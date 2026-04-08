«Φρένο» σε νέα airbnb σε Χερσόνησο, Μάλια, Νέα Κυδωνία

Από το «κόσκινο» του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό -το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί λίγο μετά το Πάσχα- περνούν τα Airbnb, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η Κρήτη.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το patris.gr, στον χάρτη των κορεσμένων περιοχών, λένε οι πληροφορίες, περιλαμβάνονται τα Μάλια, η Χερσόνησος στο Ηράκλειο και η Νέα Κυδωνία στα Χανιά.

Για αυτές τις περιοχές, η βασική πρόταση που εξετάζεται είναι η ρητή απαγόρευση μετατροπής νέων κατοικιών σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι στις νέες οικοδομικές άδειες που θα εκδίδονται, δεν θα επιτρέπεται η χρήση τους ως Airbnb, με σκοπό να παραμείνουν τα ακίνητα διαθέσιμα για μόνιμη στέγαση και να μειωθεί η πίεση στις τιμές των ενοικίων.

Οι κατευθύνσεις για τη διαχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων θα ενσωματωθούν και θα εξειδικευθούν στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων της Κρήτης, δίνοντας ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για το πού και πώς θα αναπτύσσεται η τουριστική δραστηριότητα.

Πέρα από την Κρήτη, σύμφωνα με «ΤΟ ΒΗΜΑ», το νέο πλαίσιο φέρνει οριζόντιες αλλαγές που θωρακίζουν νομικά την τουριστική ανάπτυξη:

Εξετάζεται μια γενναία μείωση, της τάξης του 20% με 30%, στον αριθμό των νέων τουριστικών κλινών, που θα επιτρέπονται στα νησιά των Κυκλάδων.

Όλες οι ρυθμίσεις περνούν αυτή τη στιγμή από αυστηρό νομικό έλεγχο, ώστε το τελικό κείμενο να είναι ανθεκτικό σε πιθανές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παρά τις καθυστερήσεις ετών, η ηγεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού εκτιμά ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση θα δημοσιευθεί εντός του Μαΐου (μετά το Πάσχα), θέτοντας τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα.

Οι αυστηροί περιορισμοί θα αφορούν μόνο τις «κόκκινες» περιοχές. Οι αναπτυσσόμενες, οι μη αναπτυγμένες και οι περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης φαίνεται πως εξαιρούνται από τις οριζόντιες απαγορεύσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Κώστας Αράπογλου: Δεν λύνεται έτσι το στεγαστικό

«Ούτε η βραχυχρόνια μίσθωση είναι η αιτία του στεγαστικού προβλήματος, ούτε οι νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια θα το επιλύσουν», επισήμανε -μιλώντας στην «Π»- ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων ν. Ηρακλείου, Κώστας Αράπογλου.

Ο κ. Αράπογλου σημείωσε ότι -κατά την άποψή τους- οι περιορισμοί αυτοί είναι προς την λάθος κατεύθυνση, γιατί είναι αντιαναπτυξιακοί και γιατί δεν ευθύνεται η βραχυχρόνια μίσθωση για την έλλειψη σπιτιών.

«Ειδικές προτάσεις επικεντρώνονται στο να μη μειωθούν τα όρια των οικισμών και στο να δοθούν σοβαρά οικονομικά κίνητρα, με χαμηλή φορολογία εισοδήματος 15% για 15 χρόνια σε εκείνους, που θα κτίσουν νέες οικοδομές και θα διαθέσουν τα σπίτια σε μακροχρόνια μίσθωση.

Ο πρόεδρος των Ιδιοκτητών Ακινήτων σημείωσε ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, έχουν φύγει από τη βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί έχει πολλά έξοδα, πολλές υποχρεώσεις και προσωπική εργασία που δεν αποδίδει οικονομικά όσο θα ήθελαν.

Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι κλίνες στα Airbnb της Κρήτης φθάνουν τις 200.000, καθημερινά προστίθενται περισσότερες και έχουν από τις πιο υψηλές πληρότητες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η εικόνα των Airbnb στο νησί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lighthouse και του Inside Airbnb για το 2025/2026, στο νησί υπάρχουν περίπου 32.500 έως 33.000 ενεργές αγγελίες.

Η αύξηση είναι εντυπωσιακή, καθώς το 2020 ο αριθμός αυτός ήταν γύρω στις 21.000, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των καταλυμάτων (πάνω από 90%) αφορά ολόκληρα σπίτια ή διαμερίσματα.

Το καλοκαίρι του 2025, η μέση πληρότητα έφτασε το 65%, σημειώνοντας μικρή άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όσον αφορά στις τιμές των Airbnb στην Κρήτη, εμφανίζονται κατά μέσο όρο 13% υψηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο, παρά τη γενικότερη πίεση λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού.

Η αγορά παραμένει έντονα διεθνοποιημένη, με τους ξένους επισκέπτες να αποτελούν τον κύριο όγκο των διανυκτερεύσεων.

Λόγω των νέων ρυθμίσεων, που συζητούνται ήδη εντός του 2026 για τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κορεσμένες περιοχές, οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να σταθεροποιηθούν ή να παρουσιάσουν διακυμάνσεις τους επόμενους μήνες.