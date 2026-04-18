newspaper
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ακίνητα: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και «κρυφές» αγοραπωλησίες
Οικονομία 18 Απριλίου 2026, 09:14

Ακίνητα: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και «κρυφές» αγοραπωλησίες

Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ χιλιάδες ιδιοκτήτες με ακίνητα – Η ΑΑΔΕ κατέγραψε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Spotlight

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνουν τα ακίνητα καθώς οι διασταυρώσεις αποκαλύπτουν κύμα φοροδιαφυγής.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και «κρυφές» αγοραπωλησίες.

Τα στοιχεία για τα ακίνητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν 2,46 εκατ. δηλώσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις, με τα δηλωθέντα εισοδήματα να φθάνουν τα 973,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντόπισαν εκτεταμένες αποκλίσεις.

Ειδικότερα:

Αγοραπωλησίες ακινήτων: Στο πεδίο των μεταβιβάσεων, 873 φορολογούμενοι που είχαν καταβάλει φόρο μεταβίβασης το 2019 δεν δήλωσαν τη σχετική δαπάνη αγοράς στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Μετά από παρεμβάσεις της ΑΑΔΕ, το 65% συμμορφώθηκε, υποβάλλοντας δηλώσεις που αποκάλυψαν δαπάνες ύψους 87 εκατ. ευρώ και οδήγησαν σε επιπλέον φόρους άνω των 577.000 ευρώ.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Συνολικά 24.383 ΑΦΜ εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα για τα έτη 2020-2022, μετά από διασταύρωση στοιχείων με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα χωρίς δηλωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουρισμό, τα οποία καλούνται τώρα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Στο στόχαστρο βρίσκονται 1.545 ιδιοκτήτες με τρία ή περισσότερα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίοι είτε δεν έχουν δηλώσει έναρξη δραστηριότητας είτε δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους ΚΑΔ. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει ειδοποιήσεις, προειδοποιώντας για περαιτέρω ελεγκτικές ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Παράνομες καταχωρήσεις ακινήτων: Περισσότερα από 12.000 ακίνητα εντοπίστηκαν χωρίς έγκυρο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου και αποσύρθηκαν από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι παραβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα. Συγκεκριμένα για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται εις βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οικονομία 18.04.26

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Βήμα βήμα πώς θα πάρετε την επιδότηση του Fuel Pass

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Οικονομία 18.04.26

«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο

Ο Γενικός Δείκτης Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία, που αποτυπώνει τις τιμές παραγωγού σε φρέσκα τρόφιμα, αυξήθηκε κατά 4% τον Φεβρουάριο. Η υψηλότερη αύξηση εδώ και 21 μήνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΑΑΔΕ 17.04.26

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Σύνταξη
Καινοτομία 17.04.26

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας

Τα κορυφαία ταλέντα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης «μεταναστεύουν» από τα πανεπιστήμια στη Βig Tech. Νέα έρευνα χαρτογραφεί τους κινδύνους της «μεγάλης φυγής» των εγκεφάλων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Γραφήματα 17.04.26

Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στην ελληνική οικονομία - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οικονομία 18.04.26

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Κόσμος 18.04.26

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, λένε οι ειδικοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύνταξη
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόσμος 18.04.26 Upd: 10:09

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Βήμα βήμα πώς θα πάρετε την επιδότηση του Fuel Pass

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Cookies