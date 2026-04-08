newspaper
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Φρένο» σε νέα airbnb σε Χερσόνησο, Μάλια, Νέα Κυδωνία
Ελλάδα 08 Απριλίου 2026, 08:42

«Φρένο» σε νέα airbnb σε Χερσόνησο, Μάλια, Νέα Κυδωνία

«Λάθος κίνηση», λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Spotlight

Από το «κόσκινο» του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό -το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί λίγο μετά το Πάσχα- περνούν τα Airbnb, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η Κρήτη.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το patris.gr, στον χάρτη των κορεσμένων περιοχών, λένε οι πληροφορίες, περιλαμβάνονται τα Μάλια, η Χερσόνησος στο Ηράκλειο και η Νέα Κυδωνία στα Χανιά.

Για αυτές τις περιοχές, η βασική πρόταση που εξετάζεται είναι η ρητή απαγόρευση μετατροπής νέων κατοικιών σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι στις νέες οικοδομικές άδειες που θα εκδίδονται, δεν θα επιτρέπεται η χρήση τους ως Airbnb, με σκοπό να παραμείνουν τα ακίνητα διαθέσιμα για μόνιμη στέγαση και να μειωθεί η πίεση στις τιμές των ενοικίων.

Οι κατευθύνσεις για τη διαχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων θα ενσωματωθούν και θα εξειδικευθούν στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων της Κρήτης, δίνοντας ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για το πού και πώς θα αναπτύσσεται η τουριστική δραστηριότητα.

Πέρα από την Κρήτη, σύμφωνα με «ΤΟ ΒΗΜΑ», το νέο πλαίσιο φέρνει οριζόντιες αλλαγές που θωρακίζουν νομικά την τουριστική ανάπτυξη:

Εξετάζεται μια γενναία μείωση, της τάξης του 20% με 30%, στον αριθμό των νέων τουριστικών κλινών, που θα επιτρέπονται στα νησιά των Κυκλάδων.

Όλες οι ρυθμίσεις περνούν αυτή τη στιγμή από αυστηρό νομικό έλεγχο, ώστε το τελικό κείμενο να είναι ανθεκτικό σε πιθανές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παρά τις καθυστερήσεις ετών, η ηγεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού εκτιμά ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση θα δημοσιευθεί εντός του Μαΐου (μετά το Πάσχα), θέτοντας τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα.

Οι αυστηροί περιορισμοί θα αφορούν μόνο τις «κόκκινες» περιοχές. Οι αναπτυσσόμενες, οι μη αναπτυγμένες και οι περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης φαίνεται πως εξαιρούνται από τις οριζόντιες απαγορεύσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Κώστας Αράπογλου: Δεν λύνεται έτσι το στεγαστικό

«Ούτε η βραχυχρόνια μίσθωση είναι η αιτία του στεγαστικού προβλήματος, ούτε οι νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια θα το επιλύσουν», επισήμανε -μιλώντας στην «Π»- ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων ν. Ηρακλείου, Κώστας Αράπογλου.

Ο κ. Αράπογλου σημείωσε ότι -κατά την άποψή τους- οι περιορισμοί αυτοί είναι προς την λάθος κατεύθυνση, γιατί είναι αντιαναπτυξιακοί και γιατί δεν ευθύνεται η βραχυχρόνια μίσθωση για την έλλειψη σπιτιών.

«Ειδικές προτάσεις επικεντρώνονται στο να μη μειωθούν τα όρια των οικισμών και στο να δοθούν σοβαρά οικονομικά κίνητρα, με χαμηλή φορολογία εισοδήματος 15% για 15 χρόνια σε εκείνους, που θα κτίσουν νέες οικοδομές και θα διαθέσουν τα σπίτια σε μακροχρόνια μίσθωση.

Ο πρόεδρος των Ιδιοκτητών Ακινήτων σημείωσε ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, έχουν φύγει από τη βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί έχει πολλά έξοδα, πολλές υποχρεώσεις και προσωπική εργασία που δεν αποδίδει οικονομικά όσο θα ήθελαν.

Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι κλίνες στα Airbnb της Κρήτης φθάνουν τις 200.000, καθημερινά προστίθενται περισσότερες και έχουν από τις πιο υψηλές πληρότητες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η εικόνα των Airbnb στο νησί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lighthouse και του Inside Airbnb για το 2025/2026, στο νησί υπάρχουν περίπου 32.500 έως 33.000 ενεργές αγγελίες.

Η αύξηση είναι εντυπωσιακή, καθώς το 2020 ο αριθμός αυτός ήταν γύρω στις 21.000, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των καταλυμάτων (πάνω από 90%) αφορά ολόκληρα σπίτια ή διαμερίσματα.

Το καλοκαίρι του 2025, η μέση πληρότητα έφτασε το 65%, σημειώνοντας μικρή άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όσον αφορά στις τιμές των Airbnb στην Κρήτη, εμφανίζονται κατά μέσο όρο 13% υψηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο, παρά τη γενικότερη πίεση λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού.

Η αγορά παραμένει έντονα διεθνοποιημένη, με τους ξένους επισκέπτες να αποτελούν τον κύριο όγκο των διανυκτερεύσεων.

Λόγω των νέων ρυθμίσεων, που συζητούνται ήδη εντός του 2026 για τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κορεσμένες περιοχές, οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να σταθεροποιηθούν ή να παρουσιάσουν διακυμάνσεις τους επόμενους μήνες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Πετρέλαιο: «Bουτια» μετά το deal ΗΠΑ–Ιράν – Άλμα για τις μετοχές

Πετρέλαιο: «Bουτια» μετά το deal ΗΠΑ–Ιράν – Άλμα για τις μετοχές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Κόσμος
Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Ελλάδα 08.04.26

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις
Ελλάδα 07.04.26

Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε μια 48χρονη - Θύματα της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ηλικιωμένοι σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Σύνταξη
Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
Ελλάδα 07.04.26

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται – 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός
1976 08.04.26

Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται - 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Κατάπαυση πυρός στο παρά πέντε – Το Ισραήλ αρνείται να την εφαρμόσει στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»
Το παρασκήνιο της συμφωνίας 08.04.26 Upd: 08:35

Κατάπαυση πυρός στο παρά πέντε – Το Ισραήλ αρνείται να την εφαρμόσει στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Ελλάδα 08.04.26

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Απόρρητο