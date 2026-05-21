Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
21.05.2026 | 08:38
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
To μέλλον της Google είναι agentic – Όλες οι ανακοινώσεις στο συνέδριο της εταιρείας
AI 21 Μαΐου 2026, 10:39

To μέλλον της Google είναι agentic – Όλες οι ανακοινώσεις στο συνέδριο της εταιρείας

Με νέα μοντέλα, προϊόντα και λειτουργίες σε Αναζήτηση, YouTube, Docs και συσκευές, η Google δείχνει πώς φαντάζεται το επόμενο στάδιο της AI.

Γιώργος Πολύζος
Η Google παρουσίασε στο φετινό συνέδριο Google I/O μια ξεκάθαρη στροφή προς την εποχή των Gemini agents, δείχνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη της δεν περιορίζεται πλέον στο να απαντά σε ερωτήσεις, αλλά αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ολοκλήρωση εργασιών για τον χρήστη. Με νέα προϊόντα, αναβαθμισμένα μοντέλα και διευρυμένες δυνατότητες σε Αναζήτηση, YouTube, Docs και συσκευές, η εταιρεία επιχειρεί να μετατρέψει το AI σε καθημερινό ψηφιακό συνεργάτη.

Η βασική αφήγηση της Google στο φετινό συνέδριο ήταν ότι η αγορά έχει περάσει πλέον από τη γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη στην εποχή των agents, δηλαδή συστημάτων που δεν περιορίζονται στην παραγωγή απαντήσεων, αλλά μπορούν να ενεργούν αυτόνομα και να υποστηρίζουν τον χρήστη σε πολλαπλές εργασίες. Η μετάβαση αυτή αποτυπώνεται, σύμφωνα με την εταιρεία, και στην υιοθέτηση των προϊόντων της: το AI Mode στην Αναζήτηση έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες, ενώ τα ερωτήματα διπλασιάζονται κάθε τρίμηνο. Παράλληλα, η εφαρμογή Gemini έχει περάσει τους 900 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του οικοσυστήματος.

Πλατφόρμα και δημιουργοί

Σε επίπεδο πλατφόρμας, περισσότεροι από 8,5 εκατομμύρια προγραμματιστές δημιουργούν πλέον νέες εφαρμογές και εμπειρίες με τα μοντέλα της Google κάθε μήνα. Αυτό το εύρος υιοθέτησης αποτελεί, για την εταιρεία, την απόδειξη ότι η στρατηγική της δεν αφορά μόνο μεμονωμένα εργαλεία, αλλά μια συνολική υποδομή για παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Η Google υποστηρίζει ότι το επόμενο βήμα είναι να φέρει αυτή την τεχνητή νοημοσύνη σε περισσότερα προϊόντα και περισσότερες μορφές συσκευών, ώστε η αλληλεπίδραση να γίνει πιο φυσική και πιο άμεση.

Το ετήσιο συνέδριο της Google πραγματοποιήθηκε στο Μάουντεν Βιου της Καλιφόρνια (Reuters)

A Google Maps symbol is displayed near an entrance at Google’s I/O 2026 developer conference in Mountain View, California, U.S., May 19, 2026.  REUTERS/Manuel Orbegozo

Νέα προϊόντα και εμπειρίες

Στο YouTube, το νέο Ask YouTube επιχειρεί να μεταμορφώσει την εμπειρία αναζήτησης πληροφορίας μέσα από βίντεο, συγκεντρώνοντας σχετικά μεγάλης διάρκειας βίντεο και Shorts σε διαδραστικές, δομημένες απαντήσεις. Στα Docs, το Docs Live επιτρέπει στον χρήστη να καταγράφει προφορικά ιδέες και το Gemini λειτουργεί ως συνεργάτης στη σύνταξη, τη δομή και την οργάνωση του κειμένου. Παράλληλα, το Google Pics, νέο εργαλείο δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων με βάση το μοντέλο Nano Banana, δίνει λεπτομερή δημιουργικό έλεγχο, αντιμετωπίζοντας κάθε στοιχείο της εικόνας ως ξεχωριστό αντικείμενο.

Η εταιρεία ετοιμάζει επίσης νέα έξυπνα γυαλιά ήχου με ενσωματωμένο το Gemini, τα οποία θα προσφέρουν φωνητική βοήθεια διακριτικά στο αυτί του χρήστη. Η στόχευση είναι σαφής: να μειωθεί η εξάρτηση από την οθόνη και να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση με τον φυσικό κόσμο, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί παρασκηνιακά ως βοηθός.

To Gemini της Google ενσωματώνεται σε έξυπνα γυαλιά (Reuters)

Μοντέλα και agents

Στο επίπεδο των μοντέλων, η Google παρουσίασε το Gemini 3.5 Flash, το οποίο συνδυάζει νοημοσύνη και δράση με τετραπλάσια ταχύτητα σε σχέση με αντίστοιχα μοντέλα. Παρουσίασε επίσης το Gemini Omni, ένα μοντέλο σχεδιασμένο να δημιουργεί οποιαδήποτε μορφή αποτελέσματος από κάθε μορφή δεδομένων, ξεκινώντας από το βίντεο. Με αυτά τα λανσαρίσματα, η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει την τεχνολογική της βάση και να στηρίξει ένα πιο ευέλικτο οικοσύστημα εφαρμογών.

Στον τομέα του προγραμματισμού μέσω agents, η Google ανακοίνωσε το Google Antigravity 2.0, εξελίσσοντας την πλατφόρμα της σε αυτόνομη εφαρμογή για υπολογιστές όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργεί και να διαχειρίζεται AI agents. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η εταιρεία δεν στοχεύει μόνο στους τελικούς χρήστες, αλλά και στους δημιουργούς λογισμικού που θα χτίσουν την επόμενη γενιά εργαλείων πάνω στην agentic λογική.

Καταναλωτές και αναζήτηση

Η Google έφερε παράλληλα τη δύναμη των agents και στους καταναλωτές, παρουσιάζοντας το Gemini Spark ως νέο προσωπικό agent διαθέσιμο όλο το 24ωρο. Το Daily Brief προσφέρει μια έξυπνη πρωινή σύνοψη για καλύτερη οργάνωση της ημέρας, ενώ η Αναζήτηση εμπλουτίζεται με agents που αναζητούν αυτόνομα πληροφορίες, generative UI και ένα καθολικό καλάθι αγορών. Η κατεύθυνση αυτή δείχνει ότι η εταιρεία επιδιώκει να μετατρέψει την Αναζήτηση από εργαλείο εντοπισμού πληροφορίας σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης ενεργειών.

To Spark είναι η πρόταση της Google για έναν πράκτορα γενικής χρήσης (Reuters)

Ασφάλεια και εμπιστοσύνη

Καθώς η Google προχωρά σε αυτή τη νέα εποχή, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμπιστοσύνη και την ασφάλεια. Για να βοηθήσει τους χρήστες να πλοηγούνται πιο ασφαλώς στο διαδίκτυο, φέρνει την τεχνολογία επαλήθευσης SynthID και C2PA στην Αναζήτηση, στο Chrome και στην εφαρμογή Gemini. Παράλληλα, αξιοποιεί τον agent CodeMender του DeepMind για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλατφορμών της και λανσάρει το Gemini for Science, με στόχο να προσφέρει στους ερευνητές πιο ισχυρά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τι σημαίνει για την αγορά

Το συνολικό μήνυμα του Google I/O είναι ότι η εταιρεία επιχειρεί να ορίσει το επόμενο μεγάλο βήμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, συνδυάζοντας μοντέλα αιχμής, agents, πλατφόρμες και προϊόντα καθημερινής χρήσης. Η στρατηγική της δείχνει πως η μάχη πλέον δεν αφορά μόνο την ποιότητα των απαντήσεων των μοντέλων, αλλά το ποιος θα ελέγξει την εμπειρία δράσης του χρήστη σε όλο το ψηφιακό περιβάλλον. Με τις ανακοινώσεις της, η Google στέλνει το μήνυμα ότι θέλει να μετατρέψει την AI σε πιο χρήσιμη, πιο προσωπική και πιο λειτουργική τεχνολογία για καταναλωτές, δημιουργούς και επιχειρήσεις.

Πηγή: OT.gr

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση
«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς
«Αν οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που χειρίστηκαν τις υποκλοπές είχαν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, η υπόθεση θα είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν» σημειώνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας, αλλά και τη σχέση ΕΥΠ - ιδιωτών που προμήθευαν το Predator. Μιλά για την «απειλή» του Ταλ Ντίλιαν (Intellexa), το χρέος των δικαστών, τη στάση υπουργών «θυμάτων» υποκλοπών, αλλά και αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη που τότε κατείχε κρίσιμο πόστο. «Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι» λέει.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Ποιοι σκύλοι επιτίθενται τελικά στους ανθρώπους; – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα περιστατικά με δαγκώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιοι σκύλοι «κρύβονται» πίσω από αυτά, γιατί οι στατιστικές ανά φυλή μάς οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα
Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ισπανία γράφουν ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Χαλκίδα: Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων – Ανακοίνωση της Hellenic Train
«Αρχικά μας είπαν να περιμένουμε να δούμε εάν θα εκτελεστεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν για τα λεωφορεία» λένε επιβάτες που περίμεναν τα πρωινά τρένα στη Χαλκίδα

Ρωσία – Ουκρανία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις – Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά
Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

ΟΗΕ: Ιστορικό «ναι» σε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή – Οι οχτώ χώρες που είπαν «όχι»
Οι ΗΠΑ, μία από τις οχτώ χώρες με την υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου και τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου- τάχθηκαν κατά του μέτρου για την κλιματική αλλαγή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

