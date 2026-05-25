Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25 Μαΐου 2026, 20:41

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η τελευταία έκδοση τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic προκάλεσε μαζική φυγή των επενδυτών από τις μετοχές εταιρειών νομικού λογισμικού — και αποτελεί απλώς την πιο πρόσφατη υπενθύμιση ενός ενδεχόμενου «μακελειού» στον τομέα των επαγγελματιών γραφείου.

Ο Michael Housman, ιδρυτής και επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της AI-ccelerator, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην εκπαίδευση και τη συμβουλευτική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο Business Insider ότι διακυβεύονται πολλές θέσεις εργασίας καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τον χώρο εργασίας, και όχι μόνο ρόλοι σε συγκεκριμένους κλάδους.

Η Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2026 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εκτιμά ότι 92 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους έως το 2030.

«Ειλικρινά, κάθε εργαζόμενος στον τομέα της γνώσης βρίσκεται σε κίνδυνο», δήλωσε ο Housman στο Business Insider.

Αντί να πανικοβάλλεστε, ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να εξασφαλίσετε το μέλλον της καριέρας σας:

  1. Ελέγξτε τις αρμοδιότητες της θέσης σας

Ο Alex King, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας προσέλκυσης ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης ExpandIQ, δήλωσε στο Business Insider ότι θεωρεί ότι οι θέσεις εργασίας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: πλήρης αυτοματοποίηση, ενίσχυση και μετασχηματισμός.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα εμπίπτουν στην κατηγορία της ενίσχυσης, που σημαίνει ότι ορισμένα μέρη της εργασίας θα αυτοματοποιηθούν, αλλά όχι όλα, και αξίζει να αξιολογήσετε το επίπεδο κινδύνου για τη θέση σας.

Ο King δήλωσε στο Business Insider ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διενεργούν έναν «έλεγχο» των καθηκόντων τους. Αυτό περιλαμβάνει την αναθεώρηση της περιγραφής της θέσης εργασίας τους και τη δημιουργία μιας λίστας με τα καθημερινά τους καθήκοντα.

«Αν είναι πιο προβλέψιμα, είστε ιδιαίτερα ευάλωτοι στην αυτοματοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης,» είπε ο King. «Αντίθετα, αν πρόκειται για ρόλο που βασίζεται περισσότερο στην κρίση ή στις σχέσεις, είστε λίγο λιγότερο ευάλωτοι.»

Ο Housman, ο οποίος είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον: Μεταμορφώστε την επιχείρησή σας με την τεχνητή νοημοσύνη (ή μείνετε πίσω)», δήλωσε ότι οι εταιρείες «τρέχουν με γοργούς ρυθμούς» στην εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς με πολλή επαναλαμβανόμενη εργασία που δεν απαιτεί μεγάλο γνωστικό φορτίο ή επίλυση σύνθετων προβλημάτων, όπως η απάντηση σε email.

  1. Εστίαση στον αντίκτυπο

Οι εργαζόμενοι ή οι υποψήφιοι για εργασία συχνά περιγράφουν τι έκαναν χωρίς να εξηγούν τον αντίκτυπό του, είπε ο King. Καθώς οι θέσεις εργασίας εξελίσσονται, η επικοινωνία αυτής της αξίας στους εργοδότες θα γίνεται όλο και πιο σημαντική, ειδικά καθώς οι εργοδότες επιδιώκουν να ποσοτικοποιήσουν τη συμβολή ενός εργαζομένου.

Για όσους αναζητούν εργασία, στελέχη όπως ο αντιπρόεδρος μηχανικής του LinkedIn δήλωσαν ότι τα παράλληλα έργα μπορούν να ενισχύσουν τις πιθανότητες ενός υποψηφίου να βρει δουλειά.

Στις συνεντεύξεις, φροντίστε να παρουσιάσετε μια ιδέα που υλοποιήσατε, είτε πρόκειται για προϊόντα που βοηθήσατε να αναπτυχθούν είτε για ένα αποθετήριο GitHub με παράλληλα έργα.

  1. Βελτιώστε τις γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων σας στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ του να διατηρήσετε τη δουλειά σας και του να τη χάσετε από κάποιον που γνωρίζει καλύτερα την τεχνολογία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Accenture, για παράδειγμα, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι η εταιρεία θα απολύσει το προσωπικό που δεν θα μπορούσε να επανεκπαιδεύσει για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο John Morgan, πρόεδρος του τμήματος επαγγελματικής μετάβασης, κινητικότητας και ανάπτυξης ηγεσίας στην εταιρεία ταλέντων LHH, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει όχι μόνο να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να «εμβαθύνουν σε αυτήν».

«Μπορεί να έχετε οποιοδήποτε είδος εργασίας, αλλά θα έχετε κάποιο είδος συγκυβερνήτη που θα σας βοηθά σε αυτή την εργασία», είπε ο Morgan, προσθέτοντας ότι όσο πιο εξειδικευμένοι είστε στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο καλύτερη είναι η θέση σας.

Ο King προειδοποίησε ότι πολλές εταιρείες δεν αναβαθμίζουν ακόμη τις δεξιότητες των εργαζομένων, οπότε οι εργαζόμενοι πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία.

Είπε ότι υπάρχουν πολλοί δωρεάν πόροι για να μάθει κανείς τα βασικά της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας εργαζόμενος που μεταπήδησε σε ρόλο τεχνητής νοημοσύνης ανέφερε ότι παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube για να αναπτύξει δεξιότητες σε διαφορετικούς τομείς.

  1. Επικεντρωθείτε στις δεξιότητες

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί όλο και περισσότερο τις εργασίες, ο King είπε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να «επενδύσουν» στις δεξιότητες. Αυτή είναι μια αρχή που έχουν τονίσει πολλοί στελέχη, από τον επικεφαλής επιστήμονα της IBM έως τον υπεύθυνο καινοτομίας της Cisco.

«Οι άνθρωποι που διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες γύρω από την αυτογνωσία και τη συναισθηματική νοημοσύνη θα τα πάνε πολύ καλά στο μέλλον, επειδή αυτό είναι προφανώς κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει», είπε ο King.

Ο Morgan από την LHH είπε ότι η κριτική σκέψη ήταν πάντα σημαντική, αλλά τώρα είναι καθοριστική για την καθοδήγηση των εταιρειών στη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης και για την παροχή αξίας.

«Το να θέτεις τη σωστή ερώτηση γίνεται όλο και πιο σημαντικό», είπε ο Morgan, προσθέτοντας ότι αυτό θα διαφοροποιήσει τους υποψηφίους για θέσεις εργασίας .

  1. Σκεφτείτε την επιχειρηματικότητα

Ο Housman είπε ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να προσφέρει σε ορισμένους ανθρώπους περισσότερη κινητικότητα, ευελιξία και καλύτερο μισθό. Επιπλέον, το εμπόδιο εισόδου έχει μειωθεί με την έλευση της νέας τεχνολογίας.

«Θα δούμε πολλούς αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες που μπορούν να ξεκινήσουν εντελώς νέες επιχειρήσεις από το μηδέν, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία», είπε ο Housman.

Ο Housman είπε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τα «πιο πρόσφατα και καλύτερα» εργαλεία στον τομέα τους και να εντοπίζουν ευκαιρίες για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, ο Housman είπε ότι συνεργάστηκε με έναν διαχειριστή κοινωνικών μέσων που άρχισε να πειραματίζεται με εργαλεία μετατροπής κειμένου σε εικόνα και κατέληξε να στραφεί στην κινούμενη εικόνα, όπου τουλάχιστον διπλασίασε το μισθό του.

«Θα άρχιζα να σκέφτομαι: ‘Πώς θα μπορούσα να πειραματιστώ με αυτά τα εργαλεία; Πώς θα μπορούσα να γίνω κάποιος που λύνει προβλήματα αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη;’», είπε ο Housman.

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Χρηματιστήριο Αθηνών
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Μπρα-ντε-φερ 21.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο για την AI - Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Claude / Mythos 21.05.26

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ

Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης: Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ελλάδα 25.05.26

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Κινητοποιήσεις 25.05.26

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου

Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η Βολιβία διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια

Ο σκανδαλώδης έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν
Νεκρό σώμα 25.05.26

Μοιραίο τέλος - Ο σκανδαλώδης, χολιγουντιανός έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν

Στη νέα της αυτοβιογραφία με τίτλο «You Thought I Was Dead», η Μάμι Βαν Ντόρεν αναπολεί τα τέλη της δεκαετίας του '50, όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες με τον γοητευτικό ταραχοποιό Στιβ Κόχραν.

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 25.05.26

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Παρέμβαση 25.05.26

Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία

Ο νυν πρωθυπουργός Φελίπε Σάντσεθ δήλωσε ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα γίνουν το 2027 - Τι είπε ο Φελίπε Γκονθάλεθ μετά την άσκηση δίωξης στον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο

«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ’ ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 25.05.26

«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ’ ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!

Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν Τζέρι Καρντινάλε πήρε σκούπα και απέλυσε όλους τους διευθυντές επειδή η ομάδα δεν βγήκε στο Champions League. Παρελθόν και ο προπονητής Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ελλάδα 25.05.26

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην αδελφή του ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους έπειτα από έντονο καβγά. Μετά την προσαγωγή του στις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του.

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

«Ξεκαθάρισμα» στη Νέα Αριστερά και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη - «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Μια νέα εποχή 25.05.26

Αναζητώντας άλλη στέγη - Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση - Οι πρωτιές της Ευρώπης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του

Από τα γήπεδα του Μουντιάλ και την Άρσεναλ στις… κεμπαμπερί, τα παγωτά και τώρα στην ιδιοκτησία της Γκόρνικ Ζάμπρζε – Ο Λούκας Ποντόλσκι ξεκινά τη δεύτερη ζωή του.

Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι
Ελλάδα 25.05.26

Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του 35χρονου επιχειρηματία στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του, μετά τη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μπάσκετ 25.05.26

Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL

Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, το ενδιαφέρον στο μπάσκετ στρέφεται στο πρωτάθλημα όπου ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών της GBL.

Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Τα ονόματα 25.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές

Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου. Εκλέχθηκαν βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΜΟ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως και εκπρόσωποι μειονοτήτων

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
Ελλάδα 25.05.26

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Τέμπη: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού – Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας» λέει ο Ασλανίδης
Τέμπη 25.05.26

Ασλανίδης: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού - Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

