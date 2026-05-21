21.05.2026 | 08:38
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Airbnb: Ανοδικά κινείται η ζήτηση στη βραχυχρόνια μίσθωση, αυξάνονται οι τιμές στα καταλύματα

Η πορεία της ζήτησης καταλυμάτων τύπου Airbnb για τη θερινή σεζόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA - Η δυναμική στις ευρωπαϊκές αγορές και η θέση της Ελλάδας

Λάμπρος Καραγεώργος
Με ισχυρή δυναμική εισέρχεται στη θερινή σεζόν η βραχυχρόνια μίσθωση, τύπου Airbnb στη χώρα μας, καθώς η ζήτηση κινείται ανοδικά και οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές, παρά τη μικρή επιβράδυνση που καταγράφηκε την άνοιξη, λόγω και των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Οι Έλληνες διαχειριστές κατάφεραν να ενισχύσουν τις τιμές, με τη μέση ημερήσια (ADR) να διαμορφώνεται στα 107,1 ευρώ

Σύμφωνα με την τελευταία ευρωπαϊκή ανάλυση της AirDNA για τον Απρίλιο του 2026, η χώρα εμφανίζει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, τόσο σε επίπεδο καλοκαιρινής ζήτησης όσο και σε επίπεδο τιμών.

Ο Απρίλιος κινήθηκε πιο υποτονικά σε σχέση με πέρυσι, ακολουθώντας τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση. Οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ η πληρότητα υποχώρησε στο 54,8%, καθώς η αύξηση της προσφοράς καταλυμάτων στην Ευρώπη ξεπέρασε την άνοδο της ζήτησης. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά η προσφορά διαθέσιμων καταχωρήσεων μειώθηκε κατά 3,6%, στοιχείο που λειτούργησε υποστηρικτικά για τις αποδόσεις των καταλυμάτων.

Οι Έλληνες διαχειριστές καταλυμάτων Airbnb

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι Έλληνες διαχειριστές κατάφεραν να ενισχύσουν τις τιμές. Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 7,8% και διαμορφώθηκε στα 107,1 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR) σημείωσε άνοδο 2,1%, φτάνοντας τα 58,7 ευρώ, παρά τη μικρή υποχώρηση της πληρότητας.

Οι προοπτικές για το καλοκαίρι εμφανίζονται ακόμη πιο ισχυρές. Η συνολική θερινή ζήτηση στην Ελλάδα κινείται ήδη 9,3% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, επίδοση καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 8,2%. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η εικόνα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου οι κρατήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 13,5% και 11,4% αντίστοιχα. Ανοδικά κινείται και ο Σεπτέμβριος, με αύξηση 12,4%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Το υψηλότερο premium τιμών στην Ευρώπη

Η AirDNA επισημαίνει επίσης ότι η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο εποχικό premium τιμών στην Ευρώπη. Οι θερινές τιμές διαμορφώνονται κατά περίπου 55% υψηλότερα σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά, ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών αγορών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Συγκεκριμένα, η μέση ημερήσια τιμή το καλοκαίρι φτάνει τα 174 ευρώ, έναντι 113 ευρώ εκτός θερινής περιόδου.

Γενικότερα η ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων εισέρχεται στο καλοκαίρι του 2026 με ισχυρή ζήτηση, παρά τις πιέσεις από τον πληθωρισμό, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αυξημένη προσφορά καταλυμάτων. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της AirDNA, η ζήτηση για την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου κινείται ήδη 8,2% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, με τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο να εμφανίζουν τις ισχυρότερες επιδόσεις.

Η αύξηση της προσφοράς

Ωστόσο, η αύξηση της προσφοράς εξακολουθεί να ξεπερνά τη ζήτηση. Τον Απρίλιο, τα διαθέσιμα καταλύματα στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 3,6%, φτάνοντας τα 3,71 εκατ., ενώ οι διανυκτερεύσεις υποχώρησαν κατά 5,7%. Ως αποτέλεσμα, η μέση πληρότητα μειώθηκε στο 55,3%.

Παρά τη χαμηλότερη πληρότητα, οι τιμές συνέχισαν να κινούνται ανοδικά. Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 6,3% στα 127 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR) ενισχύθηκε κατά 2,5%, δείχνοντας ότι οι διαχειριστές διατηρούν ισχυρή τιμολογιακή πολιτική ακόμη και σε συνθήκες ηπιότερης ζήτησης.

Η μετατόπιση της ζήτησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετατόπιση της ζήτησης προς πιο «μεσαίες» κατηγορίες καταλυμάτων. Τα segments Economy, Midscale και Upscale καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις για το καλοκαίρι, καθώς οι ταξιδιώτες φαίνεται να αναζητούν καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής εν μέσω αυξημένου κόστους μετακινήσεων και διαμονής.

Σε επίπεδο χωρών, οι βόρειες ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική. Η Δανία καταγράφει άνοδο της θερινής ζήτησης κατά 50,9%, ενώ ισχυρές επιδόσεις σημειώνουν επίσης η Πολωνία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Αντίθετα, πιο παραδοσιακοί μεσογειακοί προορισμοί, όπως η Κροατία, εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης.

Πηγή: ΟΤ

Τι εξετάζεται 21.05.26

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Κώστας Παπαδής
Το μήνυμα 21.05.26

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Εφιάλτης 21.05.26

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Στεγαστική πολιτική 21.05.26

Τρεισήμιση χρόνια μετά τον αρχικό νόμο για την κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα παίρνει σάρκα και οστά, με έκδοση ΚΥΑ για τα πρώτα ακίνητα. Όμως πουθενά δεν λέει ποιο θα είναι το κοινωνικό ενοίκιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οικονομία 20.05.26

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Σειφ Σπεις 21.05.26

«Αν οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που χειρίστηκαν τις υποκλοπές είχαν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, η υπόθεση θα είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν» σημειώνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας, αλλά και τη σχέση ΕΥΠ - ιδιωτών που προμήθευαν το Predator. Μιλά για την «απειλή» του Ταλ Ντίλιαν (Intellexa), το χρέος των δικαστών, τη στάση υπουργών «θυμάτων» υποκλοπών, αλλά και αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη που τότε κατείχε κρίσιμο πόστο. «Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι» λέει.

Europa League 21.05.26

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Οι παράγοντες κινδύνου 21.05.26

Τα περιστατικά με δαγκώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιοι σκύλοι «κρύβονται» πίσω από αυτά, γιατί οι στατιστικές ανά φυλή μάς οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

Τζούλη Τούντα
Euroleague 21.05.26

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ισπανία γράφουν ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Τι συνέβη 21.05.26

«Αρχικά μας είπαν να περιμένουμε να δούμε εάν θα εκτελεστεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν για τα λεωφορεία» λένε επιβάτες που περίμεναν τα πρωινά τρένα στη Χαλκίδα

«Παγωμένες» συνομιλίες 21.05.26

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

Περιβάλλον 21.05.26

Οι ΗΠΑ, μία από τις οχτώ χώρες με την υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου και τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου- τάχθηκαν κατά του μέτρου για την κλιματική αλλαγή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26 Upd: 09:57

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή

Editorial 21.05.26

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μπάσκετ 21.05.26

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

