Ακίνητα: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και «κρυφές» αγοραπωλησίες

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνουν τα ακίνητα καθώς οι διασταυρώσεις αποκαλύπτουν κύμα φοροδιαφυγής.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και «κρυφές» αγοραπωλησίες.

Τα στοιχεία για τα ακίνητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν 2,46 εκατ. δηλώσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις, με τα δηλωθέντα εισοδήματα να φθάνουν τα 973,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντόπισαν εκτεταμένες αποκλίσεις.

Ειδικότερα:

Αγοραπωλησίες ακινήτων: Στο πεδίο των μεταβιβάσεων, 873 φορολογούμενοι που είχαν καταβάλει φόρο μεταβίβασης το 2019 δεν δήλωσαν τη σχετική δαπάνη αγοράς στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Μετά από παρεμβάσεις της ΑΑΔΕ, το 65% συμμορφώθηκε, υποβάλλοντας δηλώσεις που αποκάλυψαν δαπάνες ύψους 87 εκατ. ευρώ και οδήγησαν σε επιπλέον φόρους άνω των 577.000 ευρώ.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Συνολικά 24.383 ΑΦΜ εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα για τα έτη 2020-2022, μετά από διασταύρωση στοιχείων με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα χωρίς δηλωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουρισμό, τα οποία καλούνται τώρα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Στο στόχαστρο βρίσκονται 1.545 ιδιοκτήτες με τρία ή περισσότερα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίοι είτε δεν έχουν δηλώσει έναρξη δραστηριότητας είτε δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους ΚΑΔ. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει ειδοποιήσεις, προειδοποιώντας για περαιτέρω ελεγκτικές ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Παράνομες καταχωρήσεις ακινήτων: Περισσότερα από 12.000 ακίνητα εντοπίστηκαν χωρίς έγκυρο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου και αποσύρθηκαν από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι παραβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα. Συγκεκριμένα για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται εις βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Πηγή: OT