καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Financial Times 02.06.26

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης

Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

Σύνταξη
Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Σύνταξη
Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια
Άρωμα 02.06.26

Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια

Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι ο νέος «Blue Hero» στη διαφήμιση του αρώματος Bleu de Chanel L'Exclusif σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, η οποία διαδραματίζεται σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη – Ξεκαθαρίζει η κατάσταση με την υποστήριξη κατηγορίας
Ελλάδα 02.06.26

Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη - Στο επίκεντρο της συνεδρίασης το δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας

Μετά τις ενστάσεις κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, η εισαγγελέας θα προτείνει ποιοι από αυτούς θα παραστούν - Αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί και από τους συγγενείς των θυμάτων για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies