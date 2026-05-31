Διεθνής Οικονομία 31 Μαΐου 2026, 21:58

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και των αυτόνομων οπλικών συστημάτων φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα πιο κρίσιμα ηθικά διλήμματα της σύγχρονης πολεμικής τεχνολογίας: μπορεί μια μηχανή να αποφασίζει μόνη της ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει;

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων.

Βρετανία: Πιέσεις για μεγαλύτερη αυτονομία στα οπλικά συστήματα

Η υφιστάμενη βρετανική πολιτική, η οποία δημοσιεύθηκε το 2022, προβλέπει ότι σε κάθε διαδικασία εντοπισμού, επιλογής και προσβολής στόχων πρέπει να υπάρχει η «κατάλληλη ανθρώπινη εμπλοκή ανάλογα με τις περιστάσεις». Ωστόσο, η εμπειρία των τελευταίων ετών από τη χρήση drones και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα πεδία των συγκρούσεων έχει οδηγήσει ορισμένους αξιωματούχους να ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία.

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Άλ Καρνς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι μηχανές να μπορούν να λαμβάνουν αυτόνομα αποφάσεις για στόχους. Όπως δήλωσε στους Financial Times, «πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθεί ο άνθρωπος από τη διαδικασία όταν αυτό απαιτείται, καθώς οι αντίπαλοί μας δεν θα λειτουργούν με τους ίδιους περιορισμούς».

Το ΝΑΤΟ μπροστά σε ένα νέο στρατηγικό δίλημμα

Οι δηλώσεις του Καρνς αντανακλούν μια ευρύτερη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη εντός του ΝΑΤΟ. Πολλοί στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ότι οι δυτικές χώρες κινδυνεύουν να βρεθούν σε μειονεκτική θέση απέναντι σε αντιπάλους που αναπτύσσουν ολοένα και πιο αυτόνομα οπλικά συστήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα βρετανικά συστήματα διαθέτουν ήδη σημαντικό βαθμό αυτονομίας, με πυραυλικά συστήματα που μπορούν να εντοπίζουν και να προσβάλλουν στόχους με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Παράλληλα, ο Καρνς ξεκαθάρισε στους Financial Times ότι η θέση του δεν αντιβαίνει στην επίσημη κυβερνητική πολιτική, υπογραμμίζοντας πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να τηρεί αυστηρούς κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση αυτόνομων όπλων.

Η Ουκρανία, η Ρωσία και η νέα πραγματικότητα των drones

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μετατραπεί σε πεδίο δοκιμών για τις νέες στρατιωτικές τεχνολογίες. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν drones όπως το Saker Scout, το οποίο αξιοποιεί συστήματα υπολογιστικής όρασης για να αναγνωρίζει και να επιτίθεται σε προκαθορισμένες κατηγορίες στρατιωτικών στόχων.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία φέρεται να χρησιμοποιεί drones τύπου Lancet με προηγμένες δυνατότητες αυτόνομου εντοπισμού στόχων, αν και παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό παρεμβαίνει ο άνθρωπος στις τελικές αποφάσεις.

Η πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσε επίσης τη συζήτηση για την αυτονομία στα οπλικά συστήματα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποίησαν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη διαδικασιών επιλογής στόχων.

Οι νομικές και ηθικές προκλήσεις

Οι ειδικοί του διεθνούς δικαίου προειδοποιούν ότι η πλήρης απομάκρυνση του ανθρώπινου παράγοντα από τις αποφάσεις στόχευσης δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ευθύνη, τη λογοδοσία και την προστασία των αμάχων.

Η Τζέσικα Ντόρσεϊ, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, δήλωσε στους Financial Times ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ασκήσει σημαντική πίεση στα υφιστάμενα νομικά πλαίσια που διέπουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων αποτελεί ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάιο στη Λετονία, όταν δύο ουκρανικά drones έπληξαν κατά λάθος πετρελαϊκή εγκατάσταση της χώρας.

Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι Financial Times, μία από τις πιθανές εξηγήσεις είναι ότι τα drones παραπλανήθηκαν από ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και επέλεξαν λανθασμένο στόχο.

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τους διεθνείς κανονισμούς, η συζήτηση για το ποιος θα έχει τελικά τον έλεγχο της σκανδάλης — ο άνθρωπος ή ο αλγόριθμος — αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας αμυντικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ot.gr

Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες
Δημοψήφισμα οργάνωσε ο δήμος του Αμβούργου για να ρωτήσει τους κατοίκους, αν θέλουν η πόλη να θέσει υποψηφιότητα για να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και απάντησαν αρνητικά, και για τις τρεις επόμενες διοργανώσεις.

Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη
Στη Σερβία αναφέρουν πως ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται να πάρει για προπονητή τον Ίμπον Ναβάρο κάτι που αν ισχύσει ο δρόμος ώστε ο Βασίλης Σπανούλης να καταλήξει στον Άρη θα είναι... ορθάνοιχτος!

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

Με τρομερό Μοντέρο, η Βαλένθια διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και την άφησε με μειονέκτημα έδρας στα playoffs
Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζαν Μοντέρο, η Βαλένθια ισοπέδωσε με 102-77 τη Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, τερμάτισε στη 2η θέση της κανονικής διάρκειας του ισπανικού πρωταθλήματος και άφησε τους «μπλαουγκράνα» με μειονέκτημα έδρας στα playoffs.

Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς
Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Λάρισα και έκλεισαν οι σήραγγες των Τεμπών - Μετά την απομάκρυνση του οχήματος η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)
Το Παρίσι «υποκλίθηκε» για δεύτερη σερί χρονιά κάτοχο του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια εντυπωσιακή φιέστα, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων Παριζιάνων.

Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας
Ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στην Αλβανία, που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, προκαλεί αντιδράσεις λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανησυχίες στην ελληνική μειονότητα.

Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
H ακραία ζέστη και οι καύσωνες συνιστούν οικονομική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει έκθεση της Αllianz. H Eλλάδα κινδυνεύει με σωρευτικές απώλειες 4,1% του ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας

Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα – Παράγει πάρα πολλές πατάτες και δεν μπορεί να τις πουλήσει
Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη είχαν μια σημαντική παράπλευρη απώλεια: μείωσε τις εισαγωγές πατάτας στις ΗΠΑ. Αλλά τώρα το Βέλγιο έχει συγκομιδή-ρεκόρ αλλά κανείς δεν αγοράζει πατάτες.

Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό «ψηφίζει» Κάνιε Γουέστ
Πολλές χώρες της Ευρώπης ακυρώνουν τις συναυλίες του Κάνιε Γουέστ, επικαλούμενες παλαιότερες δηλώσεις του, ωστόσο οι θαυμαστές, δεν πτοούνται.

Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί μίλησε για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Τι είχαν δηλώσει νωρίτερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής και η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ιράν

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

