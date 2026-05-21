Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με ισχυρή δυναμική εισέρχεται στη θερινή σεζόν η βραχυχρόνια μίσθωση, τύπου Airbnb στη χώρα μας, καθώς η ζήτηση κινείται ανοδικά και οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές, παρά τη μικρή επιβράδυνση που καταγράφηκε την άνοιξη, λόγω και των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Οι Έλληνες διαχειριστές κατάφεραν να ενισχύσουν τις τιμές, με τη μέση ημερήσια (ADR) να διαμορφώνεται στα 107,1 ευρώ

Σύμφωνα με την τελευταία ευρωπαϊκή ανάλυση της AirDNA για τον Απρίλιο του 2026, η χώρα εμφανίζει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, τόσο σε επίπεδο καλοκαιρινής ζήτησης όσο και σε επίπεδο τιμών.

Ο Απρίλιος κινήθηκε πιο υποτονικά σε σχέση με πέρυσι, ακολουθώντας τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση. Οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ η πληρότητα υποχώρησε στο 54,8%, καθώς η αύξηση της προσφοράς καταλυμάτων στην Ευρώπη ξεπέρασε την άνοδο της ζήτησης. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά η προσφορά διαθέσιμων καταχωρήσεων μειώθηκε κατά 3,6%, στοιχείο που λειτούργησε υποστηρικτικά για τις αποδόσεις των καταλυμάτων.

Οι Έλληνες διαχειριστές καταλυμάτων Airbnb

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι Έλληνες διαχειριστές κατάφεραν να ενισχύσουν τις τιμές. Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 7,8% και διαμορφώθηκε στα 107,1 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR) σημείωσε άνοδο 2,1%, φτάνοντας τα 58,7 ευρώ, παρά τη μικρή υποχώρηση της πληρότητας.

Οι προοπτικές για το καλοκαίρι εμφανίζονται ακόμη πιο ισχυρές. Η συνολική θερινή ζήτηση στην Ελλάδα κινείται ήδη 9,3% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, επίδοση καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 8,2%. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η εικόνα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου οι κρατήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 13,5% και 11,4% αντίστοιχα. Ανοδικά κινείται και ο Σεπτέμβριος, με αύξηση 12,4%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Το υψηλότερο premium τιμών στην Ευρώπη

Η AirDNA επισημαίνει επίσης ότι η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο εποχικό premium τιμών στην Ευρώπη. Οι θερινές τιμές διαμορφώνονται κατά περίπου 55% υψηλότερα σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά, ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών αγορών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Συγκεκριμένα, η μέση ημερήσια τιμή το καλοκαίρι φτάνει τα 174 ευρώ, έναντι 113 ευρώ εκτός θερινής περιόδου.

Γενικότερα η ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων εισέρχεται στο καλοκαίρι του 2026 με ισχυρή ζήτηση, παρά τις πιέσεις από τον πληθωρισμό, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αυξημένη προσφορά καταλυμάτων. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της AirDNA, η ζήτηση για την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου κινείται ήδη 8,2% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, με τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο να εμφανίζουν τις ισχυρότερες επιδόσεις.

Η αύξηση της προσφοράς

Ωστόσο, η αύξηση της προσφοράς εξακολουθεί να ξεπερνά τη ζήτηση. Τον Απρίλιο, τα διαθέσιμα καταλύματα στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 3,6%, φτάνοντας τα 3,71 εκατ., ενώ οι διανυκτερεύσεις υποχώρησαν κατά 5,7%. Ως αποτέλεσμα, η μέση πληρότητα μειώθηκε στο 55,3%.

Παρά τη χαμηλότερη πληρότητα, οι τιμές συνέχισαν να κινούνται ανοδικά. Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 6,3% στα 127 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR) ενισχύθηκε κατά 2,5%, δείχνοντας ότι οι διαχειριστές διατηρούν ισχυρή τιμολογιακή πολιτική ακόμη και σε συνθήκες ηπιότερης ζήτησης.

Η μετατόπιση της ζήτησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετατόπιση της ζήτησης προς πιο «μεσαίες» κατηγορίες καταλυμάτων. Τα segments Economy, Midscale και Upscale καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις για το καλοκαίρι, καθώς οι ταξιδιώτες φαίνεται να αναζητούν καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής εν μέσω αυξημένου κόστους μετακινήσεων και διαμονής.

Σε επίπεδο χωρών, οι βόρειες ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική. Η Δανία καταγράφει άνοδο της θερινής ζήτησης κατά 50,9%, ενώ ισχυρές επιδόσεις σημειώνουν επίσης η Πολωνία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Αντίθετα, πιο παραδοσιακοί μεσογειακοί προορισμοί, όπως η Κροατία, εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης.

Πηγή: ΟΤ